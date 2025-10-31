Hiánypótló repülőjárat indul Budapestről: már ide is el lehet jutni átszállás nélkül

2026 áprilisától új fejezet nyílik a Magyarország és Dél-Korea közötti légi közlekedésben: az Asiana Airlines, Dél-Korea egyik vezető légitársasága, elindítja közvetlen Szöul (Incshon)–Budapest járatát - közölte a légitársaság.

Az Asiana Airlines ezzel egy időben Milánóval bővíti európai hálózatát, valamint napi rendszeressé teszi barcelonai járatait – ugyanakkor a budapesti útvonal a légitársaság közép-európai terjeszkedésének kiemelt eleme.

Az első Budapest–Szöul járat 2026. április 3-án indul. A légitársaság kezdetben heti két alkalommal, pénteken és vasárnap repül majd a két főváros között.

A járat 12:35-kor száll fel Szöulból, és 18:05-kor érkezik Budapestre,

míg a visszajárat 20:00-kor indul Budapestről, és másnap 13:40-kor érkezik meg Koreába.

Az Asiana Airlines tervezi a járat heti háromra bővítését, a szerdai nap hozzáadásával, a hatósági engedélyek függvényében.

Az útvonalakon a legmodernebb Airbus A350-es repülőgépek közlekednek, melyek 311 férőhellyel (28 business és 283 economy osztályú üléssel) biztosítanak kényelmes és korszerű utazási élményt.