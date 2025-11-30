Fajsúlyos változás a Balatonnál: erre eddig nem volt példa, tömegek özönlenek a tóhoz, ezt látni kell!

Végre megindult valami abban a tekintetben, hogy ne csak nyáron gondoljunk a balatoni utazásra, túrázásra, hanem a magyar tenger páratlan turisztikai, gasztronómiai, kulturális adottságait az év másik három évszaka alatt is használjuk ki. Szintén pozitív folyamat, hogy nem csupán a tavaszi, nyári, őszi Balaton, hanem már a téli Balaton látogatottsága is évről-évre növekszik.

A Visitbalaton365 szakértői és adatai szerint a Balaton térségéről 100 magyarból 88 a hőségre, a napsütésre, a strandra és a gumimatracra asszociál, miközben a Balaton valójában borvidék és parádés, aktív turisztikai térség. Nem pusztán a turisztikai forgalom 65 százalékát adó 10 helység, hanem 177 település alkotja, 250 ezer ember lakóhelye, és további 150 ezer fő második otthona.

A négy évszakos Balaton gondolata nem új keletű, a szolgáltatók körben régóta léteznek ezt hirdető összefogások, ilyen például az egész éves nyitva tartásra törekvő gasztronómiai vállalkozásokat összefogó Nyitott Balaton kezdeményezés. Abban is egyetértés mutatkozik szakmán belül, hogy szezonhosszabbításról nem érdemes beszélni, hiszen aki más évszakokban is azt várja a tótól, mint nyáron, csalódott lesz.

Négy évszakos Balaton, lehetéges?

A Pénzcentrum megkeresésére a Balaton Turizmus Szövetsége elnöke elmondta: a négy évszakos Balaton elképzelés mára valóban szárba szökkent. A trendek tartósak, az érdeklődés erősödik, és minden adott ahhoz, hogy a régió télen is egyre fontosabb szerepet töltsön be a belföldi turizmusban. Fekete Tamás szerint az idei téli szezon újabb lépés lesz abba az irányba, hogy a Balaton egész évben izgalmas, változatos és élményekben gazdag úti cél legyen.

Az elmúlt években elindult egy nagyon ígéretes folyamat, és kijelenthető, a tendencia továbbra is pozitív: a Balaton téli látogatottsága évről évre növekszik, és minden jel arra mutat, hogy ez az idei szezonban is folytatódni fog.

A belföldi turizmusban tapasztalható általános növekedés, valamint a régiót négy évszakos desztinációként bemutató kampányok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre többen fedezzék fel a Balaton téli arcát. Az idei előzetes adatok és a szolgáltatók visszajelzései alapján arra számítanak, hogy az őszi hónapokban élénkült, a téli hónapokban pedig hasonlóképpen élénkülni fog a forgalom, különösen a hétvégi, rövidebb tartózkodások tekintetében.

Az idei télen kilenc helyen nyílik jégpálya A Balaton befagyására már nemigen számíthatunk, a korcsolyázás élményéről azonban semmiképpen nem kell lemondani. A tó körül kilenc helyen készülnek jégpályanyitással. Elsőként Nemesvámoson nyílt jégpálya, amit november végétől Balatonalmádi, Balatonboglár, Fonyód, Siófok és Zalakaros követ. Decemberben Balatonfüreden, Keszthelyen és Zamárdiban is csatolhatunk már korcsolyát.

A tóparti vállalkozók már a 2024-25-ös téli hónapok kapcsán is azt tapasztalták, hogy jóval többen érkeznek a Balatonhoz a téli hónapokban, mint néhány évvel azelőtt. A vendéglátók is állítják, szemmel láthatóan megélénkült a téli Balaton, és akad, aki a 10-15 százalékos forgalomnövekedést is észlelt. Tóth Balázs vállalkozó, a télen-nyáron Balaton koncepciójának egyik úttörője szerint is egyre többen látogatnak télen is a Balatonra.

Évről évre egyre több lehetőség kínálkozik, legyen szó éttermekről, cukrászdákról, borászatokról. De beszélhetünk olyan programokról, mint a régióban meglévő műjégpályák, a Siófokon megvalósult szalmalabirintus és hófánkpálya, vagy a balatonlellei kivilágított adventi park. Egyre több önkormányzat és vállalkozó ismeri fel, hogy ha proaktívan tesznek valamit a vendégekért, akkor a látogatók szívesen érkeznek a térségbe.

Változnak a vendégek igényei

A Balaton Turizmus Szövetsége elnöke szerint a vendégek egyre gyakrabban érkeznek egy-egy rendezvényre, tematikus gasztroprogramra, vagy csak egy gyors, aktív kikapcsolódásra. (A "mikroturisták" jellemzően a környező városokból, Veszprém, Székesfehérvár, Győr, továbbá Budapestről érkeznek.) Ez új kihívást és egyben új lehetőséget is jelent a régió szolgáltatóinak, akik mára tudatosan igazítják kínálatukat ehhez a megváltozott igénystruktúrához.

Azt látják, hogy nem feltétlenül nő a tartózkodási idő, viszont több látogató érkezik. Ez a szolgáltatói oldalról nézve azt jelenti, hogy a téli hétvégék és a tematikus események egyre fontosabbá válnak a nyári szezonon kívüli időszakban. A cél továbbra is az, hogy a Balatont ne csak nyári úti célként, hanem egész éves élménydesztinációként tartsuk a köztudatban, és ebben már most is látható az előrelépés – húzta alá a Pénzcentrumnak Fekete Tamás.

Néhány ajánlott téli program

Keszthely: advent és karácsony 2025. november 29. – 2026. január 1. Közel 100 programelemmel, minden eddiginél impozánsabb látványvilággal, karácsonyi vásárral, hatalmas adventi koszorúval, sztárfellépők egész sorával és a helyi közösségek színes műsoraival várja a látogatókat az ünnepi programsorozat. A keszthelyi Fő téren felállításra kerül egy 12 méter átmérőjű és 3 méter magas, látványos, fából készülő, jótékony célt szolgáló adventi koszorú, emellett bővített díszkivilágítás, még több fényfestés, fotópontok, karácsonyi dallamok és téli finomságok várják a családokat és a baráti társaságokat.

advent és karácsony 2025. november 29. – 2026. január 1. Közel 100 programelemmel, minden eddiginél impozánsabb látványvilággal, karácsonyi vásárral, hatalmas adventi koszorúval, sztárfellépők egész sorával és a helyi közösségek színes műsoraival várja a látogatókat az ünnepi programsorozat. A keszthelyi Fő téren felállításra kerül egy 12 méter átmérőjű és 3 méter magas, látványos, fából készülő, jótékony célt szolgáló adventi koszorú, emellett bővített díszkivilágítás, még több fényfestés, fotópontok, karácsonyi dallamok és téli finomságok várják a családokat és a baráti társaságokat. Balatonfüred: advent és karácsony 2025. november 28. – 2025. december 24. Az ünnepi időszakra különböző kulturális és zenei programokkal, Betlehem állításával, karácsonyi vásárral, forralt boros sétákkal, valamint a térség legnagyobb jégpálya komplexumával készül a város.

advent és karácsony 2025. november 28. – 2025. december 24. Az ünnepi időszakra különböző kulturális és zenei programokkal, Betlehem állításával, karácsonyi vásárral, forralt boros sétákkal, valamint a térség legnagyobb jégpálya komplexumával készül a város. Tihany: A 6. Téli Balaton-átúszás tervezett időpontja 2026. február 21. Hat távon próbálhatják ki magukat az extrém sportok szerelmesei: teljes- (1250 m), fél- (625 m) és harmad távon (417 m), illetve lesznek mini távok is: 200 m, 100 m és 50 m.

A 6. Téli Balaton-átúszás tervezett időpontja 2026. február 21. Hat távon próbálhatják ki magukat az extrém sportok szerelmesei: teljes- (1250 m), fél- (625 m) és harmad távon (417 m), illetve lesznek mini távok is: 200 m, 100 m és 50 m. Siófok: 2025. december 31. Nyomozós Séta – A Fekete Rózsák Rejtélye. A táv 3,5 kilométer – a látogató közben nevezetességeket lát, nyomokat követ, egy rejtélyes sztoriba csöppen, és detektívnek képzelheti magát. Logikai feladványokat kell megoldani, a helyszínek titkosak, az útvonal, a végkifejlet rejtély.

2025. december 31. Nyomozós Séta – A Fekete Rózsák Rejtélye. A táv 3,5 kilométer – a látogató közben nevezetességeket lát, nyomokat követ, egy rejtélyes sztoriba csöppen, és detektívnek képzelheti magát. Logikai feladványokat kell megoldani, a helyszínek titkosak, az útvonal, a végkifejlet rejtély. Kápolnapuszta: Bivalyrezervátum, Magyarország legnagyobb látogatható bivalycsordája, dzsipes legelőtúrák, piknikező hely, kiállítás, mesélő sétaút, kilátó. Érdemes tájékozódni a nyitvatartásról, december 24-25-én, illetve 2026. január elsején zárva.

Bivalyrezervátum, Magyarország legnagyobb látogatható bivalycsordája, dzsipes legelőtúrák, piknikező hely, kiállítás, mesélő sétaút, kilátó. Érdemes tájékozódni a nyitvatartásról, december 24-25-én, illetve 2026. január elsején zárva. Kehidakustány: A fedett, háromszintes élményfürdő egész évben garantált kikapcsolódás. 94 méter hosszú beltéri óriás csúszda fény- és hangeffektekkel, sodrómedence, örvénymedence, élménymedence, vízesés, buzgárok, nyakzuhanyok, masszázs ágyakkal, pezsgőfürdő-sziget (jakuzzi). A víz 28 fokos.

A fedett, háromszintes élményfürdő egész évben garantált kikapcsolódás. 94 méter hosszú beltéri óriás csúszda fény- és hangeffektekkel, sodrómedence, örvénymedence, élménymedence, vízesés, buzgárok, nyakzuhanyok, masszázs ágyakkal, pezsgőfürdő-sziget (jakuzzi). A víz 28 fokos. Alsópáhok: BoBo Fun Park, fedett élménypark, játszóház. Ninja pálya, trambulin, interaktív mászó fal, felhőkarcoló séta, mászás háromdimenziós formákon, kötélpálya, soft play, skill boulders, barlang… A honlapja szerint az év minden napján nyitva van.

BoBo Fun Park, fedett élménypark, játszóház. Ninja pálya, trambulin, interaktív mászó fal, felhőkarcoló séta, mászás háromdimenziós formákon, kötélpálya, soft play, skill boulders, barlang… A honlapja szerint az év minden napján nyitva van. Tapolca: Tavas barlang. Tapolca utcái és házai alatt több kilométer hosszúságú barlangrendszer rejtőzik. Ennek egy kis része a látogatható. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról és egy nappal előtte online jegyet foglalni.

Tavas barlang. Tapolca utcái és házai alatt több kilométer hosszúságú barlangrendszer rejtőzik. Ennek egy kis része a látogatható. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról és egy nappal előtte online jegyet foglalni. Nagyvázsony: Kinizsi-vár. A középkorban épült erősséget Hunyadi Mátyás 1472-ben adományozta az Kinizsi Pálnak a hadjárataiban tanúsított vitézségéért. A hét első három napján zárva van, egyébként csütörtök, péntek, szombat, vasárnap nyitva.

Az idei téli időszak újdonságai

Fekete Tamás szerint a téli húzóprogramok között érdemes megemlíteni az olyan hagyományosan népszerű eseményeket, mint például a Vörsi Betlehem, vagy a Gasztrohegy tematikus hétvégéi, amelyek idén is erős bázist jelentenek, és ezeket jól kiegészítik a balatoni jégpályák nyújtotta élmények és az adventi vásárok is. Ezekhez az elmúlt években egyre több kisebb, mégis rendkívül karakteres esemény csatlakozott – borvacsorák, tematikus gasztrohétvégék, kulturális rendezvények, különböző sportesemények, valamint vezetett téli túrák a Balaton-felvidéken.

Fontos újdonság, hogy a programok jelentős része már beltéri és kültéri elemeket kombinál, így időjárástól független, élményalapú kínálatot biztosít. Szintén figyelemreméltó újdonság, hogy a térség egyre tudatosabban épít a „csak egy napra is érdemes eljönni” szemléletre. A Balaton télen különösen hangulatos, kevésbé zsúfolt, fotózható, élményközpontú – ezt a karaktert pedig jól lehet kommunikálni a közösségi média felületeken is. A szolgáltatók is nagyobb hangsúlyt fektetnek az egynapos csomagajánlatokra, bor- és gasztronómiai élményestekre, illetve a rövid hétvégékhez illeszkedő szolgáltatásokra – mondta végezetül a Pénzcentrumnak a Balaton Turizmus Szövetsége elnöke.