Repülni készülsz még a nyáron? Jobb, ha felkészülsz, semmi nem olyan egyszerű, mint elsőre látszik

A Közel-Kelet konfliktusa továbbra is a repülőjárattörlések és -késések fő mozgatórugója – derül ki e gy új jelentésből. A csúcsszezon ellenére az utasaik kisebb arányát érintette járatfennakadás, mint júniusban. Ugyanakkor a légi közlekedés sérülékenységére utal, hogy míg tavaly ugyanebben az időszakban az utasok mintegy 1,8%-a tapasztalt fennakadást, addig idén júliusban 2,78%-uk. Júniusban több mint 1 millió eurót, júliusban pedig közel félmillió eurót fizetett ki ügyfeleinek az egyik utazási cég.

2025 júliusában a járattörlések és -késések az utasok 2,78%-át érintették, ami a főszezon ellenére alacsonyabb, mint az egy hónappal korábban mért érték (3,84%) – mutatják a Kiwi.com júliusi Flight Disruption Reportjának adatai. Ugyanakkor idén az utazók nagyobb arányban szembesültek fennakadással repülés során, mint tavaly ugyanekkor (1,8%).

A Közel-Keleten zajló konfliktus továbbra is a járatfennakadások legfőbb oka, a Kiwi.com ügyfelei között világszerte a fennakadások 53,12%-át adta júliusban. Európában számos iparági sztrájkot jelentettek az előző hónapban, például Olaszországban poggyászkezelői sztrájk és nemzeti sztrájk is volt. Mindezek a Kiwi.com által a várható fennakadások miatt nyomon követett események harmadát tették ki, ugyanakkor az ügyfélhatásuk alacsonyabb volt a vártnál.

A különféle légiirányítói, repülőtéri vagy légitársasági dolgozói akciók által okozott fennakadások aránya jelentősen alacsonyabb volt, mint az előző hónapban vagy tavaly ugyanekkor. Kormányzati szabályozások terén számszerűsíthető hatása volt például annak az Amerikai Egyesült Államok elnöke által június 5-én aláírt, és június 9-én hatályba lépett rendeletnek, amely 12 országból megtiltotta a beutazást az országba. A Kiwi.com a természeti katasztrófák repülésre való hatását is követi.

Júliusban az indonéziai Lewotobi Laki-laki vulkán kitörése, valamint a Csendes-óceáni szökőár befolyásolták ugyan a légiközlekedést, de számszerűsíthető hatásuk nem volt. A Kiwi.com a légitársaságok működési problémái között azonosította például azt, amikor a Wizz Air felfüggesztette Abu-Dzabi járatait, repülőtér lezárások között pedig a birminghami repülőtér július 8-i fél napos lezárását.

A járatfennakadások ügyfelekre gyakorolt hatásáról Oliver Dlouhý, a Kiwi.com társalapítója és vezérigazgatója elmondta: nagyrészt lehetséges kezelni a különböző haváriahelyzeteket.

Ugyan a hírek gyakran a sztrájkokra vagy a rekord számú utasra összpontosítanak, az adataink azt mutatják, hogy ezek olyan kihívások, amelyeket az iparág nagyrészt képes kezelni. Ami valóban nagymértékben felborítja az utazásokat, azok a váratlan, előre nem látható, rendkívüli események, mint a Közel-Keleten zajló konfliktus. Ugyanakkor amiatt, hogy idén közel másfélszerannyi utas tapasztalt fennakadásokat, mint tavaly, minden eddiginél elkötelezettebben dolgozunk a probléma megoldásán.

Júniusban több mint 1 millió eurót, júliusban pedig közel félmillió eurót fizetett ki a cég a Kiwi.com Guarantee keretében, amivel ügyfeleik azonnali megoldást kaptak a problémájukra.

