Figyelem, autósok! Komoly korlátozások várhatóak a napokban az M3 bevezetőn

November 4-e kedden és 5-e szerdán a Budapest Közút folytatja az M3 bevezető városhatár felé tartó oldalán megkezdett útfenntartási munkálatokat. A tervezetten kétnapos kivitelezés ideje alatt nappal és éjszaka is egy sáv lesz lezárva a forgalom előtt, két sávon folyamatosan biztosított lesz a közlekedés. A korlátozással érintett szakasz a Kozák téri felüljáró környezetében lesz.

Az október 13-ai héten a külső sávban kezdték meg a burkolatjavítást egy sáv lezárása mellett a Szerencs utcai csomópont és a Kozák téri felüljáró környezetében, ez a munkafázis október 18-án, szombaton ért véget. Ezt követte október 20-án és 21-én a belső sáv javítása a Szerencs utcai csomópont közelében. Ha az időjárási körülmények megfelelőek lesznek a munkavégzéshez, a november 4-ei és 5-ei javításokkal befejeződik az M3 bevezető őszi karbantartása.

A nagy forgalomnak kitett M3 bevezetőn a burkolat javítását még a hideg, fagyos idő beállta előtt szükséges elvégezni, ekkor lehet ugyanis a tartós megoldást jelentő melegaszfaltos technológiát alkalmazni a burkolat karbantartásához. Az aszfaltozás mellett javítják a közműszerelvényeket és a forgalomtechnikai elemek is megújulnak. Az M3 bevezető állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri a Budapest Közút, és a szükséges javításokat elvégzik.

Az M3 bevezető centrum felé vezető oldalán a Kozák téri felüljáró javítása zajlik, melyre egy kamion okozta sérülés miatt van szükség. Emiatt a centrum irányban a felüljáró környezetében három helyett kettő sávon tud haladni a forgalom napközben, éjszakánként időszakosan egy sávon lehet közlekedni. A károsodott felüljárórész helyreállítását a Budapest Közút megbízásából vállalkozó végzi.