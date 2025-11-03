A Boeing-szállítmányok felgyorsulása és az erős kereslet miatt a Ryanair már 215 millió utassal számol jövőre.
Ide utazz 2026-ban: ezek az országok egyre olcsóbbak az európia turistáknak
2026-ban nemcsak az akciók vagy a fapados járatok határozzák meg, hová utazunk – hanem a valuták mozgása is. Az erősödő euró és a gyengülő helyi pénznemek miatt olyan országok váltak elérhetőbbé az európai utazók számára, amelyek korábban luxusnak számítottak. Japánban már 5 euróért gőzölgő ramen vár, Skandináviában a fjordok végre beleférnek a költségvetésbe, Törökország pedig továbbra is verhetetlen ár-érték arányt kínál. Ha tudod, hol érdemes váltani – messzebbre jutsz, mint gondolnád.
Az utazás költségeit nemcsak akciók és fapados járatok alakítják: 2026-ban az egyik legnagyobb hatású tényező az árfolyam mozgása. Az erős euró és a gyengülő helyi pénznemek miatt több ország is meglepően kedvező úti céllá vált.
Japán: a gyenge jen miatt elérhetőbb, mint valaha
A jen árfolyama 2025 végére 30 éve nem látott mélypontra süllyedt, így Japán korábban luxusnak számító úti célból az egyik legjobb ár-érték arányú távoli desztinációvá vált.
- Szállodák ára euróban számolva 25–30%-kal csökkent a járvány előtti szinthez képest
- Egy tál ramen Tokióban: kb. 5 euró
- Középkategóriás szállás Kiotóban: akár 70 euró alatt elérhető,
Nem csoda, hogy 2025 első kilenc hónapjában több mint 31 millió látogató érkezett a szigetországba - írja Fly4free egy friss cikkében.
Svédország és Norvégia: a skandináv meglepetés
A svéd korona és a norvég korona 10–15%-kal gyengült az euróhoz képest 2021 óta. Stockholm és Bergen árai ma már közelebb állnak Nyugat-Európához. 2026 lehet az az év, amikor a fjordok, az északi fény és a letisztult dizájn végre beleférhet a saládok költségvetésébe.
Törökország: klasszikus, megfizethető menekülőút
A török líra továbbra is gyengül, így Törökország az egyik legolcsóbb európai úti cél maradt.
- All inclusive nyaralás Antalyában vagy Alanyában: gyakran már 400 euró alatt elérhető
- Boutique hotel Kappadókiában: akár 100 euró alatt éjszakánként
Kolumbia és Argentína: Latin-Amerika megnyílik
Kolumbia továbbra is kedvező úti cél: olcsó szállások, filléres étkezés és jóáras belföldi repülés Bogotában, Medellínben és a karibi partvidéken.
Argentína viszont változott: gazdasági reformok és árfolyamkorrekció után az árak ugyan emelkedtek, de még mindig olcsóbb, mint Nyugat-Európa.
- Vacsora Buenos Airesben: 20–30 euró
- Középkategóriás hotel: 60–80 euró/éj
A táj sokszínűsége, Patagónia, Mendoza, Iguazú, továbbra is elképesztően vonzó.
Dél-Afrika: Szafari és tengerpart jó áron
A dél-afrikai rand, az ország hivatalos pénzneme továbbra is gyenge maradt, így az utazás minden szempontból kedvezőbb, a szafarilodzsok, autóbérlés, belföldi járatok olcsóbbak, mint Kelet-Afrikában. A borvidékek, tengerpartok és panorámautak miatt 2026 egyik legjobb távoli célpontja lehet.
