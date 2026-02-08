Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 8.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. február 8.

Névnap

Aranka

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 377.95 Ft

CHF: 412.32 Ft

GBP: 435.39 Ft

USD: 319.69 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. február 7.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. héten emelkedő számsorrendben a következők:

11, 17, 53, 86, 88

Joker: 162392

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 33 db

3-as találat: 2677 db

2-es találat: 78322 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 40500 Ft

MOL: 3942 Ft

RICHTER: 11480 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.09: Az éjjel képződő pára, köd napközben északkelet felől egyre több helyen megszűnik, a felhőzet is szakadozik. Tartósabban borongós, párás tájak a Dunántúlon lehetnek. A keleties szél csak kevés helyen élénkül meg. A minimum-hőmérséklet -4, +4, a maximum-hőmérséklet 3 és 11 fok között valószínű, északkeleten lesz a hidegebb idő.

2026.02.10: Az éjjel terjeszkedő, záródó felhőzet napközben dél felől ismét egyre többfelé szakadozik, a nap is kisüthet - legkisebb eséllyel északnyugaton és az északkeleti harmadban. Főleg az ország ez utóbbi részén növekszik a csapadékhajlam, a gyenge eső mellett arrafelé vegyes csapadék, a hegyekben kisebb havazás is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet -3, +3, a maximum-hőmérséklet 2, 9 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.02.08)

