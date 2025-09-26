Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 26.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. szeptember 26., péntek.

Névnap

Jusztina

Deviza árfolyam

EUR: 391.9 Ft

CHF: 419.82 Ft

GBP: 448.11 Ft

USD: 335.48 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 28720 Ft

MOL: 2644 Ft

RICHTER: 9775 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.27: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd fokozatosan vékonyodik, szakadozik ugyan a felhőzet, de maradnak erősen felhős területek is. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. A keleti, északkeleti szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 9 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délután 15, 21 fok várható.

2025.09.28: A változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső. zápor. Az északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 16 és 22 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. (2025.09.25)

