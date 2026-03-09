Eladási hullám söpört végig a magyar tőzsdén: egyetlen vezető részvény úszta meg a zuhanást

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1442,86 pontos, 1,18 százalékos csökkenéssel, 120 443,10 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 49,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek a pénteki záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzőjeelmondta: a közel-keleti fejlemények miatt eladási hullámmal indult a kereskedés a világ vezető tőzsdéin, a megugró olajárak miatt felerősödtek a növekedéssel kapcsolatos aggodalmak.

A magyar piac a nyugat-európai tőzsdékhez képest alulteljesítő volt, átlagot jóval meghaladó forgalom mellett. Az emelkedő olajárak hatására egyedül a Mol tudott erősödni, az OTP nagyot esett a nyitásban, utóbb kissé korrigált - mondta.

A Mol 60 forinttal, 1,63 százalékkal 3740 forintra erősödött, 5,7 milliárd forintos forgalomban.

60 forinttal, 1,63 százalékkal 3740 forintra erősödött, 5,7 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 800 forinttal, 2,19 százalékkal 35 700 forintra csökkent, forgalmuk 37,4 milliárd forintot tett ki.

ára 800 forinttal, 2,19 százalékkal 35 700 forintra csökkent, forgalmuk 37,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 55 forinttal, 2,58 százalékkal 2080 forintra esett, forgalma 2,0 milliárd forint volt.

árfolyama 55 forinttal, 2,58 százalékkal 2080 forintra esett, forgalma 2,0 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,87 százalékkal 11 390 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9368,74 ponton zárt hétfőn, ez 136,11 pontos, 1,43 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.