Aszódi Attila elemzése azt vizsgálja, mit árulnak el az elmúlt napok eseményei az iráni állítások valóságtartalmáról, és milyen kockázatokkal járt volna a katonai beavatkozás elmaradása.
Hiába zuhant be az ár, gigantikus csőd fenyegeti a világ legnagyobb kakaótermelőit: raktárakban áll a temérdek áru
Súlyos válságba került a világ kakaótermésének nagy részét adó Ghána és Elefántcsontpart. A nemzetközi kakaóárak zuhanása miatt a gazdák hónapok óta nem jutnak pénzhez. Eközben a helyi szabályozó hatóságok által garantált felvásárlási árak jóval a piaci szint felett ragadtak. Ez a helyzet százezrek megélhetését veszélyezteti.
A kakaó ára a 2024-es rekordszintjéről meredeken zuhant. Ezt részben a jó globális termés, részben pedig a visszaeső kereslet okozta. A korábbi magas árak hatására ugyanis a csokoládégyártók kevesebb kakaót használnak fel, és a termékeik méretét is csökkentették. Ez a fordulat azonban katasztrofális helyzetbe hozta a nyugat-afrikai gazdákat. Ghánában és Elefántcsontparton az állami hatóságok egy évre előre rögzítik a garantált felvásárlási árat. Ez jelenleg mintegy 40 százalékkal haladja meg a nemzetközi piacon kínált összeget - tudósított a BBC.
Ghánában a Cocobod nevű állami testület tavaly októberben tonnánként közel 5300 dolláros árat garantált a gazdáknak. Az exportőrcégek azonban nem tudják értékesíteni a készleteket, így a termelők kifizetetlenek maradtak. A pénzek elmaradása becslések szerint mintegy 800 ezer kakaótermelőt érint, és százezrek vidéki megélhetését sodorja veszélybe. A Cocobod adóssága mára mintegy 3 milliárd dollárra duzzadt. Ennek hatására a vezetőség februárban 20, a vezető beosztású alkalmazottak pedig 10 százalékos fizetéscsökkentést vállaltak. A testület szóvivője elismerte a késedelmeket, de közölte, hogy a kifizetések feldolgozása már megkezdődött. A helyzet rendezése érdekében a garantált árat tonnánként nagyjából 3500 dollárra mérsékelték, ám ez még mindig a piaci szint felett van.
A gazdák számára azonban ez sem jelent megoldást. Egy hektárnyi kakaóültetvény fenntartása évente több ezer dollárt emészt fel. Eközben a műtrágya, az eszközök és a munkaerő költségei egyáltalán nem csökkentek. Robert Addae, aki 14 éve foglalkozik kakaótermesztéssel, elmondta: az árcsökkentés súlyosan érinti a termelőket. Sokan attól tartanak, hogy még a befektetéseik sem fognak megtérülni.
A világ legnagyobb kakaótermelőjének számító Elefántcsontpart hasonló gondokkal küzd. Bangolo városának raktáraiban eladatlan zsákok százai halmozódnak fel, mivel a szövetkezetek képtelenek továbbadni a terményt az exportőröknek. Az ország kakaótanácsa szintén a piaci szintnél jóval magasabb felvásárlási árat garantált korábban. Bruno Koné mezőgazdasági miniszter szerdán bejelentette, hogy a gazdáknak fizetett árat a felére csökkentik az értékesítés beindítása érdekében. Ennek a lépésnek a hiányában márciusra akár 200 ezer tonna eladatlan kakaókészlet is feltorlódhatott volna az országban.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A kakaó Ghána bruttó hazai termékének (GDP) mintegy 7 százalékát, az ország devizabevételeinek pedig körülbelül 15 százalékát adja. Emiatt az ágazat válsága az egész ország gazdaságát megrázza. A ghánai kormány több intézkedést is bejelentett, köztük a hazai feldolgozókapacitás bővítését. Ennek célja, hogy a nyersanyag ne kizárólag exportra kerüljön, hanem helyben is állítsanak elő belőle késztermékeket. A jelenlegi válság azonban egyelőre a gazdák mindennapi túlélését teszi kérdésessé. Sokan már a gyermekeik iskolai tandíját sem tudják kifizetni, és az alapvető egészségügyi ellátáshoz sem jutnak hozzá.
Dinasztikus puccs a színfalak mögött? Így szerezte meg a teljhatalmat a rejtőzködő Modzstaba Hámenei
Modzstaba Hámenei, az amerikai-izraeli csapásokban életét vesztett Ali Hámenei ajatollah fia lett Irán új legfelsőbb vezetője.
A bank neve a napokban egy Magyarországon lefoglalt, hatalmas értékű készpénz- és aranyszállítmány kapcsán került a hazai figyelem középpontjába.
Teljes pálfordulás a Trump-kormányzattól: akkora a baj a világpiacon, hogy elképesztően ritka lépésre szánták el magukat
A G7-országok pénzügyminiszterei rendkívüli tanácskozáson egyeztetnek a stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról.
Hatalmas nukleáris arzenál mozgósításába kezdett Európa: óriási a feszültség, a legrosszabbra is felkészültek
Az Európai Unió nukleáris elrettentő erejét gyakorlatilag Franciaország adja, amely mintegy 290 saját fejlesztésű atomtöltettel rendelkezik.
Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárása és a nukleáris fenyegetés felszámolása után az olajárak gyorsan visszaállnak a normál szintre.
Végleg átírnák a világ sorsát: Putyin régi terve kerülhet elő, asztalhoz ültetnék a legnagyobb hatalmakat
Szeretnénk meghatározni, hogy milyen világban élünk, és ez miként viszonyul a korábban meghatározott normákhoz - mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Mély megrendüléssel szólalt meg XIV. Leó pápa: egy újabb szeretett nemzet süllyedhet a háború poklába
Legyen vége a bombázások zajának, hallgassanak el a fegyverek, hogy meg lehessen hallani a népek szavát - mondta XIV. Leó pápa.
Most közölte Irán: megvan az új nagyvezér, ez mindent megváltoztat, nem jött be a "Nagy Sátán" terve
Iránban az illetékes testület kiválasztotta az ország új legfőbb vezetőjét - közölték az iráni Szakértők Gyűlésének tagjai. A megválasztott személy nevét azonban nem hirdették ki.
Milliárdos kincs rejlik az ipari hulladékhegyekben: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép
A következő évtizedben eldőlhet, hogy a hangsúly a föld mélyéről a felszínre, illetve a geopolitikai alkukról a technológiai innovációra helyeződik-e át.
Az USA és Izrael Irán elleni támadása után ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten. A növekvő geopolitikai feszültség nemcsak katonai, hanem gazdasági kérdés is.
Kuba az összeomlás szélén áll, és már megegyezne az Egyesült Államokkal - jelentette ki pénteken Donald Trump amerikai elnök.
Az iráni elnök bejelentette, hogy országa a jövőben felhagy a szomszédos államok elleni támadásokkal, és a fegyveres konfliktusok helyett diplomáciai megoldásokra törekszik.
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
A magyar Terrorelhárítási Központ által lefoglalt ukrán pénzszállítmány a Bloomberg információi szerint egy teljesen szokványos banki készpénzszállítmány volt.
Nem lesz olyan gyorsan vége a háborúnak? Durva, milyen fegyverekkel támad Irán, erre nem számított senki
Teherán célja az amerikai és szövetséges légvédelmi rendszerek túlterhelése, valamint a térség destabilizálása.
Donald Trump amerikai elnök Irán feltétel nélküli megadását követeli az egy hete tartó amerikai–izraeli háborúban.
Magára haragította Donald Trumpot ez az európai miniszterelnök: a következmények súlyosak, rövidesen bele is bukhat?
A kormányfő olyan elitellenes hangot ütött meg, amelyre más uniós vezetőnél aligha van példa.
Izrael új szakaszba lépett az Irán elleni hadműveletben, miközben az Egyesült Államok a csapások drasztikus fokozását vetítette előre.
Oroszország nyílt zsarolásba kezdett: hiába a kedvező ígéret, a magyarok is ráfizetnek, ha beváltják a fenyegetést
Bár Szlovákiával és Magyarországgal kivételt tenne, ha fenntartják a Moszkva számára kedvező politikájukat, a bejelentés komoly kockázatokat hordoz.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.