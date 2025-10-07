2025. október 7. kedd Amália
11 °C Budapest
A Balaton partja a Tihanyi-félszigeten. Magyarország, Európa
HelloVidék

Mégsem szárad ki a Balaton? Megszólaltak a kutatók, szerintük ezért nem gond az alacsony vízszint

Pénzcentrum
2025. október 7. 17:03

Újra fellángolt a vita a Balaton alacsony vízszintje miatt, ám a kutatók szerint nincs ok pánikra. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei arra figyelmeztetnek: a tó vízszintjének ingadozása természetes jelenség, amely nem veszélyezteti sem a vízminőséget, sem az élővilágot – sőt, bizonyos mértékig kifejezetten szükséges is az egészséges ökoszisztéma fenntartásához.  

Ahogy arról ma reggel beszámoltunk: az elmúlt napokban olyan drasztikusan lecsökkent a Balaton vízszintje, hogy már sétálni lehet a tó medrében. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint ma reggel hét órakor mindössze 66 centiméter volt a megmért vízszint.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet friss állásfoglalásával a Facebookon reagált a tó vízszintje körüli aggodalmakra. Mint írják, a Balaton aktuális, 70 centiméter alatti vízállása nem rendkívüli és nem veszélyes sem a tó élővilágára, sem a vízminőségére nézve.

A szakemberek hangsúlyozták: a Balaton vízszintjének ingadozása természetes folyamat, amelyet elsősorban a csapadék mennyisége, a párolgás és a befolyó vizek határoznak meg. Hasonló, sőt ennél alacsonyabb vízszintek is előfordultak már korábban – például 2003-ban mindössze 23 centimétert mutatott a siófoki vízmérce, mégis kiváló volt a vízminőség.

A kutatóintézet szerint érthető, hogy a horgászok, fürdőzők és turisztikai szereplők minél magasabb vízállást szeretnének, de az élővilág számára a vízszint természetes ingadozása elengedhetetlen. A tartósan magas vízszint ugyanis károsíthatja a nádasokat és a parti élőhelyeket.

A szakértők azt is kiemelték, hogy az alacsony vízszint és az algásodás között nincs közvetlen összefüggés: az algák elszaporodását sokkal inkább a tápanyagterhelés, főként a foszfor mennyisége befolyásolja.

A HUN-REN kutatói szerint nincs ok aggodalomra, de folyamatos figyelemre annál inkább. A klímaváltozás miatt egyre szélsőségesebbé válik az időjárás, ezért a Balaton állapotát állandóan monitorozni kell. Mint fogalmaztak: „a most tapasztalható alacsony vízszint nem a tó kiszáradását vetíti előre, hanem annak természetes működését jelzi.”
Címlapkép: Getty Images
