Budapest, 2022. november 28.Cégtábla a Magyar Államkincstár (MÁK) irodaháza bejáratánál a fõváros XI. kerületében, a Bartók Béla úton, ahol a Budapesti és Pest-megyei igazgatóság Állampénztári Iroda Kirendeltsége, Állampénztári
Megtakarítás

Ma dőlt el, mennyire hisznek a befektetők Magyarországnak: ekkora összegben vettek állampapírokat

Pénzcentrum
2025. december 11. 15:15

Az Államadósságkezelő Központ (ÁKK) a mai aukciókon az eredetileg tervezett 55 milliárd forint helyett 95 milliárd forint értékben értékesített állampapírokat a jelentős befektetői érdeklődés hatására.  

Az ÁKK három különböző lejáratú állampapírt kínált eladásra a mai aukciókon, ahol a befektetői kereslet mindhárom esetben jelentősen meghaladta a kínálatot - számolt be a Portfolio.

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az eredetileg meghirdetett 25 milliárd forint helyett 35 milliárd forint értékben fogadott be ajánlatokat az adósságkezelő. A 71,8 milliárd forintos kereslet 287%-os lefedettséget eredményezett. Az értékesítés 6,91%-os átlaghozam mellett zajlott, ami 5 bázisponttal magasabb a legutóbbi aukción kialakult hozamnál, ugyanakkor 2 bázisponttal alacsonyabb a tegnapi referenciahozamnál.

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból a tervezett 20 milliárd forintos mennyiséget értékesítette az ÁKK, 178%-os lefedettség mellett. Az átlaghozam 6,44% lett, ami megegyezik az előző aukción kialakult értékkel, és 2 bázisponttal alacsonyabb a tegnapi referenciahozamnál.

A legnagyobb érdeklődés a 3 éves lejáratú, 2029/C sorozat iránt mutatkozott, ahol a 10 milliárd forintos eredeti kínálattal szemben 75,85 milliárd forintos kereslet jelentkezett, ami kiemelkedő, 759%-os lefedettséget jelent. Az ÁKK a magas kereslet hatására 40 milliárd forint értékben fogadott be ajánlatokat. Az átlaghozam 6,47% lett, ami megegyezik az előző aukción kialakult értékkel, és 1 bázisponttal alacsonyabb a tegnapi referenciahozamnál.

Az ÁKK láthatóan az idei megemelt finanszírozási igény biztosítására törekszik, ami a jelenlegi hozamszintek mellett többletköltséget jelent az államnak. A Nemzetközi Valutaalap nemrég arra figyelmeztetett, hogy Magyarország sérülékeny a finanszírozási költségek emelkedésére, mivel az államadósság devizaaránya és a külső adósság is magas.

Címlapkép: Róka László/MTI
#befektetés #adósság #megtakarítás #állampapír #államadósság #aukció #ákk #hozam #portfolio #finanszírozás #imf

