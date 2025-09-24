2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Emberek a sorban a beszállás előtt a Ryanair lisszaboni járatán
Utazás

Szokatlan lépésre szánta el magát a Ryanair: mostantól erre készülhetnek az utasok

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 16:27

November 12-től a Ryanair teljesen megszünteti a papíralapú beszállókártyákat – innentől kizárólag a „myRyanair” appban generált digitális kártyával lehet felszállni a gépekre. A légitársaság célja a gyorsabb, zöldebb és gördülékenyebb utazás, de aki nem készül fel időben, könnyen bajba kerülhet a reptéren. Az új rendszer már most is az utasok többségét érinti, de hamarosan mindenkit – kivétel nélkül.

A Ryanair 2025. szeptember 24-én bejelentette, hogy november 12-től teljesen átáll a digitális beszállókártyák használatára – az eredetileg tervezett november 3. helyett –, így az utasok a kevésbé forgalmas időszakban, az őszi szünet után szokhatnak hozzá az új rendszerhez.

A változás értelmében november 12-től az utasok már nem tudják letölteni és kinyomtatni a hagyományos papíralapú beszállókártyát. Ehelyett a „myRyanair” alkalmazásban generált digitális beszállókártyával kell majd beszállniuk a járatra.

Ez lépés a cég digitális átalakulásának része, amely már számos alkalmazáson belüli funkcióval javította az utazási élményt.

Dara Brady, a Ryanair marketingigazgatója így fogalmazott:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Azért választottuk november 12-ét az átállás időpontjának, mert ez hagyományosan egy nyugodtabb időszak az utazásban az őszi szünet után. A 100%-ban digitális beszállókártyákra való váltás gyorsabb, okosabb és fenntarthatóbb utazási élményt biztosít utasainknak, mindezt a kiváló „myRyanair” alkalmazáson keresztül.
Címlapkép: Getty Images
