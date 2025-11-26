Erős árvízveszély van ennél a magyar folyónál: már a Honvédség is segít a védekezésben

Az elmúlt napok erős esőzése miatt gyorsan emelkedik az Ipoly vízszintje Nógrádban. Ipolytarnócon harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben. A településen homokzsákokkal próbálják megfékezni a víz előretörését. A folyó hat lakóingatlant veszélyeztet, ezért több család kitelepítése elindult.

Gál István polgármester hétfőn még első fokú készültséget rendelt el. A folyamatos esőzések és a szlovák szakaszon mért vízszintek miatt a riasztási szint gyorsan emelkedett - írja a Nógrád megyei hírportál.

Kedden másodfok, szerda reggel óta pedig harmadfok van életben. A védekezést ezer homokzsákkal támogatják. A polgármester szerint a folyó vízszintje már megközelíti a 2014-ben mért 420 centimétert. A HELP mentőcsoport és a Magyar Honvédség is segíti a munkát. A település a helyi könyvtárban biztosít ideiglenes elhelyezést azoknak, akik hajlandók elhagyni otthonukat.