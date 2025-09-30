Egyetlen év alatt a nemzetközi márkás hotelek portfóliója több mint kétezer új szállodával nőtt.
Jöhet az újabb reptéri sztrájk? Lufthansa-szigor ellen tüntetnek a pilóták
A Lufthansa légitársaság újabb sztrájkkal nézhet szembe, miután a pilóták szakszervezete megszavazta a munkabeszüntetést a nyugdíjjal kapcsolatos vitában - írja a Reuters. A Vereinigung Cockpit (VC) pilóta szakszervezet közleménye szerint tagjainak túlnyomó többsége támogatta a sztrájkot, azonban egyelőre nem határoztak meg konkrét időpontot a munkabeszüntetésre.
A szavazás a szakszervezet utolsó kísérlete arra, hogy nyomást gyakoroljon a Lufthansára egy kedvezőbb nyugdíjmegállapodás érdekében. A döntés mindössze egy nappal azután született, hogy a légitársaság bemutatta hatékonyságnövelő terveit a tőkepiaci napján. A légitársaság eddig ellenállt a nyugdíjjogok megerősítésére irányuló követeléseknek, és azzal fenyegetett, hogy több munkahelyet helyez át olcsóbb leányvállalataihoz, a Discoverhez és a City Airlineshoz.
Michael Niggemann, a Lufthansa humánerőforrás-vezetője közleményében hangsúlyozta: "Továbbra is olyan megoldásokra kell összpontosítanunk, amelyek összeegyeztethetők a Lufthansa Classic gazdasági teljesítményével. A további tárgyalások során célunk továbbra is a Lufthansa Classic alaptevékenység hosszú távú életképességének biztosítása."
A sztrájkfenyegetés újabb költséges és zavaró munkaügyi konfliktust jelenthet a Lufthansa számára, amely az elmúlt években már több hasonló kihívással szembesült, miközben költségcsökkentésre és növekedésre törekszik. A légitársaság hétfőn jelentette be, hogy 2030-ig 4000 adminisztratív munkahely megszüntetését tervezi, és magasabb jövedelmezőségi célokat tűzött ki.
Hidegörvény hatására változékony, hűvös időjárás várható a következő napokban, helyenként fagypont alatti hőmérséklettel.
Augusztrusra felpörgött turizmus: sokkal több lengyel és német érkezett az országba.
Az athéni repülőtéren jelentős késésekre kell számítani, miután a légiirányítók csökkentették az óránként kezelt járatok számát.
Forgalomkorlátozás kezdődik az M3-as autópálya bevezető szakaszán.
A Virgin Australia légitársaság új szolgáltatást vezetett be: az utasok licitálhatnak a mellettük lévő üres ülőhelyre, így biztosítva maguknak több kényelmet a repülőút során.
Az infláció és az új árképzési modellek hatására Nyugat-Európa síparadicsomai drasztikus drágulással nyitják a telet.
Vietnam nemcsak egzotikus úti cél, hanem a világ legolcsóbb országa is – immár ötödik éve vezeti az expatok életminőségét vizsgáló InterNations-rangsort.
Három év alatt 120 centimétert csökkent a tihanyi Belső-tóban a vízszint, idén már egyértelműen a kiszáradás jeleit mutatja.
A vendégek száma (közel 2,8 millió) 5,2, a vendégéjszakáké (7,3 millió) 3,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
A meteorológusok szerint bár nem ritka, hogy ex-hurrikánok elérik Európát, azok általában legyengülnek és mérsékelt övi ciklonokká alakulnak át.
Miközben itthon lassan bekapcsoljuk a fűtést és előkerülnek a vastag kabátok, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább napsütéses tengerparton, egzotikus szigeten vagy arab luxustelepen töltik...
Olaszországban pénteken országos sztrájk várható a légi közlekedésben, ami jelentős fennakadásokat okozhat az utazóknak.
