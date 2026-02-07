Egy felmérésből a 2026-os üzleti várakozások mellett a legjelentősebb HR-kihívásokra is fény derül.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 7.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. február 7., szombat.
Névnap
Tódor, Rómeó
Friss hírek
- Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
- Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
- Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
- 4+1 bezárt vidéki fürdő, ami most áron alul eladó: nem vicc, még lottóötös sem kell hozzá
- Több százezres luxusvacsorákon romantikáznak a leggazdagabb magyarok: indul a Valentin-napi rongyrázás
- Ezt minden internetről rendelő magyarnak tudnia kell: fontos dolgok derültek ki a csomagautomatákról, minden egy irányba mutat
Deviza árfolyam
EUR: 377.95 Ft
CHF: 412.32 Ft
GBP: 435.39 Ft
USD: 319.69 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2026. február 6.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 6. héten emelkedő számsorrendben a következők:
8, 14, 38, 41, 48
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 19 db
4-es találat: 31 db
3+2 találat: 20 db
3+1 találat: 454 db
2+2 találat: 313 db
3-as találat: 1510 db
1+2 találat: 1514 db
2+1 találat: 7349 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 40500 Ft
MOL: 3942 Ft
RICHTER: 11480 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.08: Hazánk északkeleti felén erősen felhős, vagy borult lesz az ég, délnyugaton azonban szakadozik, csökken a felhőzet. Az északkeleti harmadban és a délnyugati határ közelében elszórtan lehet kisebb eső, amelyet északkeleten estétől havas eső, a hegyekben havazás is válthat. Az északnyugati, északi szelet néhol élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul. A csúcshőmérséklet általában 6, 11 fok között valószínű, de Borsodban pár fokkal hidegebb is lehet.
2026.02.09: Változóan vagy erősen felhős lesz az ég. Kevés helyen lehet gyenge eső, a hegyekben kisebb vegyes csapadék. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet -4, +2, a maximum-hőmérséklet 3 és 11 fok között valószínű, északkeleten lesz hűvösebb az idő.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.02.07)
