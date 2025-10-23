Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankciókat azért vezették be, mert Putyin elutasítja az "értelmetlen háború" befejezését Ukrajnában.
Új infók az évszázad rablásáról: ez lehet a sorsa a Louvre legendás kincseinek
A Louvre-ból ellopott ékszerek sorsa bizonytalan, a rendőrség nagy erőkkel nyomoz a tettesek után - számolt be az Al Jazeera.
A párizsi Louvre Múzeum szerda reggel újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt, miután október 19-én betörők hatoltak be az épületbe és nyolc, napóleoni korszakból származó értékes ékszert tulajdonítottak el. A rablás miatt három napra bezárták a világhírű múzeumot.
A tolvajok egy teherautóra szerelt létrával jutottak fel a második emeleti Apolló Galériához, ahol sarokcsiszolóval vágták ki az ablakot, hogy hozzáférjenek a francia koronaékszerekhez. A betörés mindössze fél órával a múzeum nyitása után történt.
Az ellopott tárgyak között szerepel Marie-Amelie és Hortense királynő tiarája és zafír nyaklánca, egy zafír fülbevaló, Marie-Louise császárné smaragd nyaklánca és fülbevalói, valamint két bross és Eugénia császárné tiarája. A kilencedik ellopott tárgyat, Eugénia császárné koronáját a közelben megtalálták, valószínűleg a tolvajok ejtették el menekülés közben.
Laure Beccuau párizsi főügyész szerint az ékszerek becsült értéke 88 millió euró (mintegy 102 millió dollár).
Arthur Brand holland művészettörténész szerint az ékszerek valószínűleg még Franciaországban vannak.
A feketepiacon értékük jelentősen csökken, mindössze 10-30 százalékát érhetnék el eredeti értéküknek a magas kockázat miatt. A szakértők szerint a tolvajok megpróbálhatják újracsiszolni a drágaköveket, hogy ne legyenek azonosíthatók, bár ez is csökkenti értéküket.
A nyomozást a párizsi rendőrség specializált egysége, a Banditizmus Elleni Brigád (BRB) végzi, amely korábban már sikeresen oldott meg hasonló eseteket. Pascal Szkudlara, a BRB korábbi tisztje "100 százalékig" biztos abban, hogy a tetteseket végül elfogják. A rendőrség várhatóan hetekre visszamenőleg átvizsgálja a biztonsági kamerák felvételeit, hogy azonosítsák a gyanús személyeket.
Az elmúlt években több hasonló eset is történt európai múzeumokban. 2025 szeptemberében a párizsi Természettudományi Múzeumból loptak el hat aranyrögöt, januárban a hollandiai Drents Múzeumból tűntek el ősi arany ékszerek, 2024 májában az Ely Múzeumból (Egyesült Királyság) bronzkori arany tárgyakat vittek el, 2022 novemberében pedig a németországi Kelta és Római Múzeumból 483 ókori aranypénzt tulajdonítottak el.
Leváltották a vízzel elárasztott parajdi sóbányát is működtető román Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetőségét.
Zelenszkij szerint Trump javaslata a jelenlegi frontvonalak befagyasztására jó kompromisszum lenne.
Az euróövezet második legnagyobb gazdaságának instabilitása nyugtalanítja a befektetőket
Az amerikai elnök szerint nincs értelme olyan találkozónak, amely nem hoz kézzelfogható eredményt.
A klímamodellek szerint a jégesők ritkábbak de olykor hevesebbek, a zivatarok pedig gyakoribbak lehetnek
A NASA vezetője jelezte, hogy a SpaceX helyett más céget választhatnak a holdra szálláshoz, mivel az Elon Musk cége által fejlesztett Starship űrhajó késésben van.
A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára nincs tervben a közeljövőben.
Szijjártó Péter szerint azért is van értelme folytatni a magyar űrprogramot, mert az orszég már rendelkezik egy kiképzett űrhajóssal Kapu Tiboron kívül is.
Moszkva kedden láthatóan igyekezett tompítani a várakozásokat egy küszöbön álló csúcstalálkozóval kapcsolatban.
Donald Trump amerikai elnök meghívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a közelgő budapesti békecsúcsra.
Országos munkaszüneti nap lesz a jövő évtől Szent Ferenc október 4-i ünnepe.
Lengyelország nem garantálhatja, hogy a bíróság nem rendeli el a Vlagyimir Putyin orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatását.
A királyi udvar csak a nyilvános felháborodás hatására lépett András herceg ügyében, ami felveti a kérdést: miért nem reagáltak korábban az évekkel ezelőtti eseményekre?
Donald Trump azt közölte, hogy "a Hamász megsemmisül, ha nem tartja tiszteletben" a Gázai övezetben kötött tűzszüneti megállapodást.
Nicolas Sarkozy volt francia elnök megkezdte ötéves börtönbüntetését, ezzel ő lett a modern Franciaország első olyan volt vezetője, aki rácsok mögé került.
Sanae Takaichi lett Japán első női miniszterelnöke, miután a japán parlament kedden megválasztotta a konzervatív politikust.
Ukrajna szövetségesei igyekeznek megerősíteni Kijev pozícióját a közelgő Trump-Putyin tárgyalások előtt,
A hírszerzés szerint Moszkva csak időt nyer a béketárgyalásokkal, közben már az újabb hadjáratra készül.
