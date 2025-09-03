Ilyen hatalmas autópálya-bővítést még nem látott Magyarország, már elindult a kivitelezés

Szeptember elsejével megkezdődtek az M1 autópálya bővítési munkálatai. A 78 kilométeres szakaszt az M0 és Concó pihenő között 2x3 sávosra bővítik intelligens leállósávokkal, amely akár 2x4 sávos forgalmat is lehetővé tesz. Az MKIF 13 nyelven elérhető weboldalt indított a közlekedők tájékoztatására, közölte a Magyar Építők.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szeptember 1-jén elkezdte Magyarország eddigi legnagyobb autópálya-fejlesztési projektjét az M1-es sztrádán.

A 78 kilométeres szakasz az M0 körgyűrű és a 94-es kilométernél található Concó pihenő között kap új arculatot. A fejlesztés során a jelenlegi 2x2 sávos konfiguráció 2x3 sávossá bővül, továbbá mindkét oldalon egy-egy intelligens leállósáv is létesül. Ez utóbbi különleges funkciója, hogy baleset, karbantartás vagy megnövekedett forgalom esetén teljes értékű forgalmi sávként működhet, így Budapest és Győr között akár 2x4 sávon is közlekedhetnek a járművek.

A koncessziós szerződés szerint a kivitelezés két ütemben valósul meg:

az M0 és Bicske közötti rész: 2028. augusztus 31-ig,

a Concó pihenőig tartó szakasz: 2029. augusztus 31-ig,

a Concó pihenő és Hegyeshalom közötti szakasz bővítése későbbi időpontban történik meg.

A projekt túlmutat egy egyszerű sávbővítésen, ugyanis átfogó rendszerszintű modernizációt jelent. A projekt során 72 meglévő alul- és felüljárót építenek át, 11 csomópontot korszerűsítenek és 4 új külön szintű csomópontot alakítanak ki. Emellett 6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják, valamint mintegy 300 új kamionparkolót létesítenek. A fejlesztés részeként 2 mérnökségi telepet korszerűsítenek, 7 szintbeni alcsomópontot alakítanak át körforgalommá, továbbá vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki, valamint jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és magasságát is.

A munkálatok során végig biztosított marad a 2x2 sávos forgalom, így a közlekedők számára folyamatos az átjárhatóság a fejlesztési időszak alatt is.