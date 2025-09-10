A Wizz Air bejelentette: 2026 márciusában bezárja bécsi bázisát,
Nem fogod elhinni, mit jelentett be a légitársaság – utazók tízezrei örülhetnek
Az Air Canada légitársaság bejelentette: 2026 júniusától újraindítja a korábban rendkívül népszerű közvetlen repülőjáratát Budapest és Toronto között. A még magasabb szolgáltatási színvonallal visszatérő légi összeköttetést az Air Canada 787-9 Dreamliner repülőgéppel teljesíti, amelynek fedélzetén az utasok három utazási osztály közül választhatnak. A Budapest‒Toronto járat jövő júniustól a nyári szezonban heti négy alkalommal köti össze a magyar fővárost Kanada legnagyobb városával. Az új légihíd hozzájárul hazánk tengerentúli prémium vendégforgalmának további növekedéséhez, a kiutazóknak pedig kiváló átszállási lehetőségeket kínál az amerikai kontinens számos további úti céljába.
Több hónapig tartó előkésztő munka és a légitársasággal folytatott tárgyalások eredményeként 2026 nyarán visszatér az Air Canada légitársaság Budapest-Toronto járata, amely október végéig heti négy alkalommal, hétfőn, szerdán, szombaton és vasárnap közlekedik majd a magyar fővárosból a kanadai nagyvárosba.
A járatot az Air Canada a szélestörzsű, Boeing 787-9 Dreamlinerrel teljesíti, amelynek fedélzetén Business Class, Premium Economy és Economy osztályok közül választhatnak az utasok, ezzel biztosítva, hogy mind a szabadidős, mind pedig az üzleti céllal utazók megtalálják az igényeiknek megfelelő szolgáltatást.
A járat 2026. június 6. és október 24. között közlekedik majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Toronto Pearson Nemzetközi Repülőtér között. A modern és világszínvonalú szolgáltatást biztosító, 298 férőhelyes repülőgépek Budapestről helyi idő szerint 13:15-kor indulnak, és 15:15-kor érkeznek Torontóba, míg visszafelé 21:55-kor szállnak fel a kanadai városból, és másnap 11:25-kor landolnak a magyar fővárosban.
Az Air Canada a nyári szezonban 47 680 ülőhelyet biztosít a két város között, illetve kiváló átszállási lehetőségeket kínál Torontóban, ezáltal összekötve Budapestet Kanada további térségeivel, Észak-Amerika főbb városaival, valamint bizonyos egzotikus úti célokkal, például a Karib-térséggel, Hawaiival és több dél-amerikai országgal is.
Az Air Canada Budapest-Toronto járatával idén nyáron már a második közvetlen észak-amerikai desztinációt jelentettük be, ami egyértelműen fémjelzi a járatfejlesztési tevékenységünk sikerességét. Azzal, hogy Budapest idén rögtön két összeköttetéssel került vissza a legnagyobb észak-amerikai légitársaságok térképére, újabb lökést tudunk adni annak az egyébként is rendkívül élénk érdeklődésnek, ami a magyar fővárost jellemzi a tengerentúlról utazók szemében
– hangsúlyozta Francois Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója.
„Az újabb transzatlanti járat bejelentése fontos eredménye a Visit Hungary tengerentúli marketingaktivitásainak, amelyeknek jelentős szerepe volt a légihíd iránti kereslet megalapozásában. A közvetlen Budapest‒Toronto útvonal újabb lökést adhat a szabadidős beutazóforgalomnak és a főváros hivatásturizmusának is a fontosabb küldőországokat tekintve harmadik legmagasabb költésű piacunkon” ‒ méltatta a Air Canada bejelentésének jelentőségét Csendes Olivér, a VH vezérigazgatója.
A légi összeköttetés várhatóan ezúttal is nagy érdeklődésre tart majd számot, hiszen egy már meglévő, magas keresletet szolgál ki a közvetlen járat elindításával: jelenleg éves szinten közel 90 000 légiutas közlekedik a két ország között. Az átszállással szemben egyszerű, kényelmes és gyors alternatívát jelentő közvetlen légijárat a várakozások szerint tovább ösztönzi ezt a keresletet mind a szabadidős (például a rendkívül népszerű, Budapestről induló folyami hajós vendégek), rokon- és barátlátogatás céljával utazók, az üzleti utasok, és a MICE szegmens (konferenciákra, ösztönző utakra, kiállításokra és más, üzleti élethez kapcsolódó találkozókra érkezők) körében is.
