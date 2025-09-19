2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
28 °C Budapest
Üzletember eszik szendvicset a vonaton utazás és a munka
Utazás

Érkezik az új európai szupervasút? Leáldozhat a fapadosoknak hamarosan

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 11:01

Egy dán startup nagyszabású tervet dolgozott ki egy 22 000 kilométeres, 39 európai nagyvárost - köztük Budapestet - összekötő gyorsvasúti hálózatra, amely akár 400 km/h sebességgel is közlekedhetne, és környezetbarát alternatívát kínálna a rövid távú repülőjáratokkal szemben.  

A 21st Europe nevű dán vállalkozás által kidolgozott Starline koncepció célja, hogy újragondolásra késztesse a politikai döntéshozókat és az iparági vezetőket a nagy távolságú utazások terén, valamint csökkentse a rövid távú légi közlekedés iránti igényt - írta meg a HVG az FTN News alapján.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervezet öt nagy sebességű vasútvonalat vázol fel, amelyek hálózata 39 várost kötne össze közel 22 000 kilométeren keresztül. A vonatok 300-400 km/h sebességgel közlekedhetnének, így valódi alternatívát jelentenének a repülőgéppel szemben.

A készítők "európai metróként" hivatkoznak a rendszerre, bár nem a föld alatt haladna. A koncepció lényege a gyakori járatok, a nagy sebesség és az egész kontinensen egységesített infrastruktúra. A vasúti hálózat jelentősen csökkenthetné a légi közlekedéstől való függőséget, ezáltal támogatva az európai klímacélokat is.

Az öt tervezett vasúti folyosó lefedné gyakorlatilag az egész kontinenst. Az A-vonal Nápolytól Helsinkiig, a B-vonal Lisszabontól Kijevig, a C-vonal Madridtól Isztambulig, a D-vonal Dublintól Kijevig, míg az E-vonal Milánótól Oslóig húzódna. Budapest a C-vonalon kapna helyet, amely Madrid és Isztambul között teremtene összeköttetést.

A szerelvények tervezésénél kiemelt figyelmet fordítanának a kényelemre, családi fülkékkel, munkaállomásokkal és közösségi terekkel. Az új állomások nem a városközpontokban, hanem a városokon kívül épülnének, és multifunkcionális létesítményekként működnének, helyet adva kulturális intézményeknek, éttermeknek és rendezvényeknek is.

Egy ilyen nagyszabású projekt megvalósítása rendkívül költséges lenne, és példátlan együttműködést igényelne az európai országok között. Bár a Starline-t magánkezdeményezésként mutatták be, kivitelezéséhez politikai támogatásra, állami finanszírozásra és uniós forrásokra is szükség lenne.

A megvalósult hálózat azonban jelentős gazdasági előnyökkel járhatna: erősíthetné az idegenforgalmat és az üzleti mobilitást, miközben környezetbarát közlekedési alternatívát kínálna az európai lakosság számára.
Címlapkép: Getty Images
