A következő órákban erősödhet a havazás, és a fővárosban is téliesebbé válhat az idő.
Máris megdőlt a hidegrekord az országban: de a java még csak most jön!
Szezonrekord hideggel indult a hét, a Bakonyban mérték a tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét.
Az év első napjaiban markáns lehűlés köszöntött be Magyarországon, miközben dél felől az első havazás közeledett. A derültebb északi és északnyugati területeken több helyen is -10 Celsius-fok alá süllyedt a hőmérséklet a hétfő hajnali órákban - tudósított az Időkép.
A leghidegebb a havas Bakonyban volt, ahol Bándon -14,4 fokot regisztráltak. Ezt követte Zabar -14,2 fokkal, míg a harmadik legalacsonyabb értéket Etesen mérték, ahol -13,94 fokig hűlt le a levegő.
Hasonlóan extrém hideget legutóbb 2023 novemberének második felében tapasztaltak, amikor november 24-én hajnalban Bakonybélben -14 fokot mutatott a hőmérő.
Az Egyesült Államok venezuelai légicsapásai után rendkívül bizonytalanná vált a dél‑amerikai ország helyzete,
Az ország déli felében és a Nyugat‑Dunántúlon már több helyen havazik, de a közlekedésben egyelőre nincs rendkívüli esemény.
A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint négyszáz járatot töröltek hétfőn.
A hatóságok arra kérik az autósokat: indulás előtt tájékozódjanak, és csak megfelelően felkészített járművel vágjanak útnak.
Hétfőn egy mediterrán ciklon hatására az ország nagy részén kialakulhat a tél első összefüggő hótakarója.
Nagyon durva számokat közölt a MÁV: 19 halálos baleset volt tavaly vasúti átjáróban, mind elkerülhető lett volna
19 haláleset történt csak tavaly vasúti átjárókban, és mindegyik elkerülhető lett volna.
Görögország valamennyi repülőterén vasárnap átmenetileg leállították az induló és érkező járatokat, miután ismeretlen eredetű rádiófrekvenciás zavarokat észleltek.
Január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a szakaszon: sok utas fog örülni, mások pedig pótlóbuszozhatnak
Diósjenő–Balassagyarmat között MÁVbuszok járnak január végéig. A pályafelújítás hatással van a közúton közlekedőkre és a környéken lakókra is.
A hosszú hétvégén nem lesz minden nap szerencsénk az idővel: több helyen eshet az eső, a hó és feltámadhat a szél.
Elárulta a titkot az egyik legnagyobb iroda vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni 2026-ban
A Pénzcentrum turisztikai interjúi megmutatják, hogyan változtak az utazási szokások 2025-ben.
Rossz hír a szilveszterezőknek: brutál havazás és fagyos szél jön az év utolsó napján, ez nagyon kemény lesz
Szilveszter éjjelén a hőmérséklet döntően -6 és +1 fok között alakul.
Hidegfront, majd melegfront alakítja az év utolsó napjának időjárását: többfelé havazás, vékony hótakaró is kialakulhat.