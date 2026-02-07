Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 7.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. február 7., szombat.

Névnap

Tódor, Rómeó

Deviza árfolyam

EUR: 377.95 Ft

CHF: 412.32 Ft

GBP: 435.39 Ft

USD: 319.69 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. február 6.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 6. héten emelkedő számsorrendben a következők:

8, 14, 38, 41, 48



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 19 db

4-es találat: 31 db

3+2 találat: 20 db

3+1 találat: 454 db

2+2 találat: 313 db

3-as találat: 1510 db

1+2 találat: 1514 db

2+1 találat: 7349 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 40500 Ft

MOL: 3942 Ft

RICHTER: 11480 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.08: Hazánk északkeleti felén erősen felhős, vagy borult lesz az ég, délnyugaton azonban szakadozik, csökken a felhőzet. Az északkeleti harmadban és a délnyugati határ közelében elszórtan lehet kisebb eső, amelyet északkeleten estétől havas eső, a hegyekben havazás is válthat. Az északnyugati, északi szelet néhol élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul. A csúcshőmérséklet általában 6, 11 fok között valószínű, de Borsodban pár fokkal hidegebb is lehet.

2026.02.09: Változóan vagy erősen felhős lesz az ég. Kevés helyen lehet gyenge eső, a hegyekben kisebb vegyes csapadék. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet -4, +2, a maximum-hőmérséklet 3 és 11 fok között valószínű, északkeleten lesz hűvösebb az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.02.07)

Akciók

