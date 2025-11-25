2025. november 25. kedd Katalin
Vissza világított Strand kilátás a Balatonra
HelloVidék

Nagy változás érik a Balatonnál: indul az akció, ezeket a strandokat érinti először

HelloVidék
2025. november 25. 13:15

Hamarosan megkezdődnek a Balaton újabb medertisztítási és nádprofilozási munkálatai Balatonfenyves térségében – jelentette be az önkormányzat. A vízminőség és a partszakasz állapotának megőrzése érdekében végzett beavatkozás a tó egyik legfontosabb éves karbantartási feladata, és több népszerű strandot is érint majd.

A balatonfenyvesi önkormányzat közleménye szerint a szükséges hatósági és mederkezelői engedélyek már rendelkezésre állnak, így a munkálatoknak nincs akadálya. A beavatkozás több szakaszban zajlik, elsődlegesen ott, ahol a meder feltöltődése, a nádállomány besűrűsödése vagy a vízparti infrastruktúra állapota indokolttá teszi a beavatkozást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A munkavégzés a Dr. Heim Pál utca vonalánál, a Pozsonyi strandon, a Központi strand nyugati részén, valamint a Fenyves Alsó strandon kezdődik meg. A cél a meder egyenetlenségeinek rendezése, az elhalt növényi részek eltávolítása és a nádas természetes állapotának visszaállítása, ami nemcsak a fürdőzők komfortját javítja, hanem a tó élővilágának is kedvez.

Az önkormányzat kiemelt kéréssel fordult a lakossághoz és a vízparti ingatlantulajdonosokhoz: a felsorolt területeken minden csónakot és a csónakkikötésre használt szerkezetet legkésőbb november végéig el kell távolítani a vízből.

A medertisztítás és a nádprofilozás a Balaton fenntartható állapotának megőrzéséhez évek óta elengedhetetlen. A téli időszak különösen alkalmas a munkavégzésre, mert a turisztikai szezonon kívül, alacsonyabb vízállás mellett lehet a legkisebb környezeti és lakossági terheléssel beavatkozni.

A munkálatok várhatóan több hetet vesznek igénybe, de Balatonfenyves szerint a cél egyértelmű: élhetőbb, rendezettebb és hosszú távon fenntarthatóbb partszakasz fogadja majd a következő nyári szezon vendégeit.
Címlapkép: Getty Images
