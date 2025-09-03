Egyre romlik a fővárosi hidak állapota, van köztük olyan, amihez negyvenöt éve alig nyúltak hozzá, mostanra elöregedtek az elemei.
Ilyen hatalmas autópálya-bővítést még nem látott Magyarország, már elindult a kivitelezés
Szeptember elsejével megkezdődtek az M1 autópálya bővítési munkálatai. A 78 kilométeres szakaszt az M0 és Concó pihenő között 2x3 sávosra bővítik intelligens leállósávokkal, amely akár 2x4 sávos forgalmat is lehetővé tesz. Az MKIF 13 nyelven elérhető weboldalt indított a közlekedők tájékoztatására, közölte a Magyar Építők.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szeptember 1-jén elkezdte Magyarország eddigi legnagyobb autópálya-fejlesztési projektjét az M1-es sztrádán.
A 78 kilométeres szakasz az M0 körgyűrű és a 94-es kilométernél található Concó pihenő között kap új arculatot. A fejlesztés során a jelenlegi 2x2 sávos konfiguráció 2x3 sávossá bővül, továbbá mindkét oldalon egy-egy intelligens leállósáv is létesül. Ez utóbbi különleges funkciója, hogy baleset, karbantartás vagy megnövekedett forgalom esetén teljes értékű forgalmi sávként működhet, így Budapest és Győr között akár 2x4 sávon is közlekedhetnek a járművek.
A koncessziós szerződés szerint a kivitelezés két ütemben valósul meg:
- az M0 és Bicske közötti rész: 2028. augusztus 31-ig,
- a Concó pihenőig tartó szakasz: 2029. augusztus 31-ig,
- a Concó pihenő és Hegyeshalom közötti szakasz bővítése későbbi időpontban történik meg.
A projekt túlmutat egy egyszerű sávbővítésen, ugyanis átfogó rendszerszintű modernizációt jelent. A projekt során 72 meglévő alul- és felüljárót építenek át, 11 csomópontot korszerűsítenek és 4 új külön szintű csomópontot alakítanak ki. Emellett 6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják, valamint mintegy 300 új kamionparkolót létesítenek. A fejlesztés részeként 2 mérnökségi telepet korszerűsítenek, 7 szintbeni alcsomópontot alakítanak át körforgalommá, továbbá vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki, valamint jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és magasságát is.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A munkálatok során végig biztosított marad a 2x2 sávos forgalom, így a közlekedők számára folyamatos az átjárhatóság a fejlesztési időszak alatt is.
2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát.
Az autósok többsége pozitív változásnak tartja, hogy szeptembertől nem kell fizetni online és applikáción keresztül történő autópályamatrica-vásárlásakor kényelmi díjat.
2026 szeptemberében léphet életbe a frissített KRESZ Lázár János szerint. A miniszter arról beszélt, vita van a sebességhatárok emeléséről.
Botrány Budapesten: fokozottan védett állatot hurcolt kocsijában egy férfi, ráadásul a síneken hajtott
Fokozottan védett gyűrűsfarkú makit találtak egy autós anyósülésén a rendőrök az Orczy úton.
Ausztráliában több mint 7300 Tesla Model Y visszahívását rendelték el egy potenciálisan veszélyes szoftverhiba miatt, amely a vezetőoldali automata ablak biztonsági rendszerét érinti.
A kínai elektromosautó-gyártó részvényei közel 8 százalékkal értékelődtek le, miután nyilvánosságra hozta legfrissebb pénzügyi eredményeit.
A legfrissebb becslések szerint az éves sztrádamatrica ára jövőre biztosan 60 ezer forint fölé emelkedik.
Emelkedik a Duna-hidak használati díja is és a főutak és gyorsforgalmi utak e-matrica ára.
Az Egyesült Államokba irányuló brit autóexport júliusban 6,8%-kal nőtt, miután életbe lépett a két ország közötti vámegyezmény.
Kísérleti projektként már szeptember végétől engedélyezhetik a 150 km/órás sebességet egyes autópálya-szakaszokon - szigorúan jó időjárási körülmények között.
Az idősebb típusok mellett a modern sportautók is keresettek.
Megérkezett Magyarországra a kínai Chery márka, elsőként a Tiggo 7 és Tiggo 8 SUV-modellekkel
Drámai mértékű leépítés sújtotta a német autóipart az elmúlt egy évben – derül ki az EY tanácsadó cég friss tanulmányából.
A benzin és a gázolaj is 2-2 forinttal drágul szerdától.
A napszemüveg nem megfelelő kiválasztása jelentősen veszélyeztetheti a közúti közlekedés biztonságát.
A katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Letarolták a kínai márkák a legolcsóbb hazai elektromos autók toplistáját, a dobogó első három fokán ilyen modellek állnak.
Szeptembertől a magánszemélyek is pályázhatnak állami támogatásra új elektromos autó vásárlásához, a konstrukció részletei már kiszivárogtak.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!