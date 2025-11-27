2025. november 27. csütörtök Virgil
-1 °C Budapest
havazás, hó, hóesés
Utazás

Tényleg fehér lehet a karácsony 2025-ben Magyarországon? Itt a friss előrejelzés

Pénzcentrum
2025. november 27. 20:02

Több mint két évtized után idén fehér karácsonyra készülhetünk a hosszútávú meteorológiai előrejelzések szerint. A fővárosban 2002, míg más nagyvárosokban 2005-2007 között volt utoljára havas a karácsony.

A meteorológiai előrejelzések meglepő fordulatot jeleznek az idei karácsonyi időszakra. A Kiskegyed összegyűjtése szerint Budapesten 2002 óta nem volt havas karácsony, míg Debrecenben 2005-ben, Szegeden, Szombathelyen és Pécsett pedig 2007-ben láthattak utoljára fehér tájat az ünnepek alatt. A magasabban fekvő területeken, mint a Kékestetőn, legutóbb 2021-ben borította hó a tájat december 24-én.

A jelenlegi hosszútávú prognózisok szerint idén megtörhet ez a tendencia, ugyanis december 24-re jelentős havazást jósolnak az ország területén. A szakértők szerint ez a hótakaró akár meg is maradhat a síkvidéki területeken is.

December első napjaiban még napsütéses időjárás várható, azonban a hónap közepétől hidegebb légtömegek érkeznek, amelyek csapadékot, akár havat is hozhatnak magukkal. A hideg időjárás előreláthatólag januárig kitart majd, éjszakánként erős fagyokkal, napközben pedig alig 0 fok feletti hőmérsékletekkel.

Az előrejelzések szerint a karácsonyi havazást követően legközelebb csak január második felében számíthatunk újabb hóesésre az országban.
Címlapkép: Getty Images
