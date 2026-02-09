Nyomozást indított a rendőrség egy tömeges verekedés ügyében, amely egy angliai alsóbb ligás labdarúgó-mérkőzés után tört ki.
Újra Szoboszlaié a PL-forduló gólja: nézd meg újra ezt a hatalmas bombát, ilyen nincs minden hétvégén
A magyar válogatott csapatkapitányának parádés szabadrúgásgólja lett a Premier League 25. fordulójának legszebb találata: Szoboszlai Dominik 27 méterről eleresztett bombája nemcsak a szurkolókat, hanem a szakértőket és az ellenfeleket is lenyűgözte, köztük Pep Guardiolát és korábbi csapattársát, Virgil van Dijkot is.
A Premier League hivatalos oldalán meghirdetett szavazáson a Liverpool magyar középpályásának szabadrúgása végzett az élen a 25. forduló góljai közül. A különleges találat a Manchester City elleni rangadón született, amikor Szoboszlai körülbelül 27 méterről vette célba Gianluigi Donnarumma kapuját. A tökéletesen helyezett lövés a kéttagú sorfal belső oldalát megkerülve ívelt a bal felső sarok felé, majd a kapufáról pattant a hálóba. Az olasz kapusnak esélye sem volt hárítani.
Bár a Liverpool végül nem tudta megnyerni a mérkőzést, a szavazók egyértelműen Szoboszlai találatát tartották a forduló legértékesebb góljának. Mutatjuk mi is videón:
A szakmai elismerés sem maradt el. Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere dicsérően beszélt a magyar középpályás teljesítményéről. Joe Hart, a City korábbi angol válogatott kapusa még ennél is tovább ment: szerinte Szoboszlai szabadrúgása a valaha látott egyik legjobban kivitelezett lövés volt, amelyet Roberto Carlos legendás találataihoz lehet hasonlítani.
A statisztikák is alátámasztják Szoboszlai kivételes formáját szabadrúgásokból: az idei szezonban, minden sorozatot figyelembe véve, már négy alkalommal volt eredményes pontrúgásból. Ez a teljesítmény a Liverpool történetében is kiemelkedő, hiszen Luis Suárez 2012/2013-as idénye óta – amikor öt szabadrúgásgólt szerzett – senki sem ért el hasonló mutatót a klubnál.
A Manchester City elleni összecsapás azonban keserű véget ért Szoboszlai számára: a mérkőzés hajrájában utolsó emberként szabálytalankodott Erling Haalanddal szemben, amiért kiállították. A piros lap következményeként egy mérkőzésre szóló eltiltás vár rá. Erről is írtunk a Pénzcentrum összefoglalójában, amit most újra elolvashatsz:
címlapkép: Robert Hegedus, MTI/MTVA
