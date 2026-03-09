A nagy múltú fényforrásgyártó megmaradt ingatlanjaira március 20-tól lehet licitálni.
Eladási hullám söpört végig a magyar tőzsdén: egyetlen vezető részvény úszta meg a zuhanást
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1442,86 pontos, 1,18 százalékos csökkenéssel, 120 443,10 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 49,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek a pénteki záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzőjeelmondta: a közel-keleti fejlemények miatt eladási hullámmal indult a kereskedés a világ vezető tőzsdéin, a megugró olajárak miatt felerősödtek a növekedéssel kapcsolatos aggodalmak.
A magyar piac a nyugat-európai tőzsdékhez képest alulteljesítő volt, átlagot jóval meghaladó forgalom mellett. Az emelkedő olajárak hatására egyedül a Mol tudott erősödni, az OTP nagyot esett a nyitásban, utóbb kissé korrigált - mondta.
- A Mol 60 forinttal, 1,63 százalékkal 3740 forintra erősödött, 5,7 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 800 forinttal, 2,19 százalékkal 35 700 forintra csökkent, forgalmuk 37,4 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 55 forinttal, 2,58 százalékkal 2080 forintra esett, forgalma 2,0 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,87 százalékkal 11 390 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9368,74 ponton zárt hétfőn, ez 136,11 pontos, 1,43 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években jelentősen emelte az aranykészletet, amely ma már több ezer milliárd forint értékű.
Elképesztő bajba került a költségvetés: alig indult el az év, máris kong az ürességtől a magyar államkassza
Februárban történelmi léptékű, 2139 milliárd forintos hiányt halmozott fel a magyar költségvetés, ez az elmúlt negyedszázad második legnagyobb havi deficitje.
A vezetés az orosz–ukrán háborúval és a romló európai biztonsági helyzettel indokolta a sorkötelezettség visszaállítását.
Elképesztő magasságokba lőttek ki az olajárak: hetekre előre megpecsételheti a tankolást egy durva háborús lépés
Az olajárak 2022 közepe óta nem látott szintre ugrottak hétfőn: nagy a baj.
Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az üzeanyagárak miatt.
Ráfázhatnak a magyar utazók: kiderült, milyen horribilis pluszköltséggel járhat a repülőtér megközelítése
A tervek szerint négyezer forintos perondíjat fizetnének az utasok a budapesti reptéri vasúton, ami jóval magasabb a brüsszeli példánál.
A megugró energiaárak és az újraéledő inflációs félelmek miatt a piacok idén már két kamatemelést várnak az Európai Központi Banktól (EKB).
Hét éve nem látott csoda történhet a hazai árakkal, de egy durva fordulat pillanatok alatt mindent tönkretehet
Februárban akár 2016 ősze óta nem látott mélypontra, 2 százalék alá is eshetett a hazai infláció - állítják az emelzők a holnapi adatközlés előtt.
A forint újra gyengüléssel nyitott a devizapiacon a főbb pénznemekkel szemben, még mindig nem tért magához az iráni helyzet okozta ütésből.
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb 2026 tizedik hetén a Pénzcentrumon.
Hatalmas pofont kapott a magyar gazdaság: kiderült, hogyan hagytak le minket nevetve a szomszédos országok
A magyar gazdaság szinte teljesen stagnált a 2022 és 2025 közötti időszakban. Az elmúlt négy évben a térség többi állama jóval jobban muzsikált.
Egy fokozattal tovább rontotta a hitelminősítő Budapest adósbesorolását a kormány és a főváros egyre romló viszonya, valamint az ebből fakadó súlyos likviditási feszültségek miatt.
Három tűzoltóautó hagyta el a gödi gyárat, de a hatóságok csaknem két napig nem adtak magyarázatot arra, miért riasztották őket.
Az S&P Global Ratings stabilról negatívra rontotta a magyar bankszektor gazdasági kockázataira vonatkozó kilátását.
Hatalmas csapás a magyar gazdáknak: újra terjed a rettegett betegség, azonnali lépésekre volt szükség
Egy mulard kacsa állományban azonosították a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.
A vendéglátóhelyek üzemeltetői 5 millió forint kedvezményes hitel mellé további 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek.
Miközben Lengyelország 3,6%-kal nőtt és Spanyolország is erős évet zárt, Magyarország csak 0,3%-os bővüléssel kullog az EU végén.
A vezető részvények kivétel nélkül gyengültek, a napi forgalom pedig megközelítette a 36 milliárd forintot.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.