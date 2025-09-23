2025. szeptember 23. kedd Tekla
23 °C Budapest
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 23.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 23.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. szeptember 23.

Névnap

Tekla

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.09 Ft
CHF: 416.08 Ft
GBP: 445.43 Ft
USD: 329.67 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 28990 Ft
MOL: 2720 Ft
RICHTER: 10030 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.24: Nagyrészt felhős vagy erősen felhős időben lesz részünk rövidebb napos időszakokkal. A Dunántúlon és északon több is helyen többnyire időszakos esőre, záporra kell számítani, néhol zivatar is lehet, eközben az Alföldön legfeljebb elvétve eshet. Az északkeleti szél többfelé megélénkül, a Dunától keletre meg is erősödik, sőt a Bodrogközben és környékén viharos széllökés is lehet. A hőmérséklet hajnalban 11 és 18, délután 15 és 27 fok között valószínű, nyugaton, valamint északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg a délkeleti határnál a melegebb idő.

2025.09.25: Felhős idő ígérkezik, de lehetnek átmenetileg kevésbé felhős, napos időszakok is. Több helyen, akár több hullámban kell számítani esőre, záporra, főleg az Alföldön helyenként zivatar is lehet. Az északkeleti, keleti szelet többfelé kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 27 fok között alakulhat, nyugaton és északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg a délkeleti határnál a melegebb idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.09.22)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!
