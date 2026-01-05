2026. január 5. hétfő Simon
Téli napfelkelte egy fagyos völgy felett
Utazás

Máris megdőlt a hidegrekord az országban: de a java még csak most jön!

Pénzcentrum
2026. január 5. 14:01

Szezonrekord hideggel indult a hét, a Bakonyban mérték a tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét.

Az év első napjaiban markáns lehűlés köszöntött be Magyarországon, miközben dél felől az első havazás közeledett. A derültebb északi és északnyugati területeken több helyen is -10 Celsius-fok alá süllyedt a hőmérséklet a hétfő hajnali órákban - tudósított az Időkép.

A leghidegebb a havas Bakonyban volt, ahol Bándon -14,4 fokot regisztráltak. Ezt követte Zabar -14,2 fokkal, míg a harmadik legalacsonyabb értéket Etesen mérték, ahol -13,94 fokig hűlt le a levegő.

Hasonlóan extrém hideget legutóbb 2023 novemberének második felében tapasztaltak, amikor november 24-én hajnalban Bakonybélben -14 fokot mutatott a hőmérő.

Címlapkép: Getty Images
