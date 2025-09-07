Korábbi Premier League-labdarúgók egy csoportja tízmillió fontokat veszített pénzügyi tanácsadóik miatt, és most adóhatósági követelésekkel is szembesülnek.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 7.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. szeptember 7.
Névnap
Regina
Friss hírek
- Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
- 200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy
- Gurulós járókeret, rollátor ára tb-támogatással: az igénylése egyszerű, ennyibe kerül
- Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
- Így portyáznak a nyomor vámszedői: íme az emberkereskedők rejtett hálózata az EU-ban
- Sokk a világgazdaságban: olyan fordulat zajlik, amire senki sem mert volna fogadni 20 éve
Deviza árfolyam
EUR: 392.85 Ft
CHF: 420.06 Ft
GBP: 452.87 Ft
USD: 335.23 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 6.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 18, 40, 45, 47
Joker: 549777
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 25 db
3-as találat: 1902 db
2-es találat: 59002 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 30100 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 10270 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.09.08: A fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos idő várható, ugyanakkor keleten, északkeleten több lesz a gomolyfelhő, amelyből elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. Csupán zivatar környezetében lehet átmeneti szélerősödés. A minimum 10, 18, a csúcsérték 27, 32 fok között alakul.
2025.09.09: Napos időre van kilátás fátyol- és gomolyfelhőkkel, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Nincs fronthatás. (2025.09.06)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
