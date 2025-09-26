2025. szeptember 26. péntek Jusztina
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 26.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 26.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. szeptember 26., péntek.

Névnap

Jusztina

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 391.9 Ft
CHF: 419.82 Ft
GBP: 448.11 Ft
USD: 335.48 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 28720 Ft
MOL: 2644 Ft
RICHTER: 9775 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.27: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd fokozatosan vékonyodik, szakadozik ugyan a felhőzet, de maradnak erősen felhős területek is. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. A keleti, északkeleti szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 9 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délután 15, 21 fok várható.

2025.09.28: A változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső. zápor. Az északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 16 és 22 fok között valószínű.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. (2025.09.25)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
05:38
22:05
21:47
21:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 26.
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 25.
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
2025. szeptember 25.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
2025. szeptember 25.
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 26. péntek
Jusztina
39. hét
Szeptember 26.
Kutatók éjszakája
Szeptember 26.
Az európai nyelvek napja
Szeptember 26.
A fogamzásgátlás világnapja
Szeptember 26.
A tiszta hegyek napja
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
2
7 napja
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
3
2 hete
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
4
1 hete
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
5
1 hete
Volán menetrend változás 2025: így változik a buszmenetrend ősztől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Önrész
A kockázatai csökkentéséért a bankok a különböző biztosítékok mellett saját erőt, vagyis önrészt is kérhet. Legfőképp a lakáshiteleknél találkozhatunk vele, ahol törvény írja elő, hogy 25 százalékot a hitelfelvevőnek kell állnia az ingatlan értékéből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 26. 05:38
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 21:01
A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten, csütörtökön
Agrárszektor  |  2025. szeptember 26. 07:01
Szemünk előtt tűnhet el a magyarok egyik kedvenc tava: mi történik itt?