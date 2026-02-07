Rekordmagasságba, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka január végére a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett adatai szerint.
Hiánycikké vált egy gyógyíthatatlan betegség fontos gyógyszere
Hónapok óta nem kapható Magyarországon az esszenciális tremor kezelésében alapgyógyszernek számító Huma-Pronol. A hatóság szerint a hiány akár 2026 februárjáig is elhúzódhat, miközben a mintegy 30 ezer érintett beteg számára javasolt helyettesítő készítmény elérhetőségéről a patikák nem rendelkeznek érdemi információval.
Az esszenciális tremor kezelésében alkalmazott egyik legfontosabb gyógyszer december közepe óta nem elérhető a magyar gyógyszertárakban – derül ki a hvg.hu összeállításából. A Huma-Pronol nevű készítmény tartós hiánya komoly gondot okoz a betegség hazai érintettjeinek, akiknek számát mintegy 30 ezerre becsülik.
A gyógyíthatatlan neurológiai kórkép jellegzetes tünete a mindkét felső végtagon jelentkező, szimmetrikus remegés. Ez elsősorban mozgás közben észlelhető, míg nyugalmi helyzetben általában nem tapasztalható. Egyes betegeknél a kézremegéshez fejremegés is társulhat. A tüneteket enyhítő gyógyszer jelenleg gyakorlatilag nem beszerezhető - írta a 24.hu.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a lap megkeresésére megerősítette a hiány tényét. Közlésük szerint a Huma-Pronol forgalmazója a készítmény hiányának várható végdátumát 2026. február 20-ára módosította. A hatóság magyarázata alapján: "Ennek oka nem minőségi probléma, hanem a felszabadítási eljárások – vagyis az a folyamat, amelynek során a felelős személy értékeli és megállapítja, hogy a termék megfelel az előírt gyógyszerminőségi követelményeknek – elhúzódása."
A hivatalosan kijelölt helyettesítő gyógyszer ugyanakkor szintén nem hozzáférhető, noha forgalomba hozatali engedélye továbbra is érvényben van. Az NNGYK alternatívaként azt jelezte: "A hiányhelyzet áthidalására a hatóság gyógyszer-nagykereskedő kérelmére engedélyezte a hiánnyal érintett gyógyszer helyett alkalmazható készítmény beszerzését. Ez a PROPRANOLOL WZF 40 MG TABLETKI (50x), amely jelenleg is elérhető, és a nagykereskedőkön keresztül rendelhető."
A gyakorlatban azonban ez a megoldás nem működik zökkenőmentesen. A gyógyszertárak többsége nincs tisztában ezzel a lehetőséggel, és a pácienseknek nem is ajánlja fel alternatívaként. A nagykereskedőktől történő közvetlen beszerzés pedig magánszemélyek számára nem lehetséges.
A lap munkatársai tizenegy budapesti patikában érdeklődtek a Huma-Pronol elérhetőségéről. Valamennyi megkérdezett gyógyszertár hiánycikként tartja nyilván a készítményt, és sem a beszerzés módjáról, sem a helyettesítő gyógyszerekről nem tudott érdemi segítséget nyújtani.
