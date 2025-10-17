Köldökzsinór Program 2025: közel 107 ezer forintos támogatás: útmutató külhoni magyaroknak, Ügyfélkapun keresztül igénylőknek

A Köldökzsinór Program célja, hogy a külföldön született magyar gyermekek is részesüljenek a magyar állam támogatásából. Az anyasági támogatás külhoni magyaroknak, illetve a fiatalok életkezdési támogatása együttesen csaknem 107 ezer forint támogatást is jelenthet. Az Ügyfélkapun keresztül történő igénylés egyszerű, gyors és biztonságos módot kínál minden magyar család számára. Lapunk kérdésére a Magyar Államkincstár azt is elárulta, hogy hányan kaptak támogatás az elmúlt években a Köldökzsinór Program keretében, és mely országokból igénylik azt a legtöbben.

Mi az a Köldökzsinór Program?

A Köldökzsinór Program 2018. január 1-jén indult el azzal a céllal, hogy a határon túl élő magyar családok is részesülhessenek bizonyos magyarországi családtámogatási ellátásokban. A program keretében két fő támogatási forma érhető el:

Anyasági támogatás: egyszeri, vissza nem térítendő juttatás a gyermek születése után.

Fiatalok életkezdési támogatása (Babakötvény): a gyermek jövőjét megalapozó megtakarítási forma.

Anyasági támogatás külföldön született gyermek után

Az anyasági támogatás a Köldökzsinór Program egyik alappillére, amely a külhoni magyar anyákat, örökbefogadó szülőket és gyámokat segíti. Fontos, hogy a támogatást a magyar származású gyermekére tekintettel a támogatásra jogosult vér szerinti anya állampolgárságától függetlenül igényelheti, illetve igényelheti örökbefogadó szülő vagy gyám is.

Ki jogosult az anyasági támogatásra?

Magyarországon anyakönyvezett, külföldön született magyar állampolgárságú gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja.

Szlovákiában élő, Magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek szülője vagy gyámja.

Előfeltételek:

A gyermek külföldi születésének hazai anyakönyvezése, vagy szlovákiai gyermek esetén „Magyar igazolvány” megléte.

Örökbefogadás esetén további feltétel az örökbefogadás jogerős engedélyezése és az, hogy az örökbefogadó szülő a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelheti folyamatosan saját háztartásában.

Gyámság esetén további feltétel, hogy a gyermek a születését követő hat hónapon belül jogerős határozat alapján a gyám gondozásába kerüljön.

Mikor igényelhető az anyasági támogatás?

A kérelmet az anyasági támogatás igénylésére a gyermek születését követő hat hónapon belül kell benyújtani. Ha eltelt a hat hónap, akkor igazolási kérelmet lehet benyújtani.

Hogyan igényelhető az anyasági támogatás külhoni magyaroknak?

Személyesen a magyar konzulátusokon külföldön, vagy Magyarországon bármely kormányablakban,

Postai úton, ez esetben a kérelmet a Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A. címre kell küldeni

Elektronikusan pedig Ügyfélkapun keresztül, vagy DÁP alkalmazással a www.magyarorszag.hu honlapon. A "Juttatás, segély" menüpont "Családok támogatása" almenüjében található űrlapot kell kitölteni bejelentkezést követően.

A Köldökzsinór Program keretében igényelhető anyasági támogatás és fiatalok életkezdési támogatása online a www.magyarorszag.hu oldalon keresztül.

Az igényléshez szükséges dokumentumok:

Magyar állampolgárságú gyermek magyar anyakönyvi kivonatának másolata. A kérelmet akkor is be lehet nyújtani, ha az anyakönyvezés még nem történet meg, és a kivonat másolatát pótlólag becsatolni.

Szlovákiai gyermekekre vonatkozó kérelem esetén a Magyar igazolvány másolatát és a gyermek külföldi anyakönyvi kivonatának másolatát kell benyújtani.

Örökbefogadás vagy gyámság esetén a fentiek mellett csatolni kell az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat vagy a gyámkirendelő határozat másolatát.

A Kérelem anyasági támogatás megállapítására formanyomtatvány innen, a Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született és külföldön élő magyar nem magyar állampolgárságú Magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek esetén űrlap innen tölthető le.

A kérelem elbírálása, kifizetése

Az anyasági támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár bírálja el. Amennyiben minden szükséges dokumentumot benyújtottak és a kérelem jóváhagyásra került, a támogatás 8 napon belül kifizetésre kerül a megadott bankszámlaszámra, forintban.

Az anyasági támogatás összege egy gyermek esetén 64 125 forint, ikrek esetén 85 500 forint.

A Magyar Államkincstár lapunk kérésére közölte, hogy 2018-tól évente hányan igényelték az egyes támogatásokat. 2018 óta összesen 2025. szeptember végéig 63 815 alkalommal fizettek anyasági támogatást, életkezdési támogatást pedig 58 340 alkalommal. Számottevőbb visszaesés 2020-ban és a múlt évben mutatkozott az igénylések számában.

Fiatalok életkezdési támogatása

A külhoni magyar gyermekek számára az életkezdési támogatás szintén elérhető, amelyet a Magyar Államkincstár automatikusan egy életkezdési letéti számlán ír jóvá.

Ki jogosult fiatalok életkezdési támogatásának igénylésére?

Jogosult minden 2017. június 30. után született gyermek, aki magyar állampolgár, vagy Szlovákiában élők esetében Magyar igazolvánnyal rendelkezik. A támogatás az arra jogosult gyermek szülője vagy más törvényes képviselője tudja igényelni a gyermek számára.

A fiatalok életkezdési támogatása egyszeri 42 500 forint, amelyet az államkicstár évente kamattámogatással növel.

A gyermek 18. életévéig halmozódhat a megtakarítás, mely nem korlátozódik az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összegére: Start-számla nyitásával saját befizetés is történhet. A Start-számla személyesen nyitható a Magyar Államkincstár állampapírt forgalmazó ügyfélszolgálatain, külképviseleten nem.

Start-számla és Babakötvény A Start-értékpapírszámlán évente alapesetben a befizetések 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 12 000 forint állami támogatás jár, bizonyos esetekben ez 20%, legfeljebb évi 24 000 forint. Az életkezdési támogatás összege, valamint a számlán jóváírt összes befizetés és kamat automatikusan Babakötvénybe kerül befektetésre. A számlavezetés díjmentes és a gyermek 18. életévének betöltéséig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennemű adó, járulék és illeték alól.



A Babakötvény 1,- forint alapcímletű, változó kamatozású, 19 éves futamidejű, éves kibocsájtású állampapír. A fizetendő kamat a kamatbázisból és az első sorozat esetén 3% kamatprémiumból áll. A kamatbázis a KSH által hivatalosan közzétett éves infláció mértéke. A Babakötvény után járó esedékes összegek, illetve a tőke a gyermek 18. életévének betöltését követően – legkorábban a Kincstári Start-értékpapírszámla megkötését követő 3. évet követően – ügyféligény szerint visszaváltható, illetve a Kincstár lejáratkor a tőke kamattal növelt összegét az ügyfél részére kifizeti.

Hogyan igényelhető a támogatás?

Az igényléshez a kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani. A jogosult gyermek szülője vagy más törvényes képviselője két módon igényelheti az életkezdési letéti számla - a babakötvény - megnyitását, melyre a támogatást jóváírják.

Az anyasági támogatás igénylésével együttesen a fent ismertetett módokon

A Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt külföldön élő magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú ”Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek esetén nevű formanyomtatványon keresztül.

Utóbbi esetben a kérelem benyújtható

a magyar konzulátusokon, vagy Magyarországon a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatain.

Postai úton a következő címre küldve: Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.

Elektronikusan pedig Ügyfélkapun keresztül, vagy DÁP alkalmazással a www.magyarorszag.hu honlapon. A "Juttatás, segély" menüpont "Családok támogatása" almenüjében található megfelelő űrlap kitöltésével bejelentkezést követően (akárcsak az anyasági támogatást).

Szükséges dokumentumok:

Anyasági támogatással együtt történő igénylés esetén elég csatolni az anyasági támogatáshoz szükséges dokumentumokat, amelyeket fent ismertettünk. Az életkezdési támogatás külön igénylésekor a magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek esetén szükséges:

a gyermek személyazonosító igazolványának hiteles másolata,

a szülő vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványának hiteles másolata

Szlovákiában élő Magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek esetén pedig szükség lesz:

a gyermek Magyar igazolványának hiteles másolatára;

és a gyermek magyar nyelvre fordított külföldi anyakönyvi kivonatának hiteles másolatára.

Örökbefogadó szülőknek a kérelemhez csatolni kell az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát, gyámoknak pedig a gyámkirendelő határozat másolatát.

Az anyasági támogatásról, az életkezdési támogatásról, Start-számláról és babakötvényről bővebb információ a Magyar Államkincstár honlapján érhető el.