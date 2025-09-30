2025. szeptember 30. kedd Jeromos
Budapest, 2025. július 8.Az utastér az új, Mercedes-Benz gyártmányú autóbuszon a bemutatója napján a Hűsök terén 2025. július 8-án. Összesen 142 új, környezetbarát, Mercedes-Benz gyártmányú, Citaro G (628 03) típusú, a legmodernebb d
Utazás

Jó hírt kaptak a budapestiek: olcsóbb lesz a buszjegy ezekre a járatokra

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 12:04

Október 1-től jelentős kedvezménnyel utazhatnak a repülőtéri expresszjáraton azok, akik Budapest-, Pest vármegyei vagy országbérlettel rendelkeznek. A 100E buszra szóló kiegészítő jegy ára mindössze 1000 forint lesz, így a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér elérése olcsóbbá és egyszerűbbé válik a bérletes utasok számára.

Újabb könnyítés érkezik a közösségi közlekedésben: október 1-től a Budapest-, Pest vármegyei vagy országbérlettel utazók kedvezményes áron, mindössze két vonaljegy áráért, azaz 1000 forintért vehetik igénybe a 100E Repülőtéri Expresszt. A járat a belvárosból közvetlenül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre közlekedik, így különösen népszerű azok körében, akik gyorsan és kényelmesen szeretnének eljutni a terminálokhoz - közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon.

A kedvezményes kiegészítő jegy elérhető lesz a BudapestGO alkalmazásban, de azok sem maradnak ki, akik papíralapú bérlettel utaznak – számukra is biztosított a kedvezmény. Fontos tudnivaló, hogy a 14 év alattiak, a 65 év felettiek, valamint a nyugdíjas bérlettel vagy MÁK-igazolvánnyal rendelkező utasok továbbra is díjmentesen használhatják a 100E járatot.

A 100E Expressz továbbra is a Deák Ferenc tér és a repülőtér között közlekedik, megállás nélkül, így az utazás gyors és kiszámítható marad. Az új kedvezményes jegy bevezetése várhatóan növeli majd az utasszámot, miközben csökkenti az egyéni autós forgalmat a reptér környékén.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#utazás #bkk #Budapest #közösségi közlekedés #bérlet #kedvezmény #repülőtér #buszjegy #liszt ferenc repülőtér #karácsony gergely

