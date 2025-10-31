Oroszország egy memorandumban ragaszkodott az Ukrajnával kapcsolatos kemény követeléseihez.
Hiánypótló repülőjárat indul Budapestről: már ide is el lehet jutni átszállás nélkül
2026 áprilisától új fejezet nyílik a Magyarország és Dél-Korea közötti légi közlekedésben: az Asiana Airlines, Dél-Korea egyik vezető légitársasága, elindítja közvetlen Szöul (Incshon)–Budapest járatát - közölte a légitársaság.
Az Asiana Airlines ezzel egy időben Milánóval bővíti európai hálózatát, valamint napi rendszeressé teszi barcelonai járatait – ugyanakkor a budapesti útvonal a légitársaság közép-európai terjeszkedésének kiemelt eleme.
Az első Budapest–Szöul járat 2026. április 3-án indul. A légitársaság kezdetben heti két alkalommal, pénteken és vasárnap repül majd a két főváros között.
- A járat 12:35-kor száll fel Szöulból, és 18:05-kor érkezik Budapestre,
- míg a visszajárat 20:00-kor indul Budapestről, és másnap 13:40-kor érkezik meg Koreába.
Az Asiana Airlines tervezi a járat heti háromra bővítését, a szerdai nap hozzáadásával, a hatósági engedélyek függvényében.
Az útvonalakon a legmodernebb Airbus A350-es repülőgépek közlekednek, melyek 311 férőhellyel (28 business és 283 economy osztályú üléssel) biztosítanak kényelmes és korszerű utazási élményt.
A Mindenszentek és a halottak napja alkalmából a hazai temetők jellemzően meghosszabbított nyitvatartással készülnek.
Ennyit a vénasszonyok nyaráról, már látni a durva fordulatot az időjárásban: brutál hidegfront tart Magyarország felé
A hétvégén többnyire száraz, napos időre készülhetünk, hétfőn nyugat felől érkezik újabb felhőzet és csapadék, majd kedden fokozatos lehűlés kezdődik.
A Pénzcentrum 2025. október 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
40 ezer ingyen vonatjegyet osztanak szét: egész Európában érvényes lesz, csak egy kvízt kell kitölteni
Az Európai Bizottság 40 ezer fiatalnak kínál egyedülálló lehetőséget Európa felfedezésére a DiscoverEU program keretében.
A mindenszentek és halottak napja időszakában nem lesz érvényben az elsőajtós felszállási rend a temetők környékén
A MÁV-Volán csoport nyár elején indított késési biztosítása eddig több mint 760 000 esetben nyújtott visszatérítést az utasoknak.
Hosszabb nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napja időszakában;
A Pénzcentrum 2025. október 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csütörtökön változékony időre készülhetünk: délelőtt még sokfelé napos, fátyolfelhős lesz az ég, délutánra azonban megnövekszik a felhőzet,
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója jelentette be, hogy megújul Magyarország legforgalmasabb vasúti szolgáltatása.
A szlovák parlament elfogadta azt a törvénymódosítást, amely 6 km/órában maximalizálja a járdán közlekedők sebességét.
A Pénzcentrum 2025. október 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
December 23-án lejár a Bubi-szolgáltató szerződése, az új tender pedig csúszik, így hónapokig állhat a budapesti közbringa-rendszer.
Itt a vége, minden megváltozik a szerb-magyar határon: már el is kezdődött az új rendszer, sok utazót érint
Keddtől fokozatosan bevezetik az Európai Unió új beléptetőrendszerét (EES) a magyar-szerb határátkelőhelyeken, ez pedig számos utazónak hoz változást.
A Pénzcentrum 2025. október 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden napközben a felhők mögül több órára kisüt a nap, de délután északnyugat felől egyre vastagabb felhőtakaró érkezik, amely az ország északkeleti részét borítja be.
Munkásokra dőlt egy támfal Biatorbágyon – írta a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi médiában.
A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.