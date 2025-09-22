2025. szeptember 22. hétfő Móric
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dúl a fapados háború: ennek most tényleg örülhetnek a magyar utazók
Utazás

Dúl a fapados háború: ennek most tényleg örülhetnek a magyar utazók

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 09:55

A diszkont légitársaságok versenye új helyszínre, Pozsonyba helyeződik át ősztől, miközben Bécs veszít jelentőségéből. A Wizz Air és a Ryanair is új járatokat indít a szlovák fővárosból, ami kedvező hatással lehet a magyar utazók lehetőségeire és a jegyárakra.  

Szlovákia válik a fapados légitársaságok új csatatérévé a nyári utazási szezon lecsengésével. Az ír Ryanair bejelentette, hogy egy hónapon belül hét rendszeres európai járatot indít Pozsonyból, nem sokkal azután, hogy a magyar székhelyű Wizz Air is hasonló terveket jelentett be - írja az Economx.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Wizz Air különösen radikális lépésre szánta el magát: jövő márciusig teljesen kivonul a szomszédos Bécsből a magas reptéri adók és földi kiszolgálási díjak miatt, miközben új bázist létesít a szlovák fővárosban, amely mindössze félórányi autóútra található a schwechati repülőtértől.

A Ryanair szintén csökkenti ausztriai jelenlétét, utasforgalma 10-15 százalékának feláldozásával. A légitársaság közleménye szerint hosszú távon egymilliárd eurós befektetést terveznek Bécsben, amennyiben eltörlik a légi közlekedési adót – pozitív példaként a magyar kormány intézkedéseit említették.

"A fapadosok mozgolódása ugyan már megszokott, és most a közvetlen környezetünkben zajlik, ám ez a budapesti reptér erős pozícióját nem veszélyezteti, sőt, erősíti. A magyar utazóközönség ebből profitálhat az őszi-téli szezonban" – nyilatkozta az Economxnak Varga G. Gábor légiközlekedési szakértő.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér továbbra is rendkívül versenyképes a régióban az előnyös adózási környezet, a kedvező reptéri árazás és a professzionális irányítás következtében. Budapest jelentősen nagyobb utasforgalmat bonyolít és több gépet állomásoztat, mint a pozsonyi légikikötő.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Varga G. Gábor szerint valódi versenyélénkítésről azért nem beszélhetünk, mert mind a pozsonyi, mind a budapesti piacon ugyanaz a két társaság – a Wizz Air és a Ryanair – a meghatározó szereplő. A magyar utazók számára azonban előnyös lehet a helyzet, mivel jelentős kínálatbővülés várható.

"Ráadásul, bizonyos útvonalakon kedvezőbb árazásra kényszerülhetnek a versengő diszkont társaságok, vagyis olcsóbbak lehetnek a fapados járatokra kínált jegyek, jöhetnek különleges kedvezményes lehetőségek" – emelte ki a szakértő.

A légiközlekedési szakember rámutatott, hogy Bécs, Budapest és Pozsony között már régóta élénk az utasforgalom, és ez a jövőben is így marad. Nemcsak magyarok utaznak Bécsből olyan közvetlen járatokkal, amelyek máshonnan nem érhetők el, hanem nyugat-európai utasok is érkeznek Budapestre, hogy innen folytassák útjukat távolabbi desztinációk, például kínai városok felé.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Budapest #Wizz Air #adó #ryanair #légitársaság #ausztria #bécs #fapados #repülőtér #szlovákia #repülőjegy #liszt ferenc repülőtér #repülőjárat #jegyár #pozsony

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:14
09:55
09:50
09:47
09:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 21.
Csendben szedi áldozatait ez a jelenség: magyar dolgozók ezrei lehetnek veszélyben hétfőn
2025. szeptember 21.
Kimondták az igazságot az Otthon Startól: fölösleges a pánikkeltés, vagy tényleg fájdalmas drágulás jön?
2025. szeptember 20.
Itt még az AI szerint is kolbászból van a kerítés: kanyarban sincsen Svájc vagy Ausztria
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 22. hétfő
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
2
2 hete
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
3
3 napja
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
4
3 hete
Kitudódott Brüsszel új mesterterve, drasztikus lépés készül: Magyarországot is vastagon érintené?
5
1 hete
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
MNB alapkamat
Az MNB által meghirdetett kamatláb, ami hatással van a kereskedelmi bankok kamat alakítására, valamint a bankok egymás között alkalmazott kamatának (BUBOR) alakulására is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 07:52
Már látni a durva fordulatot az időjárásban: brutál lehűléssel és esővel robban be az ősz
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 05:28
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
Agrárszektor  |  2025. szeptember 22. 09:01
Óriási az aggodalom: ismét felütötte a fejét a rettegett kór