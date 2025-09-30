Jöhet az újabb reptéri sztrájk? Lufthansa-szigor ellen tüntetnek a pilóták

A Lufthansa légitársaság újabb sztrájkkal nézhet szembe, miután a pilóták szakszervezete megszavazta a munkabeszüntetést a nyugdíjjal kapcsolatos vitában - írja a Reuters. A Vereinigung Cockpit (VC) pilóta szakszervezet közleménye szerint tagjainak túlnyomó többsége támogatta a sztrájkot, azonban egyelőre nem határoztak meg konkrét időpontot a munkabeszüntetésre.

A szavazás a szakszervezet utolsó kísérlete arra, hogy nyomást gyakoroljon a Lufthansára egy kedvezőbb nyugdíjmegállapodás érdekében. A döntés mindössze egy nappal azután született, hogy a légitársaság bemutatta hatékonyságnövelő terveit a tőkepiaci napján. A légitársaság eddig ellenállt a nyugdíjjogok megerősítésére irányuló követeléseknek, és azzal fenyegetett, hogy több munkahelyet helyez át olcsóbb leányvállalataihoz, a Discoverhez és a City Airlineshoz.

Michael Niggemann, a Lufthansa humánerőforrás-vezetője közleményében hangsúlyozta: "Továbbra is olyan megoldásokra kell összpontosítanunk, amelyek összeegyeztethetők a Lufthansa Classic gazdasági teljesítményével. A további tárgyalások során célunk továbbra is a Lufthansa Classic alaptevékenység hosszú távú életképességének biztosítása."

A sztrájkfenyegetés újabb költséges és zavaró munkaügyi konfliktust jelenthet a Lufthansa számára, amely az elmúlt években már több hasonló kihívással szembesült, miközben költségcsökkentésre és növekedésre törekszik. A légitársaság hétfőn jelentette be, hogy 2030-ig 4000 adminisztratív munkahely megszüntetését tervezi, és magasabb jövedelmezőségi célokat tűzött ki.