2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szantorini, Görögország - 2021. augusztus 4: Wizzair Airbus A321 típusú repülőgép a görögországi Santorini repülőterén (JTR).
Utazás

Leállhatnak a repülők: hatalmas sztrájk fenyeget, erre szinte lehetetlen felkészülni

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 16:48

Olaszországban pénteken országos sztrájk várható a légi közlekedésben, ami jelentős fennakadásokat okozhat az utazóknak.

Szeptember 26-án 24 órás munkabeszüntetést hirdetett a CUB Trasporti és az USB szakszervezet a bérek és munkakörülmények miatt. A sztrájkban légitársaságok személyzete és reptéri dolgozók egyaránt részt vesznek, különösen érintve a milánói Linate és Malpensa repülőtereket - közölte az Euronews.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A földi kiszolgálás is akadozni fog. Az Assohandlers poggyászkezelői 10 és 14 óra között, míg a milánói repülőterek sofőrjei egész nap sztrájkolnak. A szardíniai Cagliari Elmas repülőtér biztonsági személyzete szintén egész napos munkabeszüntetést tart.

A Volotea és a Wizz Air Malta pilótái és légiutas-kísérői is 24 órás sztrájkot tartanak az alacsony fizetések és rossz munkakörülmények miatt.

Hatalmas sztrájk van Olaszországban: leálltak a közszolgáltatások, a közlekedés, a reptereket is érinti
EZ IS ÉRDEKELHET
Hatalmas sztrájk van Olaszországban: leálltak a közszolgáltatások, a közlekedés, a reptereket is érinti
Olaszországban hétfőn országos sztrájkot tartanak, amely jelentősen érinti a közlekedést, az egészségügyet és a közigazgatást is.

Az olasz polgári légiközlekedési hatóság (ENAC) tájékoztatása szerint a 7-10 óra, valamint 18-21 óra közötti járatoknak a sztrájk ellenére is közlekedniük kell. A garantált szolgáltatások részletei megtalálhatók az ENAC honlapján.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ezeken az időszakokon kívül járattörlésekre és késésekre kell számítani. Az utasoknak javasolt indulás előtt közvetlenül a légitársaságnál tájékozódni és több időt szánni az utazásra.

A pénteki sztrájk csak a kezdete a következő hetek közlekedési nehézségeinek Olaszországban. Október 2-án este 9 órától október 3-án este 9 óráig országos vasúti sztrájk várható. Október 13-án a római Fiumicino, valamint a pisai és firenzei repülőterek dolgozói, október 29-én pedig a milánói Linate repülőtér Swissport Italia földi kiszolgáló személyzete tart munkabeszüntetést.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #sztrájk #Wizz Air #légitársaság #olaszország #repülőjegy #reptér #munkabeszüntetés #járattörlés #milano

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:45
17:24
17:16
17:03
16:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 25.
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
2025. szeptember 25.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
2025. szeptember 25.
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 25. csütörtök
Eufrozina, Kende
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
2
6 napja
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
3
2 hete
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
4
1 hete
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
5
1 hete
Volán menetrend változás 2025: így változik a buszmenetrend ősztől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Valuta
külföldi fizetőeszköz (bankjegy, érme).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 17:24
Most érkezett! Orosz vadászgép miatt riasztották a magyar Gripeneket
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 17:16
Nem jött be a félmilliárd eurós trükk, befagyasztja a magyar forrásokat Brüsszel: így akart volna EU-pénzt szerezni a kormány
Agrárszektor  |  2025. szeptember 25. 16:28
Most lehull a lepel: elképesztő, ami a tejpiacon zajlik Magyarországon