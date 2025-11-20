Soha nem volt még ilyen olcsó sok magyar álomországa: most érdemes utazást foglalni

A japán jen újabb gyengülése ismét kritikus szintet ért el a dollárral és az euróval szemben. A kamatkülönbség miatt a befektetők inkább amerikai eszközöket vásárolnak, ami tovább nyomja le a japán fizetőeszköz értékét. A gyenge jen ugyanakkor rekord számú turistát vonz: 2025-ben már 40 millió külföldi látogatót várnak Japánba, ahol az árfolyam miatt olcsóbb lett a mindennapi szolgáltatás és a vásárlás.

Tegnapelőtt japán jen ismét átlépett egy kritikus szintet a dollárral és az euróval szemben, miközben a kormányuk egyre nagyobb gazdaságélénkítő csomagra készül. Japán évtizedek óta laza monetáris politikát alkalmaz, vagyis olyan intézkedéseket hoz, amelyek célja a gazdaság ösztönzése. Az ország rendkívül alacsony kamatokkal próbálja elősegíteni a gazdasági növekedést, de ez a stratégia tovább gyengíti a jent, így az egyre kevésbé vonzó a nemzetközi befektetők számára.

A gyengülés fő oka a Japán és az Egyesült Államok közötti jelentős kamatkülönbség. 2024 őszén az USA jegybankjának irányadó kamata 5,25–5,5%, míg a japán kamat mindössze 0–0,1% volt. A befektetők értelemszerűen a magasabb hozamot keresik, ezért amerikai eszközöket vásárolnak, ehhez pedig eladják a jent és dollárt vesznek. Ez láncreakciót indít el: a dollár iránti kereslet nő, a jen értéke tovább csökken.

A jen gyengülésének nagy nyertese

A jen gyengülésének egyik legnagyobb nyertese az export mellett a turizmus: külföldi beutazók számára Japán soha nem volt ilyen olcsó. 2024-ben január és október között rekord 30 millió turista érkezett az országba, idén még ennél is többet várnak. A gyenge jen miatt a turisták pénze többet ér, így többet költenek szállásra, étkezésre, élményekre és főleg vásárlásra. A luxuscikkek is jóval elérhetőbbnek tűnnek.

A jen gyengülése kétségtelenül érezhető a turisztikai piacon, és hatással van az árakra, valamint a keresletre is. Nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte is megnőtt az érdeklődés Japán iránt. Fontos azonban tudni, hogy az utazók általában minimum hat hónappal előre kezdik el a szervezést, így a jelenlegi kedvező árfolyam nem feltétlenül garantálja, hogy az utazás időpontjában is hasonló lesz.

- mondta el a Pénzcentrumnak Simon Karolina, a Japanspecialist vezetője.

A fizetőeszköz mozgása valóban növeli az érdeklődést, de nem ez az egyetlen tényező. Japán utazási célként nemcsak elérhetőbbé, hanem divatosabbá is vált 2025-re. A Condé Nast Traveler olvasói két egymást követő évben, 2023-ban és 2024-ben is a világ kedvenc úti céljának választották Japánt, kiemelve az ország gazdag kultúráját, modern infrastruktúráját és biztonságát.

Japán népszerűsége több tényezőnek köszönhető: a gyenge jen miatt sokkal elérhetőbbé vált az utazás, miközben az ország trendi úti céllá nőtte ki magát, amely egyszerre kínál tradicionális élményeket, gasztronómiai különlegességeket, valamint a manga és anime világát. A 2025-ös Világkiállítás körüli figyelem tovább erősítette Japán jelenlétét a nemzetközi médiában, és az ország biztonsága, kifogástalan infrastruktúrája miatt sokak számára bakancslistás célponttá vált.

Egyre könnyebben elérhető úti cél

Japán több szempontból is könnyebben elérhetővé vált. A járatok, amelyeket a Covid alatt jelentősen csökkentettek, nagyrészt visszaálltak, és várhatóan jövőre tovább sűrítik őket. A gépek jól kihasználtak, ezért a repülőjegyek nem feltétlenül olcsók, de például a kínai légitársaságok járatai Magyarországról kedvezőbb árakat kínáltak, így már hátizsákos turisták is elindultak Japánba Simon Karolina szerint.

A szakértő kérdésükre elmondta, egy 10 napos, alacsony költségvetésű, önálló szervezésű utazás Japánba – olcsó szállással és repülőjeggyel – körülbelül 500–600 ezer forintból megvalósítható. Ez a Covid előtt jóval drágább volt, és azóta Japánban is fejlődött az angol nyelvű szolgáltatások elérhetősége. Ma már sokkal több minden szervezhető online, egyénileg, különleges tudás nélkül.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szakértői segítségre akkor van szükség, ha valaki komplex, részletes, különleges programokra épülő utazást szeretne. Egy ilyen utazás ára fejenként legalább egymillió forint, különösen akkor, ha magyar nyelvű idegenvezetést is kérnek. Ez jelentősen növeli a költségeket, de élményben is sokkal többet ad: személyes kíséret, részletes magyarázatok, kulturális háttér, mindez kényelmes és gazdagíja az utazást.

Japánban az élmény és a szolgáltatások minősége kiemelkedő. Az étkezés például sok esetben olcsóbb, mint itthon, vagy ugyanazért az összegért magasabb minőséget és különlegesebb élményt kaphatunk. A szállodai szobák ára nagy szórást mutat, de ha nyugat-európai árakkal számolunk, az Japánban is reális. Ami különösen értékes ott, az a vasúti közlekedés. Az utasok 95%-a vonattal utazik, ami ritka a világban. A tömegközlekedés kiváló, és kedvezményes bérletek is elérhetők. Autóbérlésre csak ritkán van szükség, és főleg csak vidéken. A legtöbb utasunk önállóan, tömegközlekedéssel utazik, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy Japán egyre népszerűbb és elérhetőbb úti cél legyen.

- mondta el Simon Karolina.

40 millió turista nem tévedhet

A Japán Nemzeti Turisztikai Szervezet (JNTO) előrejelzése szerint 2025-ben mintegy 40 millió nemzetközi beutazót várnak az országba. Ez a szám jól mutatja, hogy Japán nemcsak a régió egyik legfontosabb turisztikai központja, hanem globálisan is az élmezőnyben van.

Az utazók számára az ár-érték arány kiemelkedő: a mindennapi szolgáltatások és élmények sokszor kedvezőbb áron érhetők el, mint Európában, miközben a minőség és az élmény szintje kiemelkedő. Japán így egyszerre kínál gazdaságos és különleges utazási lehetőséget, amely hosszú távon is fenntarthatóan vonzza a nemzetközi közönséget.