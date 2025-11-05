Már Brüsszelt is fenyegetik a drónok? Óriási volt a pánik, ennek még komoly folytatása lehet

Drónészlelések miatt kedden átmenetileg lezárták a brüsszeli Zaventem és a liège-i repülőtereket, valamint a müncheni reptér egyik kifutópályáját, ami jelentős fennakadásokat okozott a légi közlekedésben - tudósított a Reuters.

A Reuters információi szerint a belga légiforgalmi irányító szolgálat helyi idő szerint nem sokkal 20 óra előtt észlelt egy drónt a brüsszeli repülőtér közelében, ami miatt biztonsági okokból lezárták a létesítményt. Kurt Verwilligen, a szolgálat szóvivője megerősítette az incidenst. A brüsszeli repülőteret kétórás szünet után rövid időre újranyitották, azonban újabb drónészlelések miatt ismét felfüggesztették a működését. A Flightradar adatai szerint azóta már helyreállt a légiközlekedés.

A Brussels Airlines közleménye szerint 15 induló járatuk nem tudott felszállni, míg nyolc érkező járatot más repülőterekre irányítottak át. A főként teherszállítási központként működő liège-i repülőteret szintén lezárták az incidens miatt.

Theo Francken belga védelmi miniszter az esettel kapcsolatban úgy nyilatkozott: "A keddi incidens láthatóan profi elkövetők műve volt, akik célzottan az ország destabilizálására törekedtek." Az eset különösen aggasztó annak fényében, hogy a hétvégén már drónokat észleltek egy belga katonai légibázis felett is.

Ugyancsak kedden este Münchenben is hasonló incidens történt, ahol egy pilóta leszállás közben drónt vélt felfedezni, ami miatt átmenetileg lezárták a repülőtér egyik kifutópályáját. A rendőrségi vizsgálat azonban nem tudta megerősíteni a drón jelenlétét, így késő este újranyitották a pályát. Az európai légiközlekedésben ezek nem egyedi esetek, az utóbbi hónapokban megszaporodtak a drónok okozta fennakadások. Szeptemberben a koppenhágai repülőteret négy órára, az oslóit pedig három órára kellett lezárni hasonló észlelések miatt. Emellett feltételezett orosz drónészlelésekről is érkeztek jelentések a lengyel és román légterekből.