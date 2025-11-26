2025. november 26. szerda Virág
Párizs, Ile-De-France, Franciaország louvre muzeum muzeum muzeum múzeum párizs
Utazás

Ők nyúlták le a Louvre koronaékszereit: a rendőrség újabb négy főt letartóztatott a bandából

Pénzcentrum
2025. november 26. 19:16

A francia hatóságok négy újabb személyt vettek őrizetbe a Louvre-ból ellopott, mintegy 88 millió euró (77 millió font) értékű koronaékszerek ügyében, köztük a négytagú banda utolsó tagját is - írta a The Guardian.

Laure Beccuau párizsi ügyész közlése szerint a letartóztatottak között két 38 és 39 éves férfi, valamint két 31 és 40 éves nő van, mindannyian a párizsi régióból. A francia sajtó szerint az őrizetbe vettek között van a múzeumba betörő négytagú banda utolsó tagja is.

A Le Parisien napilap rendőrségi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a gyanúsítottat kedden reggel vették őrizetbe a bandaellenes osztag tisztjei. A férfit szervezett lopással és bűnszövetkezetben elkövetett bűncselekménnyel vádolják.

A gyanúsítottnak bűnügyi előélete van, és kapcsolatban áll a banda három korábban letartóztatott tagjával, akik mindannyian kötődnek a párizsi Aubervilliers külvároshoz.

Az október 19-i rablás során a tolvajok egy lopott teherautót parkoltak le a múzeum előtt, majd egy kihúzható létrát és teherfelvonót használtak, hogy elérjék az Apollo galéria első emeleti ablakát. Két személy betörte a nem biztosított ablakot és két üveg vitrint, majd a felvonón leereszkedve, két társuk által vezetett motorkerékpárokon menekültek el.

A vakmerő, fényes nappal végrehajtott rablás kevesebb mint hét percig tartott. A banda nyolc tárgyat vitt magával, köztük egy smaragd és gyémánt nyakláncot, amelyet Napóleon Bonaparte adott második feleségének, Marie Louise-nak, valamint egy 212 gyönggyel és közel 2000 gyémánttal díszített tiarát, amely egykor III. Napóleon feleségének tulajdona volt.

Az ékszereket eddig nem sikerült megtalálni. A helyszínen hagyott tárgyak - köztük kesztyűk, láthatósági mellény és vágókorongok - DNS-elemzése vezetett a múzeumba behatoló két gyanúsított, Ayed G. és Abdoulaye N. egy héttel későbbi letartóztatásához.

Néhány nappal később őrizetbe vették Slimane K-t is, akit azzal gyanúsítanak, hogy a lopáshoz használt két robogó egyikét vezette. A kedden letartóztatott férfiak egyike feltehetően a második sofőr és a csapat negyedik tagja.

Egy ötödik gyanúsítottat, aki állítólag segítette a bandát, szintén már korábban vád alá helyezték. Franciaország állami könyvvizsgálója a lopást "fülsiketítő ébresztőnek" nevezte a világ leglátogatottabb múzeumának "teljesen elégtelen ütemű" biztonsági fejlesztéseire vonatkozóan.

A Louvre vezetése elfogadta a könyvvizsgáló következtetéseinek "többségét". A lopással kapcsolatos közigazgatási vizsgálat kiemelte "a behatolás és lopás kockázatának krónikus, strukturális alulbecslését" és a "nem megfelelő biztonságot".
