Dúl a fapados háború: ennek most tényleg örülhetnek a magyar utazók

A diszkont légitársaságok versenye új helyszínre, Pozsonyba helyeződik át ősztől, miközben Bécs veszít jelentőségéből. A Wizz Air és a Ryanair is új járatokat indít a szlovák fővárosból, ami kedvező hatással lehet a magyar utazók lehetőségeire és a jegyárakra.

Szlovákia válik a fapados légitársaságok új csatatérévé a nyári utazási szezon lecsengésével. Az ír Ryanair bejelentette, hogy egy hónapon belül hét rendszeres európai járatot indít Pozsonyból, nem sokkal azután, hogy a magyar székhelyű Wizz Air is hasonló terveket jelentett be - írja az Economx.

A Wizz Air különösen radikális lépésre szánta el magát: jövő márciusig teljesen kivonul a szomszédos Bécsből a magas reptéri adók és földi kiszolgálási díjak miatt, miközben új bázist létesít a szlovák fővárosban, amely mindössze félórányi autóútra található a schwechati repülőtértől.

A Ryanair szintén csökkenti ausztriai jelenlétét, utasforgalma 10-15 százalékának feláldozásával. A légitársaság közleménye szerint hosszú távon egymilliárd eurós befektetést terveznek Bécsben, amennyiben eltörlik a légi közlekedési adót – pozitív példaként a magyar kormány intézkedéseit említették.

"A fapadosok mozgolódása ugyan már megszokott, és most a közvetlen környezetünkben zajlik, ám ez a budapesti reptér erős pozícióját nem veszélyezteti, sőt, erősíti. A magyar utazóközönség ebből profitálhat az őszi-téli szezonban" – nyilatkozta az Economxnak Varga G. Gábor légiközlekedési szakértő.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér továbbra is rendkívül versenyképes a régióban az előnyös adózási környezet, a kedvező reptéri árazás és a professzionális irányítás következtében. Budapest jelentősen nagyobb utasforgalmat bonyolít és több gépet állomásoztat, mint a pozsonyi légikikötő.

Varga G. Gábor szerint valódi versenyélénkítésről azért nem beszélhetünk, mert mind a pozsonyi, mind a budapesti piacon ugyanaz a két társaság – a Wizz Air és a Ryanair – a meghatározó szereplő. A magyar utazók számára azonban előnyös lehet a helyzet, mivel jelentős kínálatbővülés várható.

"Ráadásul, bizonyos útvonalakon kedvezőbb árazásra kényszerülhetnek a versengő diszkont társaságok, vagyis olcsóbbak lehetnek a fapados járatokra kínált jegyek, jöhetnek különleges kedvezményes lehetőségek" – emelte ki a szakértő.

A légiközlekedési szakember rámutatott, hogy Bécs, Budapest és Pozsony között már régóta élénk az utasforgalom, és ez a jövőben is így marad. Nemcsak magyarok utaznak Bécsből olyan közvetlen járatokkal, amelyek máshonnan nem érhetők el, hanem nyugat-európai utasok is érkeznek Budapestre, hogy innen folytassák útjukat távolabbi desztinációk, például kínai városok felé.