Leállhatnak a repülők: hatalmas sztrájk fenyeget, erre szinte lehetetlen felkészülni
Olaszországban pénteken országos sztrájk várható a légi közlekedésben, ami jelentős fennakadásokat okozhat az utazóknak.
Szeptember 26-án 24 órás munkabeszüntetést hirdetett a CUB Trasporti és az USB szakszervezet a bérek és munkakörülmények miatt. A sztrájkban légitársaságok személyzete és reptéri dolgozók egyaránt részt vesznek, különösen érintve a milánói Linate és Malpensa repülőtereket - közölte az Euronews.
A földi kiszolgálás is akadozni fog. Az Assohandlers poggyászkezelői 10 és 14 óra között, míg a milánói repülőterek sofőrjei egész nap sztrájkolnak. A szardíniai Cagliari Elmas repülőtér biztonsági személyzete szintén egész napos munkabeszüntetést tart.
A Volotea és a Wizz Air Malta pilótái és légiutas-kísérői is 24 órás sztrájkot tartanak az alacsony fizetések és rossz munkakörülmények miatt.
Az olasz polgári légiközlekedési hatóság (ENAC) tájékoztatása szerint a 7-10 óra, valamint 18-21 óra közötti járatoknak a sztrájk ellenére is közlekedniük kell. A garantált szolgáltatások részletei megtalálhatók az ENAC honlapján.
Ezeken az időszakokon kívül járattörlésekre és késésekre kell számítani. Az utasoknak javasolt indulás előtt közvetlenül a légitársaságnál tájékozódni és több időt szánni az utazásra.
A pénteki sztrájk csak a kezdete a következő hetek közlekedési nehézségeinek Olaszországban. Október 2-án este 9 órától október 3-án este 9 óráig országos vasúti sztrájk várható. Október 13-án a római Fiumicino, valamint a pisai és firenzei repülőterek dolgozói, október 29-én pedig a milánói Linate repülőtér Swissport Italia földi kiszolgáló személyzete tart munkabeszüntetést.
