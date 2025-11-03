2025. november 3. hétfő Győző
Boldog felfedezni utazási koncepció fiatal turista férfi kezében a poggyász
Utazás

Ide utazz 2026-ban: ezek az országok egyre olcsóbbak az európia turistáknak

Pénzcentrum
2025. november 3. 17:29

2026-ban nemcsak az akciók vagy a fapados járatok határozzák meg, hová utazunk – hanem a valuták mozgása is. Az erősödő euró és a gyengülő helyi pénznemek miatt olyan országok váltak elérhetőbbé az európai utazók számára, amelyek korábban luxusnak számítottak. Japánban már 5 euróért gőzölgő ramen vár, Skandináviában a fjordok végre beleférnek a költségvetésbe, Törökország pedig továbbra is verhetetlen ár-érték arányt kínál. Ha tudod, hol érdemes váltani – messzebbre jutsz, mint gondolnád.

Az utazás költségeit nemcsak akciók és fapados járatok alakítják: 2026-ban az egyik legnagyobb hatású tényező az árfolyam mozgása. Az erős euró és a gyengülő helyi pénznemek miatt több ország is meglepően kedvező úti céllá vált.

Japán: a gyenge jen miatt elérhetőbb, mint valaha

A jen árfolyama 2025 végére 30 éve nem látott mélypontra süllyedt, így Japán korábban luxusnak számító  úti célból az egyik legjobb ár-érték arányú távoli desztinációvá vált.

  • Szállodák ára euróban számolva 25–30%-kal csökkent a járvány előtti szinthez képest
  • Egy tál ramen Tokióban: kb. 5 euró
  • Középkategóriás szállás Kiotóban: akár 70 euró alatt elérhető, 

Nem csoda, hogy 2025 első kilenc hónapjában több mint 31 millió látogató érkezett a szigetországba - írja  Fly4free egy friss cikkében.

Svédország és Norvégia: a skandináv meglepetés

A svéd korona és a norvég korona 10–15%-kal gyengült az euróhoz képest 2021 óta. Stockholm és Bergen árai ma már közelebb állnak Nyugat-Európához. 2026 lehet az az év, amikor a fjordok, az északi fény és a letisztult dizájn végre beleférhet a saládok költségvetésébe.

Törökország: klasszikus, megfizethető menekülőút

A török líra továbbra is gyengül, így Törökország az egyik legolcsóbb európai úti cél maradt.

  • All inclusive nyaralás Antalyában vagy Alanyában: gyakran már 400 euró alatt elérhető
  • Boutique hotel Kappadókiában: akár 100 euró alatt éjszakánként

Kolumbia és Argentína: Latin-Amerika megnyílik

Kolumbia továbbra is kedvező úti cél: olcsó szállások, filléres étkezés és jóáras belföldi repülés Bogotában, Medellínben és a karibi partvidéken.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Argentína viszont változott: gazdasági reformok és árfolyamkorrekció után az árak ugyan emelkedtek, de még mindig olcsóbb, mint Nyugat-Európa.

  • Vacsora Buenos Airesben: 20–30 euró
  • Középkategóriás hotel: 60–80 euró/éj 

A táj sokszínűsége, Patagónia, Mendoza, Iguazú, továbbra is elképesztően vonzó.

Dél-Afrika: Szafari és tengerpart jó áron

A dél-afrikai rand, az ország hivatalos pénzneme továbbra is gyenge maradt, így az utazás minden szempontból kedvezőbb, a szafarilodzsok, autóbérlés, belföldi járatok olcsóbbak, mint Kelet-Afrikában. A borvidékek, tengerpartok és panorámautak miatt 2026 egyik legjobb távoli célpontja lehet.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szálloda #euró #turizmus #törökország #norvégia #svédország #japán #devizaárfolyam #2026

