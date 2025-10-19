Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 19.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. október 19.

Névnap

Nándor

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.34 Ft

CHF: 421.16 Ft

GBP: 448.65 Ft

USD: 334.18 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 18.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 42. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 25, 32, 55, 74

Joker: 464526

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 38 db

3-as találat: 2801 db

2-es találat: 69263 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 30330 Ft

MOL: 2744 Ft

RICHTER: 10360 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.20: A hajnalra képződő köd, valamint rétegfelhőzet napközben feloszlik. Délnyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a fátyolfelhőzet, mely egyre nagyobb területen szűrheti a napsütést. Északkeleten ugyanakkor az esti órákig derült marad az ég. Északnyugaton délután alacsonyabb szintű felhők is lehetnek. Csapadék nem várható. A déli, délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában -2 és +5 között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Délutánra 11, 16 fok közé melegszik fel a levegő.

2025.10.21: Erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, így többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, legfeljebb átmeneti szakadozások, rövid napos periódusok lehetnek. Kisebb eső helyenként előfordulhat. Az általában délies szelet élénk, a Nyugat-Dunántúlon olykor erős lökések kísérhetik, északkeleten ugyanakkor gyenge marad a keleties irányú légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon 6, 10, keletebbre 1 és 7 fok között alakul, de a kezdetben derült északkeleti, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. A csúcsérték általában 15 és 21 fok között várható, de északkeleten ennél jóval hűvösebb időre lehet számítani, arrafelé mindössze 7, 14 fok között alakul a maximum.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2025.10.18)

Akciók

