2025. október 19. vasárnap Nándor
10 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 19.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 19.)

Pénzcentrum
2025. október 19. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. október 19.

Névnap

Nándor

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.34 Ft
CHF: 421.16 Ft
GBP: 448.65 Ft
USD: 334.18 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 18.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 42. héten emelkedő számsorrendben a következők:
3, 25, 32, 55, 74
Joker: 464526

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 38 db
3-as találat: 2801 db
2-es találat: 69263 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 30330 Ft
MOL: 2744 Ft
RICHTER: 10360 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.10.20: A hajnalra képződő köd, valamint rétegfelhőzet napközben feloszlik. Délnyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a fátyolfelhőzet, mely egyre nagyobb területen szűrheti a napsütést. Északkeleten ugyanakkor az esti órákig derült marad az ég. Északnyugaton délután alacsonyabb szintű felhők is lehetnek. Csapadék nem várható. A déli, délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában -2 és +5 között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Délutánra 11, 16 fok közé melegszik fel a levegő.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2025.10.21: Erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, így többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, legfeljebb átmeneti szakadozások, rövid napos periódusok lehetnek. Kisebb eső helyenként előfordulhat. Az általában délies szelet élénk, a Nyugat-Dunántúlon olykor erős lökések kísérhetik, északkeleten ugyanakkor gyenge marad a keleties irányú légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon 6, 10, keletebbre 1 és 7 fok között alakul, de a kezdetben derült északkeleti, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. A csúcsérték általában 15 és 21 fok között várható, de északkeleten ennél jóval hűvösebb időre lehet számítani, arrafelé mindössze 7, 14 fok között alakul a maximum.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2025.10.18)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
06:14
21:02
20:27
20:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 18.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
2025. október 18.
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
2025. október 18.
Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
2025. október 17.
A béke ára: veszélyben a NATO egysége Trump és Putyin budapesti találkozója miatt?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 19. vasárnap
Nándor
42. hét
Október 19.
Missziók Világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
2
3 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
1 hete
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
4
1 hete
Riadót fújt az osztrák légierő: elképesztő, ami történt, magyar gépek is érintettek
5
3 hete
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
PÉNZÜGYI KISOKOS
Társ-számlatulajdonos
Lakossági bankszámlák esetében egy számlának 2 tulajdonosa lehet, a számlatulajdonos és a társ-számlatulajdonos. Társ-számlatulajdonos jogai és kötelezettségei megegyeznek a számlatulajdonoséval. A számla megszüntetését a két tulajdonos csak együtt kérheti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 19. 06:14
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
Pénzcentrum  |  2025. október 18. 19:20
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 42. játékhéten 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. október 19. 06:01
Rengeteg magyar kertben van diófa: ezt sokan nem is tudják róla