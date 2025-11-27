A 6-os villamos decemberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni.
Tényleg fehér lehet a karácsony 2025-ben Magyarországon? Itt a friss előrejelzés
Több mint két évtized után idén fehér karácsonyra készülhetünk a hosszútávú meteorológiai előrejelzések szerint. A fővárosban 2002, míg más nagyvárosokban 2005-2007 között volt utoljára havas a karácsony.
A meteorológiai előrejelzések meglepő fordulatot jeleznek az idei karácsonyi időszakra. A Kiskegyed összegyűjtése szerint Budapesten 2002 óta nem volt havas karácsony, míg Debrecenben 2005-ben, Szegeden, Szombathelyen és Pécsett pedig 2007-ben láthattak utoljára fehér tájat az ünnepek alatt. A magasabban fekvő területeken, mint a Kékestetőn, legutóbb 2021-ben borította hó a tájat december 24-én.
A jelenlegi hosszútávú prognózisok szerint idén megtörhet ez a tendencia, ugyanis december 24-re jelentős havazást jósolnak az ország területén. A szakértők szerint ez a hótakaró akár meg is maradhat a síkvidéki területeken is.
December első napjaiban még napsütéses időjárás várható, azonban a hónap közepétől hidegebb légtömegek érkeznek, amelyek csapadékot, akár havat is hozhatnak magukkal. A hideg időjárás előreláthatólag januárig kitart majd, éjszakánként erős fagyokkal, napközben pedig alig 0 fok feletti hőmérsékletekkel.
Az előrejelzések szerint a karácsonyi havazást követően legközelebb csak január második felében számíthatunk újabb hóesésre az országban.
2025 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el.
Csütörtökön többfelé felszakadozik a felhőzet, így hosszabb időre kisüthet a nap,
A francia hatóságok négy újabb személyt vettek őrizetbe a Louvre-ból ellopott, mintegy 88 millió euró (77 millió font) értékű koronaékszerek ügyében.
Rendkívüli csapadékmennyiség zúdult a Kárpát-medencére az elmúlt napokban, egyes magyarországi területeken 2-3 téli hónapnyi eső esett le néhány nap alatt.
Tizennyolc év működés után bezár a Mihályi Patisserie Vácon, de a tulajdonos, Mihályi László nem búcsúzik végleg a szakmától.
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
Csehországban évtizedek óta nem látott mértékben terjed a hepatitis A. A Magyar Orvosi Kamara szerint különösen kockázartos karácsonyi vásárba menni. Összeszedtük, mire kell figyelni.
Változékony, de annál csapadékosabb időjárásra lehet számítani a szerdai nap folyamán.
Te is találkoztál nemrég vaddisznóval a fővárosban? Megszólalt a Pilisi Parkerdő, erre kell figyelni
Az utóbbi hetekben a Fővárosban újra közbeszéd tárgya lett a belterületen felbukkanó vaddisznók jelensége.
A legtöbb csapadék az északkeleti országrészben hullott, ahol átlagosan 15-20 mm közötti mennyiséget mértek.
Brutális esőzés csap le Magyarországra: ezek a megyék nem ússzák meg a monszunt, egyhavi csapadék is leeshet
Az időjárás változását egy nyugat felől érkező frontrendszer okozza, amely melegebb és nedvesebb légtömegeket szállít Magyarország fölé.
A légitársaság elutasította még a 100 fontos átfoglalási díj elengedését is elutasította.
Estétől esős idő érkezik, a hegyvidékeken is esőre válthat a havazás.
Folytatódik a Halászbástya Étterem körüli botrány: ki a felelős a közel 400 millió forintos tartozásért?
Vizsgálóbizottság alakult az I. kerületben a Halászbástya Étterem közel 400 millió forintos elmaradt bérleti díjának ügyében.
Hétfőn felülünk az időjárási hullámvasútra: havazás, ónos eső, tavaszias enyhülés – készülj fel a káoszra!
Havas eső, ónos csapadék, majd enyhülés – a következő napokban minden lesz, ami csak megzavarhatja a téli hangulatot.
