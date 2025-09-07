2025. szeptember 7. vasárnap Regina
24 °C Budapest
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 7.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 7.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 7. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. szeptember 7.

Névnap

Regina

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 392.85 Ft
CHF: 420.06 Ft
GBP: 452.87 Ft
USD: 335.23 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 6.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 18, 40, 45, 47
Joker: 549777

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 25 db
3-as találat: 1902 db
2-es találat: 59002 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 30100 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 10270 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.08: A fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos idő várható, ugyanakkor keleten, északkeleten több lesz a gomolyfelhő, amelyből elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. Csupán zivatar környezetében lehet átmeneti szélerősödés. A minimum 10, 18, a csúcsérték 27, 32 fok között alakul.

2025.09.09: Napos időre van kilátás fátyol- és gomolyfelhőkkel, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.09.06)

Akciók

FRISS HÍREK
08:28
07:45
06:00
22:50
19:20
2025. szeptember 7.
