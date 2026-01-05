Lázár János szerint minden adott ahhoz, hogy a hó és a jegesedés ne bénítsa meg a közlekedést.
Friss hótérkép! Itt 30-50 centi is lehullhat a héten: elképesztő, ami Magyarországra vár
Egyre biztosabb, hogy már nem húzza be a kéziféket a tél. Van, ahol 50 centi hó is eshet csütörtökig.
Egyre biztosabb, hogy már nem húzza be a kéziféket a tél finálé előtt, amelyet oly sokszor megtett azelmúlt évek telei során, amikor egy ígéretes havas helyzet rajzolódott ki - írja az Időkép. Az ECMWF valószínűségi előrejelzése, ugyanis tovább növelte a hazánkban a csütörtök estig várható hó mennyiségét.
Szegedre vonatkozóan a legtöbb modelltag már 30 centiméter feletti hóvastagsággal számol (amiben már benne van az eddig lehullott hómennyiség is), sőt, néhány „elszálltabb” forgatókönyv az 50 centimétert is átlépi.
A portál szerint az ország egészét tekinve is elmondható, hogy összességében kicsivel növekedetek a várható hóvastagságok: az északnyugati és a legészakibb tájakat leszámítva mindenhol 10 centi feletti hótakaró kialakulása valószínű.
Hétfőn egy mediterrán ciklon hatására az ország nagy részén kialakulhat a tél első összefüggő hótakarója.
Nagyon durva számokat közölt a MÁV: 19 halálos baleset volt tavaly vasúti átjáróban, mind elkerülhető lett volna
19 haláleset történt csak tavaly vasúti átjárókban, és mindegyik elkerülhető lett volna.
Görögország valamennyi repülőterén vasárnap átmenetileg leállították az induló és érkező járatokat, miután ismeretlen eredetű rádiófrekvenciás zavarokat észleltek.
A Pénzcentrum 2026. január 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. január 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a szakaszon: sok utas fog örülni, mások pedig pótlóbuszozhatnak
Diósjenő–Balassagyarmat között MÁVbuszok járnak január végéig. A pályafelújítás hatással van a közúton közlekedőkre és a környéken lakókra is.
A Pénzcentrum 2026. január 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. január 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hosszú hétvégén nem lesz minden nap szerencsénk az idővel: több helyen eshet az eső, a hó és feltámadhat a szél.
Elárulta a titkot az egyik legnagyobb iroda vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni 2026-ban
A Pénzcentrum turisztikai interjúi megmutatják, hogyan változtak az utazási szokások 2025-ben.
A Pénzcentrum 2025. december 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rossz hír a szilveszterezőknek: brutál havazás és fagyos szél jön az év utolsó napján, ez nagyon kemény lesz
Szilveszter éjjelén a hőmérséklet döntően -6 és +1 fok között alakul.
Hidegfront, majd melegfront alakítja az év utolsó napjának időjárását: többfelé havazás, vékony hótakaró is kialakulhat.
Műszaki hiba bénította meg az utazást: törölték a legforgalmasabb tömegközlekedési vonal minden járatát
Az Eurostar minden járatát törölte, a LeShuttle pedig ideiglenesen felfüggesztette szolgáltatásait, ami több ezer utast érint.
Nem szállított utasokat a szerelvény, a MÁV szerint műszaki hiba okozta az esetet, a vonatforgalom nem állt le.
Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanszünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért a MÁV több jármű forgalomba állításával készül.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte, hogy befejeződött 50 jegy- és bérletautomata korszerűsítése.
Folytatódik a magyarországi fuvaros háború: ennek sokan nem fognak örülni, nagyon kemény dolog élesedik a hazai utakon
Kiterjeszti a 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom korlátozását az Építési és Közlekedési Minisztérium.