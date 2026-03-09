2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
7 °C Budapest
Tőzsdei piac kijelző táblája az utcán, amely zöld színben mutatja a részvények emelkedését
Gazdaság

Eladási hullám söpört végig a magyar tőzsdén: egyetlen vezető részvény úszta meg a zuhanást

MTI
2026. március 9. 18:36

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1442,86 pontos, 1,18 százalékos csökkenéssel, 120 443,10 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 49,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek a pénteki záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzőjeelmondta: a közel-keleti fejlemények miatt eladási hullámmal indult a kereskedés a világ vezető tőzsdéin, a megugró olajárak miatt felerősödtek a növekedéssel kapcsolatos aggodalmak.

A magyar piac a nyugat-európai tőzsdékhez képest alulteljesítő volt, átlagot jóval meghaladó forgalom mellett. Az emelkedő olajárak hatására egyedül a Mol tudott erősödni, az OTP nagyot esett a nyitásban, utóbb kissé korrigált - mondta.

  • A Mol 60 forinttal, 1,63 százalékkal 3740 forintra erősödött, 5,7 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 800 forinttal, 2,19 százalékkal 35 700 forintra csökkent, forgalmuk 37,4 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 55 forinttal, 2,58 százalékkal 2080 forintra esett, forgalma 2,0 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,87 százalékkal 11 390 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9368,74 ponton zárt hétfőn, ez 136,11 pontos, 1,43 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

FRISS HÍREK
