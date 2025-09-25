Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt

A Pénzcentrum információi szerint a szeptemberben megváltozott kezelési díjak miatt a 200 négyzetméternél kisebb boltok folyamatosan jelzik a szerződéskötési szándékukat, ugyanakkor a 400 négyzetméternél nagyobb boltok a változások veszteseinek érzik magukat. Mini közvélemény-kutatásunk szerint a boltokban dolgozók is kárvallottnak tartják magukat, elmondásuk szerint a palack-visszaváltással járó pluszmunkáért semmilyen juttatás nem kapnak. Bár a bolt nélküli visszaváltási helyek programjában pozitív fejlemények vannak, ám az automaták megbízható működésével kapcsolatban még mindig sok a vásárlói kifogás.

Alapvető díjváltozások történtek szeptember 1-től a palack-visszaváltással kapcsolatos tarifák tekintetében. Bár maga a rendszer összességében sikeres, másodpercenként körülbelül 200 palackot váltanak vissza és havonta akár 300 millió darabra rúg az összes visszaváltott mennyiség, ám aránytalan az elosztás, akadnak kisboltok, ahol alacsonyabb a visszaváltás, míg egyes nagyobb élelmiszer áruházakban kiemelkedően nagy a forgalom. A MOHU ezen a rendszeren próbált változtatni szeptember elsejétől.

A Pénzcentrum megkeresésére a MOHU szakértői elmondták: a kisboltok esetében (200 négyzetméter alatt) több mint 1700 üzletben emelkedett a kezelési díj mértéke, amely jelentős segítséget jelent a KKV szektor számára. A kezelési díjuk változásának bejelentése óta (7,5 forintról 11,5 forintra) folyamatosan élénkül a jelentkezésük az önkéntes visszaváltási ponttal kapcsolatos szerződéskötés iránt. Ez egyrészt érezhető abban, hogy egyre többen jelentkeznek, illetve a már szerződéssel rendelkező, de nem “aktív” partnereik is elkezdték a visszaváltást.

Most akkor van egyeztetés, vagy nincs?

Mind a kereskedelmi, mind a gyártói érdekképviselettel folyamatos az egyeztetés, a kezelési díj felülvizsgálatát végző tanácsadó cég mindkét érdekelt szövetség álláspontját beépítette a kutatásba. A rendszer indulása óra a MOHU több mint 20 milliárd forintnyi kezelési díjat fizetett ki partnereinek, illetve több mint 120 milliárd forintot utalt át részükre az utalványok után, ami az érintett kiskereskedelmi egységekben jelentős forgalmat generált. Megtérítették számukra azokat az utalványokat is, amit esetlegesen a fogyasztók nem vásároltak le, mert esetleg elszakadt, vagy elveszett.

Ez viszont az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára másképp látja. Kozák Tamás szerint az új kezelési díj tarifáról, a szövetségük bevonásával még nem történt érdemi egyeztetés a MOHU-val. A helyzet változatlan, augusztus elején kaptak egy levelet, amelyben a MOHU, ha úgy tetszik, egyoldalúan módosította a szerződést, így a 400 négyzetméternél nagyobb boltok tarifája palackonként 7,5 forintról 3,5 forintra csökkent szeptembertől, miközben az általuk felkért szakértők tanulmánya szerint minimum 10 forintos kezelési díj indokolt. A mostani csökkentés további milliárdos veszteségeket okoz. A kezelési díj csökkentése mellett a kiskereskedelmi adó, illetve az árrés-stop hatása is növeli az érintett vállalatok veszteségét, illetve csökkenti minimális nyereségüket – hangsúlyozta a Pénzcentrumnak.

Mindezzel viszont a MOHU nem ért egyet, szakértői a Pénzcentrumnak elmondták: a nagy (azaz, a 400 négyzetméter feletti) boltok eddig a tényleges költségeiket jelentősen meghaladó díjbevételt értek el, hiszen a havonta akár 300 millió palack és doboz visszaváltása főként a nagyobb üzletláncoknál történik és a kiváltott utalványt is itt használják fel a vásárlók. Ez ugyanis a legnépszerűbb visszaváltási mód, a vásárlók több mint 80 százaléka emellett dönt. A palackok visszaváltásakor kapott összeg így az üzletek forgalmának növekedéséhez is hozzájárult, hozzájárul.

A kezelési díj A kezelési díj az a támogatás, amelyet a boltok a MOHU-n keresztül a gyártók hatósági díjaiból kapnak a visszaváltás üzemeltetéséért, ebbe bele kell érteni az automaták működtetését és karbantartását. Ezt a díjat meg kell különböztetni az 50 forintos visszaváltási díjtól, amely kötelező a termékeken, és kizárólag a visszaváltási rendszer működtetésére fordítandó.

Bolt nélküli visszaváltó pontok?

Információink szerint a MOHU a bolt nélküli visszaváltó pontok kialakítását is tervezi, és dolgoznak egy új program bevezetésén is, amelyhez független, nem boltban található visszaváltó pontokat keresnek, ahol a kapott utalványt azonnal készpénzre lehet váltani. Kérdésünkre a MOHU közölte: a független visszaváltási pontok bevonása a rendszer működésébe kezdettől fogva része annak a stratégiai programnak, amit a hosszú távú és fenntartható visszaváltási rendszerrel kapcsolatban követnek.

Léteznek erre már jól működő, elérhető példák, például Budapesten a 8. kerületben gépi, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kézi visszaváltás esetében, de folyamatosan számítanak további partnerek belépésére is. Ez kifejezetten olyan területeken segíti a rendszer működését, ahol a lakosság nem tud visszaváltási ponttal rendelkező kiskereskedelmi egységet elérni.

Bolti dolgozók és a pluszmunka

A Pénzcentrum számos kiskereskedelmi egységben, üzletláncban mini közvélemény-kutatást végzett, hogy vajon a dolgozók kapnak-e pénzt a pluszmunkáért, hiszen a teli zsákokat ki kell venni, a gépeket tisztítani kell. Bolttól függetlenül azonos volt a válasz, mi most viccelünk? Hiszen ők semmi juttatást nem kapnak az új feladatért, holott egyéb munkájukat, a pénztárban, a pultban, a raktárban kell időlegesen felfüggeszteni.

A MOHU szerint ez minden esetben a kiskereskedelmi partnerek döntése, a kezelési díj tartalmaz rendszerrel kapcsolatos munkadíjat, amelyet megtérítenek partnereiknek. Kozák Tamás a Pénzcentrumnak elmondta, vállalatonként eltérő a javadalmazási rendszer összetétele, több helyen a havi fix bér mellett mozgó bérrel kompenzálják a többletmunka ellenértékét.

Mini közvélemény-kutatásunkat viszont a bolti dolgozóknak a közösségi médiában megtett kommentjei támasztják alá. Ezek arról tanúskodnak, hogy bár elvileg öt forint extrapénz jár a takarításért, ürítésért, ám ebből a dolgozók egy fillért sem látnak, ezt a pénzt a cégek megtartják. Ráadásul a vásárlók is megérik a pénzüket, sokszor mocskosan viszik vissza a palackokat, utóbbiak alján ott lötyög a folyadék. A dolgozók ilyen „vaníliaillatú” flakonok közt turkálnak, ráadásul külön bosszúságot okoz, hogy a masinák nem működnek kifogástalanul. Ilyenkor mindenki szidja az egész rendszert.

Automaták és takarításuk

A sorok írójának személyes tapasztalata, hogy bizonyos helyeken, öt visszaváltása közül négyben mindig volt valami gondja. Vagy egyszerűen leáll a gép, és jelzi, várjunk, míg újraindul. Vagy pedig azt indikálja, hogy az üzlet személyzetének segítségét kérjük. A legutóbbi gyöngyszem az volt, amikor a szerkezet kiírta, hogy a palack leesett az állványról. A teljes képhez tartozik, hogy olyan árusítóhelyek is vannak, amelyeknél minden zökkenőmentes, azaz, a hangsúly a takarításon van. Ezen privát megfigyelésekkel, perszonális impressziókkal egybecseng a MOHU álláspontja: a probléma a marketek által végzendő napi feladatokkal van, ami a boltok közel 80 százalékában nem valósul meg maradéktalanul, ez csökkenti a gép élettartamát, és a koszos készülékek jóval több esetben utasítanak vissza, vagy csak többszöri próbálkozásra fogadnak el palackokat.

A palack-visszaváltási rendszer egyik leggyakoribb kritikája a szerkentyűk esetenkénti kiszámíthatatlan működése. A MOHU szerint azonban a szerkezetek többségével nincs műszaki hiba, a problémát a nem megfelelő tisztítás okozza. A visszaváltó automaták 360 fokos vonalkód-leolvasóval működnek, és a lerakódott szennyeződés, italmaradék vagy műanyagpor megzavarhatja a palackok azonosítását. Emiatt a gépek elutasítják a visszaváltást, ami bosszúságot okoz a vásárlóknak és a kereskedőknek is.

A jövőben a MOHU szigorúan nyomon követi az elakadásokat, és ha bizonyítható, hogy a kütyüket nem tisztították megfelelően, büntetést is kiszabhat az üzletre. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb árudáknak, ahol a visszaváltás tömegével történik, különösen fontos lesz a rendszeres és alapos karbantartás.

Magánszemélyek is beszállhatnak a bizniszbe

A sávos díjazás nem csupán a kisboltok számára lehet vonzó: Ha az illető szervezet, társaság vagy akár (magánszemély) egyéni vállalkozó rendelkezik a megfelelő raktárhelyiséggel, ahol tudja tárolni a palackokat, és ki tudja fizetni a visszaváltási díjat. Nagyon leegyszerűsítve, tulajdonképpen 50 000 forint készpénzre és egy raktárhelyiségre van szükség, hiszen miután a partner 1000 palackot visszaváltott, azok értékét megtérítette a visszaváltóknak, a MOHU rendszere a helyszínre küldi a mobil járművet, és visszatéríti a partnernek a kifizetett palackok árát, illetve az ehhez járó kezelési díjat havonta elszámolja a partnerrel.

Kézi visszaváltás esetében a kezelési díj 11,50 forint, vagyis havonta 5000 db palack, doboz és üveg esetében ez 57 500 forint, 10 000 palack esetében 115 000 forint, és így tovább, ami akár nyugdíj-kiegészítésként is működhet egyéni vállalkozási formában, vagy egy kistelepülés társaságának, szervezetének, intézményének költségvetését is segítheti.

Fotó: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA