2026. február 6. péntek
7 °C Budapest
Lány áll a Balaton partján, a parton egy tó tiszta vízzel és fűvel. pasztell színek. tükörkép.
Egyre többe kerül a biztosítás: idén jelentősen emelkedhetnek a díjak!

2026. február 6. 17:01

A külföldre induló síelők naponta átlagosan 930 forintért kötöttek utasbiztosítást az idei síszezon első felében. Ez az összeg 10 százalékkal magasabb a tavalyi hasonló értéknél. Idén a síbiztosítások 73 százalékához igényeltek kiegészítő gépjármű-asszisztencia fedezetet is.

„A vártnál kissé gyorsabban emelkedtek ugyan a síbiztosítások díjai, ám a napi ezer forint alatti érték továbbra is igen méltányos díj a sípályán felmerülő kockázatok fedezetéért – mondta dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Elég abba belegondolni, hogy idén már a nagyobb ausztriai síközpontokban csak a napi felvonóbérlet ára eléri a 28-30 ezer forintot fejenként. Ha a széles határok közt mozgó szállás- és ellátási költségeket is számításba vesszük, egy jó síbiztosítás díja a síeléssel kapcsolatos költések alig egy-másfél százalékát teszi ki.”

A síelni indulók zöme ma már odafigyel a megfelelő fedezetre. Különböző piaci becslések 80-90 százalék közé teszik azok arányát, akik síelés előtt megfelelő utasbiztosítást is kötnek. Ráadásul nyitottak a magasabb biztosítási fedezetet, illetve szélesebb körű védelmet kínáló síbiztosításokra: 32 százaléknyian prémium, 64 százaléknyian optimális kategóriába tartozó csomagot választottak, és csupán 4 százalék döntött az alapszintű kategória mellett. Az alapszintű síbiztosítások napi átlagára az idei szezon első felében 540 forint volt, az optimálisért 850 forintot kellett fizetni, a prémium termékek szolgáltatásait pedig 1140 forintos napi átlagdíj fejében vehették igénybe az ügyfelek.

Szintén a nagyfokú tudatosságot jelzi, hogy az idei szezonra az adatokszerint a - zömmel autóval lebonyolított - síutak 73 százalékához igényeltek kiegészítő szolgáltatásként asszisztenciát is. Ez a szolgáltatás az utasbiztosítás napidíját csupán 15-20 százalékkal növeli, cserébe a téli, nehezített útviszonyok mellet egy 24 órás telefonos, anyanyelven elérhető asszisztencia létfontosságú szolgáltatásnak bizonyulhat.

Az eddigi síbiztosítások közel kétharmadát 4-6 közötti időtartamra kötötték, úti cél alapján a többség – 57 százalék – idén is Ausztriát választja, Franciaországba 12, míg Szlovákiába 11 százaléknyian utaztak az elmúlt hónapok során.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Síelés helyett egyre többen mennek téli nyaralásra

Az éghajlatváltozás immár a téli hónapokban is egyre több sípályán teremt előre ki nem számítható, bizonytalan feltételeket, a síterepek fenntartása pedig egyre költségesebb. Mindez a síutakat is értelemszerűen egyre drágábbakká teszi, miközben a magasabb költések mellett sem garantáltak a korábban megszokott kedvező időjárási körülmények.

Mindezek nyomán egyre többen döntenek úgy, hogy a téli utazásuk helyszínét síterep helyett inkább tengerparti környezetre cserélik. Ennek a tendenciának jól látszanak a jelei az utasbiztosítási számokban is: bár az elmúlt hónapban az utasbiztosítások 60 százalékát síelési céllal kötötték meg, immár 10 százalék azok aránya is, akik a Kanári-szigetek, Thaiföld vagy Egyiptom közül választottak úticélt maguknak.
