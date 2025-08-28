Repülni készülsz még a nyáron? Jobb, ha felkészülsz, semmi nem olyan egyszerű, mint elsőre látszik

Villámakcióval rukkolt elő a Ryanair: a légitársaság 2025. augusztus 28-ig rendkívül kedvező árú repülőjegyeket kínál Budapest indulással.
A Közel-Kelet konfliktusa továbbra is a repülőjárattörlések és -késések fő mozgatórugója – derül ki e gy új jelentésből. A csúcsszezon ellenére az utasaik kisebb arányát érintette járatfennakadás, mint júniusban. Ugyanakkor a légi közlekedés sérülékenységére utal, hogy míg tavaly ugyanebben az időszakban az utasok mintegy 1,8%-a tapasztalt fennakadást, addig idén júliusban 2,78%-uk. Júniusban több mint 1 millió eurót, júliusban pedig közel félmillió eurót fizetett ki ügyfeleinek az egyik utazási cég.
2025 júliusában a járattörlések és -késések az utasok 2,78%-át érintették, ami a főszezon ellenére alacsonyabb, mint az egy hónappal korábban mért érték (3,84%) – mutatják a Kiwi.com júliusi Flight Disruption Reportjának adatai. Ugyanakkor idén az utazók nagyobb arányban szembesültek fennakadással repülés során, mint tavaly ugyanekkor (1,8%).
A Közel-Keleten zajló konfliktus továbbra is a járatfennakadások legfőbb oka, a Kiwi.com ügyfelei között világszerte a fennakadások 53,12%-át adta júliusban. Európában számos iparági sztrájkot jelentettek az előző hónapban, például Olaszországban poggyászkezelői sztrájk és nemzeti sztrájk is volt. Mindezek a Kiwi.com által a várható fennakadások miatt nyomon követett események harmadát tették ki, ugyanakkor az ügyfélhatásuk alacsonyabb volt a vártnál.
A különféle légiirányítói, repülőtéri vagy légitársasági dolgozói akciók által okozott fennakadások aránya jelentősen alacsonyabb volt, mint az előző hónapban vagy tavaly ugyanekkor. Kormányzati szabályozások terén számszerűsíthető hatása volt például annak az Amerikai Egyesült Államok elnöke által június 5-én aláírt, és június 9-én hatályba lépett rendeletnek, amely 12 országból megtiltotta a beutazást az országba. A Kiwi.com a természeti katasztrófák repülésre való hatását is követi.
Júliusban az indonéziai Lewotobi Laki-laki vulkán kitörése, valamint a Csendes-óceáni szökőár befolyásolták ugyan a légiközlekedést, de számszerűsíthető hatásuk nem volt. A Kiwi.com a légitársaságok működési problémái között azonosította például azt, amikor a Wizz Air felfüggesztette Abu-Dzabi járatait, repülőtér lezárások között pedig a birminghami repülőtér július 8-i fél napos lezárását.
A járatfennakadások ügyfelekre gyakorolt hatásáról Oliver Dlouhý, a Kiwi.com társalapítója és vezérigazgatója elmondta: nagyrészt lehetséges kezelni a különböző haváriahelyzeteket.
Ugyan a hírek gyakran a sztrájkokra vagy a rekord számú utasra összpontosítanak, az adataink azt mutatják, hogy ezek olyan kihívások, amelyeket az iparág nagyrészt képes kezelni. Ami valóban nagymértékben felborítja az utazásokat, azok a váratlan, előre nem látható, rendkívüli események, mint a Közel-Keleten zajló konfliktus. Ugyanakkor amiatt, hogy idén közel másfélszerannyi utas tapasztalt fennakadásokat, mint tavaly, minden eddiginél elkötelezettebben dolgozunk a probléma megoldásán.
Júniusban több mint 1 millió eurót, júliusban pedig közel félmillió eurót fizetett ki a cég a Kiwi.com Guarantee keretében, amivel ügyfeleik azonnali megoldást kaptak a problémájukra.
Veszedelmes időjárási jelenségre figyelmzetet a HungaroMet: hamarosan megérkezik, erre kell készülni
Az előző hullámzó front áthaladásakor főként az északkeleti és északnyugati határ menti területek kaptak az égi áldásból.
Ukrajnába csak akkor mennek vissza, ha véget ér a háború (vagy legalább tűzszünetet sikerül elérni), az izraeli járatok azonban most biztonságosak.
Új információkat közöltek a Gödöllő–Budapest (H8) és Csömör–Budapest (H9) HÉV-vonalak tervezett fejlesztéséről.
A kánikula pénteken tetőzhet, amikor a csütörtöki 35 fok után akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
Ősszel is rengetegen vágnak neki Európa nagyvárosainak, ám a zsúfolt terek, a tömegközlekedés és a népszerű turistalátványosságok a zsebtolvajok fő vadászterületei.
Melegebb légtömegek érkeznek Magyarországra, ami fokozatosan kiterjedő kánikulát hoz, de a hétvégén átmeneti lehűlés is várható.
Budapest Főváros Kormányhivatala újabb, a lehető legtöbb BKV-autóbuszt érintő, átfogó műszaki ellenőrzést rendelt el, miután több busz is kigyulladt.
Idén szeptember 1-től életbe lépnek a tavaly év végén bejelentett, digitális SZÉP kártyára vonatkozó szabályok.
Ma reggel elindult a 274-es Csobajbusz, Budapest első igényvezérelt járata, amely a cinkotai HÉV-állomást köti össze a XVI. kerületi Csobaj-bánya térségével.
Csömörön egy pitbull terrier rátámadt egy fiatal férfira és kutyájára, mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek.
Hétfőn a hűvös reggelt követően napközben napos idő várható gomolyfelhőkkel. Csapadék nem várható. A nyugatias szelet élénk lökések kísérhetik.
Az európai turizmus újra növekedési pályára állt, de a szektor előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
Utolsókat rúgja a nyár, de jövő héten még visszatér a kánikula: ezen a napon búghatnak fel újra a klímák
Kedden már akár 31 fok is lehet, de csütörtökre ér ide az igazi tikkasztó hőség.
Az iskolakezdés és a munka már a küszöbön, de mielőtt teljesen elmerülnénk az őszben, miért ne zárnánk le a nyarat egy utolsó pihentető hétvégével?
