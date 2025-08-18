Az interneten és a közösségi médiában megjelenő utazási ajánlatok növekvő száma mellett azonban egyre gyakrabban fordulnak elő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok.
Káosz a reptereken: ez jelenti most a legnagyobb veszélyt a légiközlekedésre
Többnapos késések, járattörlések, morgolódó utasok – miközben a légiforgalom volumene nagy nehezen visszakapaszkodott a világjárványt megelőző békeév, 2019 szintjére, még mindig elég sok a probléma a reptereken. Szerencsére nem annyira kaotikus a helyzet, mint tavaly volt, azonban Európa 20 legnagyobb forgalmú légitársasága már az év első öt hónapjában összehozott több tízezer késést és járattörlést. Az utasok mindennapi repülési élményét azonban újfajta kockázatok veszélyeztetik szakértők szerint: ők öt olyan fő rizikófaktort azonosítottak, amelyek meghatározhatják a légitársaságok és a teljes szektor működését, és ezzel együtt az utasokra is hatással lehetnek.
Az Eurocontrol hivatalos adatai szerint 2024-ben minden második európai repülőjárat késve indult el, és az érkezések pontossága sem érte el a 60 százalékot. Ehhez képest az idei év júniusa már kifejezetten kedvezően alakult: az indulási pontosság 64 százalék közelébe emelkedett, míg az érkezési meghaladta a 71 százalékot. Az azonban intő jel, hogy a FlightRight adatai alapján 2025 májusáig a 20 legnagyobb forgalmú európai légitársaság összes járatának 16 százalékát érintette valamilyen késés vagy fennakadás.
Kiberfenyegetések: a technológia árnyoldala
Bár utasként gyakorlatilag mindegy, hogy egy járattörlésért a légitársaság vagy a repülőtér személyzeti problémái a felelősek, nem árt tudnunk, hogy a mi kényelmünket szolgáló innovatív megoldások terjedése kiszolgáltatottabbá teszik az iparágat. Miközben a légiutasok zöme élvezi és ki is használja a digitális technológiák nyújtotta előnyöket (gyorsabb folyamatokat jelentő applikációk, online jegyvásárlás és becsekkolás), ezek sérülékenyebbé teszik a szektort.
Az Allianz szakértői szerint 2025-ben a kiberincidensek jelentik a legnagyobb veszélyt a légiközlekedésre, hiszen a repülőtéri rendszerek leállásától a navigációs rendszerek megtévesztéséig (GPS-spoofing) egyre kifinomultabbak a támadások. Márpedig egyetlen informatikai kiesés is jókora késéseket, járattörléseket és óriási gazdasági károkat okozhat. A háttérben pedig nemcsak kiberbűnözők állhatnak, hanem geopolitikai indíttatású támadók is.
A szakértők szerint a kihívás az, hogy egyszerre kell újítani és biztosítani a rendszerek ellenállóképességét, viszont a két szempont kiegyensúlyozottságának biztosítását az is nehezíti, hogy az iparág egyre nagyobb mértékben támaszkodik a felhőalapú szolgáltatásokra és a mesterséges intelligenciára.
Törékeny ellátási láncoktól a működési zavarokig
A második helyen szereplő veszélyforrást az üzletmenet megszakadásának különböző módjai alkotják. Az ellátási lánc problémái miatt számos új repülőgép késve csatlakozik a légijárműparkhoz, miközben a meglévő flották elöregszenek. A légitársaságok globális szövetsége, az IATA, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség adataiból azt látni, hogy a repülőgépek átlagos életkora már közelíti a 15 évet, miközben a fenntarthatósági célok is szigorodnak. A karbantartási költségek, az alkatrészhiány és a 2019-es szinthez mérten akár 30 százalékkal magasabb bérleti díjak egyaránt megnehezítik az üzemeltetést. Ez különösen hátrányosan érinti a kisebb szolgáltatókat, hiszen ezek nem tudnak lépést tartani a modernizációval.
A jogszabályi változások fenntarthatósági dilemmákhoz vezetnek
Bár kevésbé látványos, mégis komoly fejtörést okoz a légiipari cégeknek a jogi környezet változása. Különösen igaz ez a fenntarthatósággal kapcsolatos előírásokra. Az Európai Unió 2050-re karbonsemlegessé akarja tenni a légiközlekedést, miközben az Egyesült Államok lazítana a környezetvédelmi szabályozásokon.
Az uniós CSRD irányelv például egységes fenntarthatósági beszámolási kötelezettséget ír elő, ami új adminisztrációs és pénzügyi terheket ró a vállalatokra, amelyeknek globális működését az Allianz szerint egyre nehezebbé teszi a kettős megfelelési kényszer.
Politikai tűzfészkek és az erőszak egyéb formái
A világ több pontján, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktusok mellett a terrorfenyegetés is állandó kockázatot jelent a légiközlekedésre. A légitársaságoknak a légügyi hatóságokkal és a biztonsági szolgálatokkal karöltve kell állandóan egyensúlyozniuk a járatok biztonságossá tétele és a gazdasági működőképesség fenntartása közt, mindezt ráadásul növekvő utazási igények mellett.
Az örökzöld munkaerőhiány
Bár nem újkeletű probléma, 2025-ben újra előtérbe került a képzett munkaerő hiánya. Ez a pilótákra, szerelőkre és légiutas-kísérőkre egyaránt érvényes, mivel a világjárvány alatt rengetegen vonultak vissza, az utánpótlás pedig lassan és költségesen képezhető.
A brit Royal Aeronautical Society szerint a következő tíz évben 1,2 millió új szakemberre, köztük 300 ezer pilótára lenne szükség világszinten. Ez a cél jelenleg teljesíthetetlennek tűnik, a kereslet-kínálat egyensúlytalansága pedig bérnyomást okoz, ami hosszabb távon a jegyárakat is tovább emelheti.
Az Allianz szakértői szerint a légiközlekedési iparra leselkedő technológiai, gazdasági, társadalmi és geopolitikai kihívások összetettek és egymásra is hatnak. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy akár egyetlen láncszem gyengesége is veszélyeztetheti az egész rendszer stabilitását, amire a szektor csak kellő rugalmassággal és proaktív felkészüléssel képes reagálni, miközben a fenntarthatósági elvárásoknak is igyekszik megfelelni.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.