2026. február 7. szombat Tódor, Rómeó
5 °C Budapest
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 7.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 7.)

Pénzcentrum
2026. február 7. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. február 7., szombat.

Névnap

Tódor, Rómeó

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 377.95 Ft
CHF: 412.32 Ft
GBP: 435.39 Ft
USD: 319.69 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. február 6.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 6. héten emelkedő számsorrendben a következők:
8, 14, 38, 41, 48

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 19 db
4-es találat: 31 db
3+2 találat: 20 db
3+1 találat: 454 db
2+2 találat: 313 db
3-as találat: 1510 db
1+2 találat: 1514 db
2+1 találat: 7349 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 40500 Ft
MOL: 3942 Ft
RICHTER: 11480 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.02.08: Hazánk északkeleti felén erősen felhős, vagy borult lesz az ég, délnyugaton azonban szakadozik, csökken a felhőzet. Az északkeleti harmadban és a délnyugati határ közelében elszórtan lehet kisebb eső, amelyet északkeleten estétől havas eső, a hegyekben havazás is válthat. Az északnyugati, északi szelet néhol élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul. A csúcshőmérséklet általában 6, 11 fok között valószínű, de Borsodban pár fokkal hidegebb is lehet.

2026.02.09: Változóan vagy erősen felhős lesz az ég. Kevés helyen lehet gyenge eső, a hegyekben kisebb vegyes csapadék. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet -4, +2, a maximum-hőmérséklet 3 és 11 fok között valószínű, északkeleten lesz hűvösebb az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.02.07)

2026. február 7.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
2026. február 6.
Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
2026. február 6.
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
2026. február 6.
4+1 bezárt vidéki fürdő, ami most áron alul eladó: nem vicc, még lottóötös sem kell hozzá
2026. február 6.
Több százezres luxusvacsorákon romantikáznak a leggazdagabb magyarok: indul a Valentin-napi rongyrázás
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 06:22
Autóval mennél Horvátországba nyaralni? Óriási változás élesedik: erről minden magyar utazónak tudnia kell
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 06:04
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
Agrárszektor  |  2026. február 7. 06:03
Egyre népszerűbb ez a magyar húsféle: itthon és külföldön is sokan keresik