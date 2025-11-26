Rendkívüli csapadékmennyiség zúdult a Kárpát-medencére az elmúlt napokban, egyes magyarországi területeken 2-3 téli hónapnyi eső esett le néhány nap alatt.
Ők nyúlták le a Louvre koronaékszereit: a rendőrség újabb négy főt letartóztatott a bandából
A francia hatóságok négy újabb személyt vettek őrizetbe a Louvre-ból ellopott, mintegy 88 millió euró (77 millió font) értékű koronaékszerek ügyében, köztük a négytagú banda utolsó tagját is - írta a The Guardian.
Laure Beccuau párizsi ügyész közlése szerint a letartóztatottak között két 38 és 39 éves férfi, valamint két 31 és 40 éves nő van, mindannyian a párizsi régióból. A francia sajtó szerint az őrizetbe vettek között van a múzeumba betörő négytagú banda utolsó tagja is.
A Le Parisien napilap rendőrségi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a gyanúsítottat kedden reggel vették őrizetbe a bandaellenes osztag tisztjei. A férfit szervezett lopással és bűnszövetkezetben elkövetett bűncselekménnyel vádolják.
A gyanúsítottnak bűnügyi előélete van, és kapcsolatban áll a banda három korábban letartóztatott tagjával, akik mindannyian kötődnek a párizsi Aubervilliers külvároshoz.
Az október 19-i rablás során a tolvajok egy lopott teherautót parkoltak le a múzeum előtt, majd egy kihúzható létrát és teherfelvonót használtak, hogy elérjék az Apollo galéria első emeleti ablakát. Két személy betörte a nem biztosított ablakot és két üveg vitrint, majd a felvonón leereszkedve, két társuk által vezetett motorkerékpárokon menekültek el.
A vakmerő, fényes nappal végrehajtott rablás kevesebb mint hét percig tartott. A banda nyolc tárgyat vitt magával, köztük egy smaragd és gyémánt nyakláncot, amelyet Napóleon Bonaparte adott második feleségének, Marie Louise-nak, valamint egy 212 gyönggyel és közel 2000 gyémánttal díszített tiarát, amely egykor III. Napóleon feleségének tulajdona volt.
Az ékszereket eddig nem sikerült megtalálni. A helyszínen hagyott tárgyak - köztük kesztyűk, láthatósági mellény és vágókorongok - DNS-elemzése vezetett a múzeumba behatoló két gyanúsított, Ayed G. és Abdoulaye N. egy héttel későbbi letartóztatásához.
Néhány nappal később őrizetbe vették Slimane K-t is, akit azzal gyanúsítanak, hogy a lopáshoz használt két robogó egyikét vezette. A kedden letartóztatott férfiak egyike feltehetően a második sofőr és a csapat negyedik tagja.
Egy ötödik gyanúsítottat, aki állítólag segítette a bandát, szintén már korábban vád alá helyezték. Franciaország állami könyvvizsgálója a lopást "fülsiketítő ébresztőnek" nevezte a világ leglátogatottabb múzeumának "teljesen elégtelen ütemű" biztonsági fejlesztéseire vonatkozóan.
A Louvre vezetése elfogadta a könyvvizsgáló következtetéseinek "többségét". A lopással kapcsolatos közigazgatási vizsgálat kiemelte "a behatolás és lopás kockázatának krónikus, strukturális alulbecslését" és a "nem megfelelő biztonságot".
A Pénzcentrum 2025. november 26.-i hírösszefoglalója
Te is találkoztál nemrég vaddisznóval a fővárosban? Megszólalt a Pilisi Parkerdő, erre kell figyelni
Az utóbbi hetekben a Fővárosban újra közbeszéd tárgya lett a belterületen felbukkanó vaddisznók jelensége.
A legtöbb csapadék az északkeleti országrészben hullott, ahol átlagosan 15-20 mm közötti mennyiséget mértek.
A Pénzcentrum 2025. november 25.-i hírösszefoglalója
Brutális esőzés csap le Magyarországra: ezek a megyék nem ússzák meg a monszunt, egyhavi csapadék is leeshet
Az időjárás változását egy nyugat felől érkező frontrendszer okozza, amely melegebb és nedvesebb légtömegeket szállít Magyarország fölé.
A légitársaság elutasította még a 100 fontos átfoglalási díj elengedését is elutasította.
Estétől esős idő érkezik, a hegyvidékeken is esőre válthat a havazás.
Folytatódik a Halászbástya Étterem körüli botrány: ki a felelős a közel 400 millió forintos tartozásért?
Vizsgálóbizottság alakult az I. kerületben a Halászbástya Étterem közel 400 millió forintos elmaradt bérleti díjának ügyében.
A Pénzcentrum 2025. november 24.-i hírösszefoglalója
Hétfőn felülünk az időjárási hullámvasútra: havazás, ónos eső, tavaszias enyhülés – készülj fel a káoszra!
Havas eső, ónos csapadék, majd enyhülés – a következő napokban minden lesz, ami csak megzavarhatja a téli hangulatot.
Egész éjjel működtek a hóágyúk az Eplényi Síarénában, a völgyben pedig 15–20 centiméter friss hó hullott.
"Az olaszok hadat üzennek a Nemzetközi Űrállomásnak ezek után" - teszten Kapu Tibor űrebédje.
Végre elindulhat a horvátországi kapcsolattal tervezett, M60-ás gyorsforgalmi út kiépítése, miközben az M7-es bővítésével jelentősen csökkentenék a torlódások esélyét.
Horrorsáska jelent meg Magyarországon: a világ másik feléről érkezettt, nagy baj, ha elszaporodik +Fotók
Egy újabb invazív faj, az Egyiptomi sáska jelent meg Magyarországon.
Élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet.
A Pénzcentrum 2025. november 23.-i hírösszefoglalója
Több helyen okoz fennakadást a hó a Bakonyban, kamionok, személygépkocsik és buszok továbbhaladását is segíteniük kellett a tűzoltóknak szombat délután
Vasárnap reggelig az ország nagy részén havazásra kell számítani, mivel dél felől egyre nagyobb területet borít be a csapadékzóna.
-
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.