Kedden az ország időjárása kettészakad: míg a délkeleti kétharmadban marad a napos, száraz idő, addig nyugat felől fokozatosan megérkeznek a felhők.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 23.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. szeptember 23.
Névnap
Tekla
Friss hírek
- Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
- Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
- Egyre több magyarról derül ki, hogy autista: ezek a tünetei, sokan észre sem veszik az intő jeleket
- Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
- Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
- AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Deviza árfolyam
EUR: 389.09 Ft
CHF: 416.08 Ft
GBP: 445.43 Ft
USD: 329.67 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 28990 Ft
MOL: 2720 Ft
RICHTER: 10030 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.09.24: Nagyrészt felhős vagy erősen felhős időben lesz részünk rövidebb napos időszakokkal. A Dunántúlon és északon több is helyen többnyire időszakos esőre, záporra kell számítani, néhol zivatar is lehet, eközben az Alföldön legfeljebb elvétve eshet. Az északkeleti szél többfelé megélénkül, a Dunától keletre meg is erősödik, sőt a Bodrogközben és környékén viharos széllökés is lehet. A hőmérséklet hajnalban 11 és 18, délután 15 és 27 fok között valószínű, nyugaton, valamint északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg a délkeleti határnál a melegebb idő.
2025.09.25: Felhős idő ígérkezik, de lehetnek átmenetileg kevésbé felhős, napos időszakok is. Több helyen, akár több hullámban kell számítani esőre, záporra, főleg az Alföldön helyenként zivatar is lehet. Az északkeleti, keleti szelet többfelé kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 27 fok között alakulhat, nyugaton és északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg a délkeleti határnál a melegebb idő.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.09.22)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Ez az afrikai ország nemcsak gazdasági és fenntarthatósági szempontból mutat látványos fejlődést, hanem turisztikai célpontként is egyre népszerűbb.
Hatalmas sztrájk van Olaszországban: leálltak a közszolgáltatások, a közlekedés, a reptereket is érinti
Olaszországban hétfőn országos sztrájkot tartanak, amely jelentősen érinti a közlekedést, az egészségügyet és a közigazgatást is.
A diszkont légitársaságok versenye új helyszínre, Pozsonyba helyeződik át ősztől, miközben Bécs veszít jelentőségéből.
Továbbra is fennakadás várható a Keleti pályaudvart érintő vonatjáratoknál.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hét végén csökken a csapadék esélye, de a hőmérséklet csúcsértéke már csak 20 Celsius-fok körül alakul.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A MÁV szombat éjszaka bejelentette a Keleti újranyitását, ám vasárnap reggel a biztosítóberendezés hibája miatt mégis zárva maradt a pályaudvar.
A SZÉP-kártyával fizető vendégek körében eddig idén a legkeresettebb úti cél Siófok, de Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula is kiemelkedik a népszerűségi listán.
Kedden nyugaton már eső is lehet, míg keleten még kitart a kánikula: ott akár 32 fokot is mérhetünk.
A lejáró diákigazolványokat október végéig érvényesíttetni kell - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Wizz Air után a Ryanair is bezárja egyik fontos bázisát: sok magyar utast érintett, járattörlések lesznek
A Ryanair három repülőgépet von ki bécsi bázisáról, és több útvonalat is megszüntet a 2025-ös téli menetrendben
A tervezet öt nagy sebességű vasútvonalat vázol fel, amelyek hálózata 39 várost kötne össze közel 22 000 kilométeren keresztül.
A közlekedési vállalat szeptember közepén feltételes közbeszerzési eljárást indított a hálózatbővítési és korszerűsítési munkák kivitelezésére.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Berobban a késő nyár: a hétvégén országszerte visszatér a strandolós meleg, a Balaton vize tovább melegszik.
Itt a fordulat az időjárásban, hihetetlen, ami a hétvégén ránk vár: érdemes átszervezni a programokat
A hajnalok frissítőek lesznek és éjszaka pára- és ködfoltok képződhetnek, de ezek feloszlása után jellemzően napos, száraz, nyárias idő várható a hétvégén.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is