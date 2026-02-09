2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2023. július 4.Szoboszlai Dominik labdarúgó az EM Sports menedzserirodájában tartott sajtótájékoztatón 2023. július 4-én. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya az RB Leipzigtõl a Liverpool FC-hez igazolt.MTI/Heged
Sport

Újra Szoboszlaié a PL-forduló gólja: nézd meg újra ezt a hatalmas bombát, ilyen nincs minden hétvégén

Pénzcentrum
2026. február 9. 16:23

A magyar válogatott csapatkapitányának parádés szabadrúgásgólja lett a Premier League 25. fordulójának legszebb találata: Szoboszlai Dominik 27 méterről eleresztett bombája nemcsak a szurkolókat, hanem a szakértőket és az ellenfeleket is lenyűgözte, köztük Pep Guardiolát és korábbi csapattársát, Virgil van Dijkot is.

A Premier League hivatalos oldalán meghirdetett szavazáson a Liverpool magyar középpályásának szabadrúgása végzett az élen a 25. forduló góljai közül. A különleges találat a Manchester City elleni rangadón született, amikor Szoboszlai körülbelül 27 méterről vette célba Gianluigi Donnarumma kapuját. A tökéletesen helyezett lövés a kéttagú sorfal belső oldalát megkerülve ívelt a bal felső sarok felé, majd a kapufáról pattant a hálóba. Az olasz kapusnak esélye sem volt hárítani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a Liverpool végül nem tudta megnyerni a mérkőzést, a szavazók egyértelműen Szoboszlai találatát tartották a forduló legértékesebb góljának. Mutatjuk mi is videón:

A szakmai elismerés sem maradt el. Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere dicsérően beszélt a magyar középpályás teljesítményéről. Joe Hart, a City korábbi angol válogatott kapusa még ennél is tovább ment: szerinte Szoboszlai szabadrúgása a valaha látott egyik legjobban kivitelezett lövés volt, amelyet Roberto Carlos legendás találataihoz lehet hasonlítani.

Szoboszlai Dominik
Csapata: Liverpool
Posztja: középpályás
Nemzetisége: magyar
Életkora: 26 év
Szerződése lejár: 2028. június 29.
Piaci értéke: 85M €
Adatlap létrehozva: 2026.02.09.

A statisztikák is alátámasztják Szoboszlai kivételes formáját szabadrúgásokból: az idei szezonban, minden sorozatot figyelembe véve, már négy alkalommal volt eredményes pontrúgásból. Ez a teljesítmény a Liverpool történetében is kiemelkedő, hiszen Luis Suárez 2012/2013-as idénye óta – amikor öt szabadrúgásgólt szerzett – senki sem ért el hasonló mutatót a klubnál.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Manchester City elleni összecsapás azonban keserű véget ért Szoboszlai számára: a mérkőzés hajrájában utolsó emberként szabálytalankodott Erling Haalanddal szemben, amiért kiállították. A piros lap következményeként egy mérkőzésre szóló eltiltás vár rá. Erről is írtunk a Pénzcentrum összefoglalójában, amit most újra elolvashatsz:

Szoboszlai mennyből a pokolba került a hétvégén, lépéselőnyben az Arsenal: lassan eldől, ki lesz a bajnok Angilában?
EZ IS ÉRDEKELHET
Szoboszlai mennyből a pokolba került a hétvégén, lépéselőnyben az Arsenal: lassan eldől, ki lesz a bajnok Angilában?
Felemás hétvégét zárt Szoboszlai Dominik: hiába lőtt bombagólt a Manchester Citynek, az egyenlítésnél hibázott, a végjátékban pedig ki is állították.

címlapkép: Robert Hegedus, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #magyar válogatott #szoboszlai dominik #premier league #liverpool #angol foci #pep guardiola #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
16:44
16:31
16:23
16:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 8.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
2026. február 9.
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
2026. február 9.
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
2026. február 9.
Lefulladt a magyar építőipar a januári fagyban: a Holdról is látszik a visszaesés, ez már a gazdaságban is visszaüthet
NAPTÁR
Tovább
2026. február 9. hétfő
Abigél, Alex
7. hét
Február 9.
Pizza világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
2
1 hete
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
3
3 napja
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
4
6 napja
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
5
2 hete
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósságlevél
Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír. A kibocsátó garanciát vállal, hogy meghatározott időpontban a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait visszafizeti. Hitelviszonyt testesít meg, tartalmi-formai követelményei vannak, amelyet a polgárjog szabályoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 9. 16:44
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
Pénzcentrum  |  2026. február 9. 16:03
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
Agrárszektor  |  2026. február 9. 16:29
Riasztó felvételek jelentek meg arról, milyen kárt okoztak a magyar földeken