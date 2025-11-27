A bérleti díjak lassuló emelkedése ellenére is vonzó befektetés maradhat a lakásvásárlás – derül ki egy friss ingatlanpiaci elemzéséből.
Harmadfokú figyelmeztetést adtak ki: kemény árvíz indult több magyar folyón
Harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben a Sajó folyón, míg a Tarna vízfolyáson elsőfokú készültséget rendeltek el. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság szakemberei folyamatos felügyeletet biztosítanak a több mint 226 kilométeres védvonalon.
A hétvégi jelentős havazást és az azt követő esőzéseket követően kialakult árhullám miatt fokozott készültség lépett életbe az észak-magyarországi vízfolyásoknál. A Szlovákiából érkező áradás következtében a hazai vízügyi hatóságok is megtették a szükséges intézkedéseket.
Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) csütörtöki Facebook-közleménye szerint a Bódva-patak teljes magyarországi szakaszán, valamint a Tarna patakon és mellékágain helyi vízkárelhárítási készültséget vezettek be.
A vízügyi szakemberek tájékoztatása szerint az esőzéseket okozó csapadékrendszer már elhagyta az országot északi irányban. A külföldi vízgyűjtő területeken kedd estétől fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, így az olvadás megszűnt, ami lassítja a további vízszintemelkedést.
"A Sajó vízszintje csütörtök hajnalban tetőzött Sajópüspökinél 351 centiméteres vízállással, és a következő napokban folytatódik az árhullám levonulása" - közölte az ÉMVIZIG. Az áradás miatt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lezárta a 2523-as számú utat Putnok és a Sajóvelezdi elágazás között.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Bódva szlovákiai szakaszán kialakult újabb árhullám a határszelvényben, Hídvégardónál már tetőzött. A Hernád hazai szakaszán folyamatos az áradás, a szakemberek előrejelzése szerint pénteken Hidasnémetinél megközelítheti az elsőfokú készültségi szintet a vízállás.
A Bodrogon kisebb, készültségi szint alatti árhullám vonul le, ami lehetőséget biztosít több környékbeli holtág vízpótlására. A Felsőberecki-főcsatornán keresztül a Karcsai-Karcsa-holtág, Sárospataknál pedig a Berek-holtág kap friss vizet. A Takta vízfolyásból már megkezdődött a Tiszalúci Holt-Tisza vízpótlása, és várhatóan pénteken a Taktaharkányi-holtág feltöltése is elindul.
Az Európai Unió új szabályokat fogadott el a kutyák és macskák védelmére, miközben más állatjóléti jogszabályok politikai patthelyzetbe kerültek.
Tovább mélyül a lakhatási válság Magyarországon – derül ki egy jelentésből, amely a lakáspolitikai intézkedések hatását és a lakhatás megfizethetőségének alakulását vizsgálja.
Kikapcsolási moratórium 2025-2026: most közölte az MVM, mikortól nem kapcsolják ki a rezsitartozóknál a gázt, áramot
2025. november 29. és 2026. január 6. között kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfelei számára az MVM.
Itt a bejelentés, kiterjesztik az Otthon Startot: 2026-tól már gyakorlatilag bármit lehet venni vele
A kormány 2026. január elsejétől kiterjeszti az Otthon Start programot a külterületi ingatlanokra is.
Az országgyűlési egyéni választókerületek területi beosztása az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 1. és 2. számú melléklete alapján történik.
Fontos változás, hogy házastársak esetében, ha mindketten jogosultak a támogatásra, akkor ugyanarra a lakáskölcsön-szerződésre is igényelhetik azt.
A víziközmű-hálózatok a létfontosságú infrastruktúra részét képezik, így az állapotuk közvetlenül hat a lakosság ellátásbiztonságára.
Már a középosztálynak sem álom egy ilyen luxuslakás? Ezt a környéket rohanták meg most az Otthon Start-felvevők
A szakértő várakozásai szerint az elkövetkező hónapokban jelentősebb változás már nem történik a balatoni ingatlanpiacon.
Magyarország akkor tudja erősíteni kiemelkedő napenergia-pozícióját, ha célzott programok támogatják a decentralizált, lakossági és ipari energiatermelés további bővülését.
Földrajzi eloszlásuk alapján az alföldi térségek és vármegyék lehetnek az intézkedés legnagyobb nyertesei.
Rengeteg magyar elégelte meg a méregdrága rezsiárakat: asztalra csaptak a fogyasztók, tüntetést szerveznek
A kedvező összképet árnyalja, hogy a rendszerhasználati díjak kifejezetten magasak Magyarországon.
Itt az eredeti, azonnal puha mézeskalács recept és mézeskalács cukormáz recept - Mézeskalács házikó recept és sablon
Isteni mézeskalács recept: íme, a nagymama mézeskalács receptje, mutatjuk, hogyan készül a rögtön puha mézeskalács. Hogyan történik a mézeskalács díszítése cukormázzal?
Az Otthon Centrum harmadik negyedéves elemzése szerint továbbra is a panellakások kelnek el a leggyorsabban.
Kirobbant a magyar klíma-botrány: ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak a hűtő-fűtő berendezések kapcsán
Magyarországon rohamosan terjed a légkondicionáló berendezések használata, miközben az ingatlanállomány energetikai állapota kritikus.
Tóth Vera énekesnő őszintén vallott anyagi helyzetéről Borbás Marcsi podcastjában
Téli zsidó ünnepek 2025-ben és 2026-ban: itt az ünnepnaptár - Mikor van hanuka, milyen szokások, ételek kapcsolódanak hozzá?
Az alábbiakban bemutatjuk, milyen zsidó ünnepek kapcsolódnak a 2025-ös és 2026-os télhez, mikor kezdődnek, és mit jelentenek.
Toros káposzta recept: nézzük, hogyan történik a toros káposzta készítése savanyú káposzta használatával, mitől lesz a legfinomabb a toros káposzta oldalassal!
Egy nemzetközi rangsor szerint Budapest a világ egyik legstresszesebb városa: te is ezt érzed néha?
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.