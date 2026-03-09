Hiába zuhant be az ár, gigantikus csőd fenyegeti a világ legnagyobb kakaótermelőit: raktárakban áll a temérdek áru

Súlyos válságba került a világ kakaótermésének nagy részét adó Ghána és Elefántcsontpart. A nemzetközi kakaóárak zuhanása miatt a gazdák hónapok óta nem jutnak pénzhez. Eközben a helyi szabályozó hatóságok által garantált felvásárlási árak jóval a piaci szint felett ragadtak. Ez a helyzet százezrek megélhetését veszélyezteti.

A kakaó ára a 2024-es rekordszintjéről meredeken zuhant. Ezt részben a jó globális termés, részben pedig a visszaeső kereslet okozta. A korábbi magas árak hatására ugyanis a csokoládégyártók kevesebb kakaót használnak fel, és a termékeik méretét is csökkentették. Ez a fordulat azonban katasztrofális helyzetbe hozta a nyugat-afrikai gazdákat. Ghánában és Elefántcsontparton az állami hatóságok egy évre előre rögzítik a garantált felvásárlási árat. Ez jelenleg mintegy 40 százalékkal haladja meg a nemzetközi piacon kínált összeget - tudósított a BBC.

Ghánában a Cocobod nevű állami testület tavaly októberben tonnánként közel 5300 dolláros árat garantált a gazdáknak. Az exportőrcégek azonban nem tudják értékesíteni a készleteket, így a termelők kifizetetlenek maradtak. A pénzek elmaradása becslések szerint mintegy 800 ezer kakaótermelőt érint, és százezrek vidéki megélhetését sodorja veszélybe. A Cocobod adóssága mára mintegy 3 milliárd dollárra duzzadt. Ennek hatására a vezetőség februárban 20, a vezető beosztású alkalmazottak pedig 10 százalékos fizetéscsökkentést vállaltak. A testület szóvivője elismerte a késedelmeket, de közölte, hogy a kifizetések feldolgozása már megkezdődött. A helyzet rendezése érdekében a garantált árat tonnánként nagyjából 3500 dollárra mérsékelték, ám ez még mindig a piaci szint felett van.

A gazdák számára azonban ez sem jelent megoldást. Egy hektárnyi kakaóültetvény fenntartása évente több ezer dollárt emészt fel. Eközben a műtrágya, az eszközök és a munkaerő költségei egyáltalán nem csökkentek. Robert Addae, aki 14 éve foglalkozik kakaótermesztéssel, elmondta: az árcsökkentés súlyosan érinti a termelőket. Sokan attól tartanak, hogy még a befektetéseik sem fognak megtérülni.

A világ legnagyobb kakaótermelőjének számító Elefántcsontpart hasonló gondokkal küzd. Bangolo városának raktáraiban eladatlan zsákok százai halmozódnak fel, mivel a szövetkezetek képtelenek továbbadni a terményt az exportőröknek. Az ország kakaótanácsa szintén a piaci szintnél jóval magasabb felvásárlási árat garantált korábban. Bruno Koné mezőgazdasági miniszter szerdán bejelentette, hogy a gazdáknak fizetett árat a felére csökkentik az értékesítés beindítása érdekében. Ennek a lépésnek a hiányában márciusra akár 200 ezer tonna eladatlan kakaókészlet is feltorlódhatott volna az országban.

A kakaó Ghána bruttó hazai termékének (GDP) mintegy 7 százalékát, az ország devizabevételeinek pedig körülbelül 15 százalékát adja. Emiatt az ágazat válsága az egész ország gazdaságát megrázza. A ghánai kormány több intézkedést is bejelentett, köztük a hazai feldolgozókapacitás bővítését. Ennek célja, hogy a nyersanyag ne kizárólag exportra kerüljön, hanem helyben is állítsanak elő belőle késztermékeket. A jelenlegi válság azonban egyelőre a gazdák mindennapi túlélését teszi kérdésessé. Sokan már a gyermekeik iskolai tandíját sem tudják kifizetni, és az alapvető egészségügyi ellátáshoz sem jutnak hozzá.