Forrás: WSSZ.hu
Ezen a vidéki településen bújik el hónapokra a pesti nyüzsgés elől Trokán Péter: egészen másfajta életet él itt

2025. november 10. 17:15

A pesti nyüzsgést hátrahagyva minden nyáron a vidéki nyugalomba menekül Trokán Péter. A színészlegenda számára a Balaton partja nemcsak pihenést, hanem új kezdetet is jelent: ott, a barátok és a csendes reggelek között találja meg azt az egyensúlyt.

Nem fog rajta az idő, holott jövőre betölti a nyolcvanat. Trokán Péter a nyugdíjba vonulásról hallani sem akar, és ma is aktív társulati tag. A színpad mellett a lányai és az unokája jelentik számára a legnagyobb boldogságot – írta a Best magazin friss számában. A Szomszédok egykori erdőmérnöke ma is a székesfehérvári Vörösmarty Színház társulatának tagja, ám a nyári hónapokat viszont tudatosan távol tölti a fővárosi pezsgéstől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Még a nyolcvanas években alakult úgy, hogy a családdal szinte minden nyáron a Nemzeti Színház siófoki üdülőjében nyaraltunk. Nagyon jó időszak volt, ott egy másfajta közösség alakult ki, és ezt megszoktam. Szükségem van arra, hogy nyáron másfajta emberekkel találkozzam. Olyan, mint egy terápia: jó érzés más dolgokról beszélgetni, például a csopaki horgászbartátaimmal arról, hogy meg kell csináltatni a csónakot, vagy mikor lesz a halászléfőzés

– mesélte a színművész.

Trokán Péter szerint a színházi élet zárt közeg, ahol a társulat szinte egy családdá válik – jó értelemben véve. Ezért különösen fontos számára, hogy a nyár idején más ingerek érjék:

Ahogy egy házasságban is: a nagy boldogság sokszor úgy tud megmaradni, hogy néha a felek elengedik egymást, hagynak maguknak életteret, egy kis időt, hogy egyedül legyenek. Így hozta a sors nálunk is. Ugyan jó pár éve egyedül élek, nincs párkapcsolatom, de szeretem, ha van egy társ mellettem. A társulat a társam – így soha életemben nem leszek egyedül, és ez nagyon jó

– fogalmazott.

Paloznakon találta meg a nyugalmat

A színész nyári otthona Paloznak, a Balaton-felvidék egyik legbájosabb települése, amelyet nem véletlenül kedvelnek annyira a természet szerelmesei. A környéket erdők és hangulatos túraösvények szövik át, a faluból induló gyalogút pedig meredeken kapaszkodik fel a dombok közé, egészen a kilátóig. Innen lélegzetelállító panoráma nyílik a tóra – Trokán Péter is gyakran megáll itt, hogy gyönyörködjön a tájban, amelyet a Balaton közelsége miatt szeretett meg igazán.

– Kifejezetten nyaralóidegenforgalom nincs Paloznakon, hiszen nincs saját strandja. Ez a nádas a miénk, a horgászoké. Csodálatos élővilága van, remek a hangulata. Én este kilenc után szoktam kijönni, és sokszor éjfélig is itt vagyok – a nádas még éjjel is gyönyörű – mesélte korábban Trokán Péter a helyről.

Továbbadta tudását a fiatalabb generációnak

A színész nemcsak a színpadon, hanem a családjában is példát mutat: a Trón című darabban lányával, Trokán Nórával játszik együtt. A pályára készülő gyerekeinek egykor azt a tanácsot adta, amit ő is tapasztaltabb kollégáitól hallott kezdőként: "A pályához tíz százalék tehetség és kilencven százalék szerencse kell. Fontos, hogy találkozzanak azokkal a rendezőkkel és munkatársakkal, akikkel szükségük van egymásra" – idézte fel.

Trokán Péter 79 évesen is aktív, inspiráló és életvidám – a színpadon és azon kívül is. Miközben a közönséget továbbra is lenyűgözi, a nyarakon megőrzi azt a csendes, balatoni nyugalmat, amelyből újra és újra erőt merít.

Címlapkép: WSSZ.hu
