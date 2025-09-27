Borongósan indul a hétvége, sokfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, bár napközben lassan szakadozik a felhőzet.
Figyelem! Fontos részt zárnak le az M7-sen: ekkor inkább kerüld el, nagy lehet a torlódás
Szombat éjszaka lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát a Velencei-tó térségében - figyelmeztetett az Útinform a honlapján.
Mint írták, a forgalmat a 7-es főútra terelik majd az 57-es (Székesfehérvár-kelet/Agárd) és a 42-es (Pákozd/Kápolnásnyék) csomópont között. Az autópályát üzemeltető MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a honlapján azt közölte, újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpároshíd építése az M7-es autópályán Velencénél.
Az előkészület után most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés. A biztonságos munkavégzés érdekében várhatóan szombaton 23:59 és vasárnap 12 óra között lesz lezárva az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldala az 57-es (agárdi) és a 42-es (Kápolnásnyék) csomópont között.
Az időpont kijelölését azzal indokolták, hogy ezen az éjszakán kamionstop van érvényben, így nem terhelik rá a kamionokat a lakott területekre, a forgalmi adatok szerint ez a legkevésbé forgalmas időszak az autópályának ezen a szakaszán. A kijelölt terelőút több települést is érint, ezért azt kérik, az autósok fokozottan ügyeljenek az előírt sebességhatár betartására.
A rendőrség 56 embert igazoltatott, 34 taxisofőrt feljelentett és 17 helyszíni bírságot szabott ki a szerdai taxistüntetésen.
Az eltiltás alatt volán mögé ülni ma már komoly következményekkel jár Magyarországon, 2021 óta konkrétan bűncselekménynek számít.
Az ADAC ezúttal a noname téli gumikat is letesztelte, hogy kiderüljön: valóban jó üzlet az olcsóság, vagy komoly biztonsági kockázatot rejt a spórolás?
A sofőr vita nélkül elismerte, hogy ittas - és ezt alá is támasztotta, mikor kiszállt a kocsijából.
Itt a bejelentés, új pályamatricát vezetnek be Magyarországon: nem veheti meg akárki, ennyibe fog kerülni
Az M1-es, M7-es és M3-as autópályákat bővítik hamarosan, és új matricarendszert is bevezetnek.
Augusztusban 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
A zsúfoltság megszüntetésére a fizetős parkolást vezetnék be a XV. kerületben – szeptember 25-én dönthetnek róla.
A legfelsőbb bíróság kimondta: több autókereskedő gyakorlata sokszor tisztességtelen.
Az autósoknak érdemes figyelni: szeptember 19. és 21. között ezeknél a benzinkutaknál literenként 20 forinttal olcsóbban tankolhatnak
A magyar autósok többsége továbbra is bizalmatlan az elektromos autózással szemben – derül ki egy több mint 1500 fő bevonásával végzett kutatásból.
Új kínai autómárka jelent meg Magyarországon: indul az offenzíva, három modellel tarolnának a piacon
Az XPENG kínai elektromosautó-gyártó hivatalosan is belépett a magyar piacra. Az értékesítés ősszel indul, elsőként a P7, a G6 és a G9 modellekkel.
Minden eddiginél több e-matricát vásárolt az utazóközönség idén nyáron: 4 millió 786 ezer úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők június, július és augusztus hónapban.
Megérkezett a Kia újgenerációs népautója: tarolhat Magyarországon, hibridként is meg lehet majd venni
Bemutatkozott a Kia legújabb dobása, a K4, amely minden bizonnyal a Ceed-családot fogja váltani a palettán.
Szeptember 18-tól életbe lép az a rendelet, amely meghatározza a biztonsági öv használatának elmulasztásáért kiszabható bírság mértékét.
Most érkezett! Hivatalos, ekkor indul be a szegedi BYD-gyár: fontos részletet árult el a kínai óriáscég
A BYD megerősítette, hogy 2025 végén elindul a szegedi gyár a Dolphin Surf modell gyártásával.
Bár az Audi győri gyárában 720 fővel csökkent a dolgozói létszám, ez a magyar autóiparban visszafogottnak számít.
A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal csütörtöktől.
