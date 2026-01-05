2026. január 5. hétfő Simon
-1 °C Budapest
Debrecen, 2025. december 30.Sószóró jármû a havas Széchenyi utcán Debrecenben 2025. december 30-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Utazás

Friss hótérkép! Itt 30-50 centi is lehullhat a héten: elképesztő, ami Magyarországra vár

Pénzcentrum
2026. január 5. 12:04

Egyre biztosabb, hogy már nem húzza be a kéziféket a tél. Van, ahol 50 centi hó is eshet csütörtökig.

Egyre biztosabb, hogy már nem húzza be a kéziféket a tél finálé előtt, amelyet oly sokszor megtett azelmúlt évek telei során, amikor egy ígéretes havas helyzet rajzolódott ki - írja az Időkép. Az ECMWF valószínűségi előrejelzése, ugyanis tovább növelte a hazánkban a csütörtök estig várható hó mennyiségét.

Forrás: Időkép

Szegedre vonatkozóan a legtöbb modelltag már 30 centiméter feletti hóvastagsággal számol (amiben már benne van az eddig lehullott hómennyiség is), sőt, néhány „elszálltabb” forgatókönyv az 50 centimétert is átlépi.

Forrás: Időkép

A portál szerint az ország egészét tekinve is elmondható, hogy összességében kicsivel növekedetek a várható hóvastagságok: az északnyugati és a legészakibb tájakat leszámítva mindenhol 10 centi feletti hótakaró kialakulása valószínű.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
