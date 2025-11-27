Harmadfokú figyelmeztetést adtak ki: kemény árvíz indult több magyar folyón

Harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben a Sajó folyón, míg a Tarna vízfolyáson elsőfokú készültséget rendeltek el. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság szakemberei folyamatos felügyeletet biztosítanak a több mint 226 kilométeres védvonalon.

A hétvégi jelentős havazást és az azt követő esőzéseket követően kialakult árhullám miatt fokozott készültség lépett életbe az észak-magyarországi vízfolyásoknál. A Szlovákiából érkező áradás következtében a hazai vízügyi hatóságok is megtették a szükséges intézkedéseket.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) csütörtöki Facebook-közleménye szerint a Bódva-patak teljes magyarországi szakaszán, valamint a Tarna patakon és mellékágain helyi vízkárelhárítási készültséget vezettek be.

A vízügyi szakemberek tájékoztatása szerint az esőzéseket okozó csapadékrendszer már elhagyta az országot északi irányban. A külföldi vízgyűjtő területeken kedd estétől fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, így az olvadás megszűnt, ami lassítja a további vízszintemelkedést.

"A Sajó vízszintje csütörtök hajnalban tetőzött Sajópüspökinél 351 centiméteres vízállással, és a következő napokban folytatódik az árhullám levonulása" - közölte az ÉMVIZIG. Az áradás miatt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lezárta a 2523-as számú utat Putnok és a Sajóvelezdi elágazás között.

A Bódva szlovákiai szakaszán kialakult újabb árhullám a határszelvényben, Hídvégardónál már tetőzött. A Hernád hazai szakaszán folyamatos az áradás, a szakemberek előrejelzése szerint pénteken Hidasnémetinél megközelítheti az elsőfokú készültségi szintet a vízállás.

A Bodrogon kisebb, készültségi szint alatti árhullám vonul le, ami lehetőséget biztosít több környékbeli holtág vízpótlására. A Felsőberecki-főcsatornán keresztül a Karcsai-Karcsa-holtág, Sárospataknál pedig a Berek-holtág kap friss vizet. A Takta vízfolyásból már megkezdődött a Tiszalúci Holt-Tisza vízpótlása, és várhatóan pénteken a Taktaharkányi-holtág feltöltése is elindul.