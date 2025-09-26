Gyengült a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A hazai fizetőeszköz árfolyama napközben ingadozott, de estére egyértelműen lefelé mozdult el.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 26.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. szeptember 26., péntek.
Névnap
Jusztina
Friss hírek
- Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
- Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
- Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
- Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
- Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
- Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
Deviza árfolyam
EUR: 391.9 Ft
CHF: 419.82 Ft
GBP: 448.11 Ft
USD: 335.48 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 28720 Ft
MOL: 2644 Ft
RICHTER: 9775 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.09.27: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd fokozatosan vékonyodik, szakadozik ugyan a felhőzet, de maradnak erősen felhős területek is. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. A keleti, északkeleti szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 9 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délután 15, 21 fok várható.
2025.09.28: A változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső. zápor. Az északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 16 és 22 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. (2025.09.25)
