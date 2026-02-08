Vasárnap estétől markáns időjárási megosztottság alakul ki Magyarországon
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 8.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. február 8.
Névnap
Aranka
Friss hírek
- Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
- Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
- Magyarországot is elérte a sörhorror 2026-ra: most látni csak igazán, óriási a baj
- A mentális egészség titkáról vallott a legendás ultrasportoló, Szőnyi Feri: Nem állok fejre a napkeltében jógapózban
- Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
- 4+1 bezárt vidéki fürdő, ami most áron alul eladó: nem vicc, még lottóötös sem kell hozzá
Deviza árfolyam
EUR: 377.95 Ft
CHF: 412.32 Ft
GBP: 435.39 Ft
USD: 319.69 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2026. február 7.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. héten emelkedő számsorrendben a következők:
11, 17, 53, 86, 88
Joker: 162392
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 33 db
3-as találat: 2677 db
2-es találat: 78322 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 40500 Ft
MOL: 3942 Ft
RICHTER: 11480 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.09: Az éjjel képződő pára, köd napközben északkelet felől egyre több helyen megszűnik, a felhőzet is szakadozik. Tartósabban borongós, párás tájak a Dunántúlon lehetnek. A keleties szél csak kevés helyen élénkül meg. A minimum-hőmérséklet -4, +4, a maximum-hőmérséklet 3 és 11 fok között valószínű, északkeleten lesz a hidegebb idő.
2026.02.10: Az éjjel terjeszkedő, záródó felhőzet napközben dél felől ismét egyre többfelé szakadozik, a nap is kisüthet - legkisebb eséllyel északnyugaton és az északkeleti harmadban. Főleg az ország ez utóbbi részén növekszik a csapadékhajlam, a gyenge eső mellett arrafelé vegyes csapadék, a hegyekben kisebb havazás is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet -3, +3, a maximum-hőmérséklet 2, 9 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.02.08)
A japán cserebogár horvátországi felbukkanása komoly aggodalomra ad okot a magyar hatóságoknak.
Autóval mennél Horvátországba nyaralni? Óriási változás élesedik: erről minden magyar utazónak tudnia kell
Az új megoldástól a hatóságok a nyári dugók eltűnését és gyorsabb haladást várnak az Adria felé tartó autósok számára.
Már tavasszal átadhatják a Velencei-tónál, az M7-es autópálya felett épülő új gyalogos- és kerékpáros hidat.
Körbenéztünk az ingatlanpiacon, és megnéztük, hol milyen fürdőkomplexumot lehetne megvásárolni, ha történetesen épp mi nyernénk az ötöslottón.
Komoly árvíz jöhet, ha felgyorsul az olvadás? Megszólalt a Vízügyi Főigazgatóság, erre számíthatunk Magyarországon
A Pénzcentrum arról érdeklődött az Országos Vízügyi Főhatóságnál, hogy kell-e tartani a következő hetekben árvizektől.
Február közepén jelentős sztratoszférikus felmelegedés várható, amely meggyengítheti a sarki örvényt, és alapvetően átalakíthatja az északi félteke időjárását.
A Pénzcentrum 2026. február 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hétvégén változékony, borongós idő várható országszerte: a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, de marad a csapadékos, párás időjárás.
Az új buszokkal a BKV járműállományának közel tíz százaléka megújul.
A város vezetése most drasztikus lépésre szánta el magát: tíz év után törlik a népszerű fesztivált, mert a túlturizmus már a mindennapi életet veszélyezteti.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy csak február 2-án 1966 kátyúról és egyéb úthibáról érkezett jelentés.
Ciklon okozta áradások sújtják Horvátország dalmát partvidékét: a tengervíz szintje helyenként csaknem egy méterrel emelkedett meg.
Folytatódik a Hableány-tragédia büntetőpere: elképesztő dolgot tett a Viking Sigyn gyanúsított kapitánya
Bírói elfogultság megállapítása miatt újraindult a 2019-es Hableány-hajókatasztrófa büntetőpere a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.
A Pénzcentrum 2026. február 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nyugati és délnyugati országrészben ezzel szemben nagyobb területen maradhat tartósan borult az ég.
Soha nem látott szigorítást vezetett be a Nemzeti Park: február 1-től egész évben tilos az éjszakai túrázás.
Lebukott az utazási iroda: milliárdos bírság a félrevezető árak miatt, magyar károsultak is lehetnek
Újabb fronton éleződik a konfliktus a Ryanair és az online utazási irodák egy része között:
A Valentin-napi hétvége idén is kiemelt időszak a hazai szállodáknál: sok helyen tematikus csomagokkal, máshol hangulati és gasztronómiai extrákkal készülnek február közepére.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
