Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját

Megérkeztek Magyarországra a Samsung legújabb hajlítható telefonjai, a Galaxy Z Fold7 és a Flip7, utóbbit egy héten át tesztelte a Pénzcentrum két szerkesztője. Judit fotósként, Peti pedig a mindennapi használat és a játékok szempontjából vizsgálta, mennyire állja meg a helyét a hajtogatható mobil. A kérdés adott: csak drága dizájntrükk a Flip7, vagy valóban képes átalakítani a hétköznapokat? Tapasztalataink alapján egyszerre praktikus és izgalmas eszköz, ugyanakkor bőven akadnak kompromisszumok is.

De mielőtt belevágunk, tudjuk le a szárazabb részét, ejtsünk néhány szót a mobil specifikációiról. A Galaxy Z Flip7 fő kijelzője 6,9 hüvelykes Dynamic AMOLED 2X panel, 1–120 Hz-es adaptív frissítéssel és akár 2600 nites fényerővel. A külső FlexWindow kijelző 4,1 hüvelykes Super AMOLED, 120 Hz-es frissítéssel, Gorilla Glass Victus 2 védelemmel. A készülékház Armor alumíniumból készült, IP48 por- és vízállósággal rendelkezik, kihajtva mindössze 6,5 mm vastag, súlya 188 gramm.

A telefon szíve a 3 nm-es Exynos 2500 chip, amely akár 10 magos CPU-t és Xclipse 950 GPU-t tartalmaz. 12 GB RAM-mal érkezik, a tárhely 256 vagy 512 GB UFS 4.0, bővíthetőség nélkül. Az akkumulátor 4300 mAh kapacitású, 25 W-os gyorstöltést, 15 W-os vezeték nélküli és 4,5 W-os fordított töltést támogat.

A hátlapi kamerarendszer egy 50 megapixeles fő szenzorból (optikai képstabilizátorral) és egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű lencséből áll, míg az előlapon egy 10 megapixeles kamera található. A szoftver Android 16 alapú One UI 8, a készülék támogatja a Galaxy AI funkciókat és a Samsung DeX-et is. A csatlakozási lehetőségek között szerepel az 5G, a Wi-Fi 7, a Bluetooth 5.4 és az NFC.

A Flip7 a gyártó hivatalos webshopjában 499 990 forintról indul, 256 GB-os tárhellyel, az 512-es készülék 549 990 forintért kapható. Színek közül a ködös kék, a fekete és a korall névre hallgató, rózsaszínes árnyalat (ilyen volt a tesztelt telefon is) választható.

Kinek és mire jó ez egyáltalán?

A Counterpoint Research Global Handset Model Sales Tracker adatai szerint 2025 első negyedévében az európai hajlítható okostelefonok eladásai éves összevetésben 4%-kal nőttek, de még így is a teljes okostelefonpiac mindössze 1,5%-át tették ki, azaz a hajlítható készülékek továbbra is réspiaci terméknek számítanak.

Egy olyan szegmens esetében, amely még csak a növekedési szakasz elején jár, a 4%-os éves bővülés aggasztó jel. Annak ellenére, hogy az új hajlítható modellek sok figyelmet kapnak, még mindig túl drágák ahhoz, hogy tömegpiaci vonzerővel bírjanak. Sokakban kételyek élnek a készülékek tartósságával és élettartamával kapcsolatban, ráadásul a fogyasztók többsége továbbra sem tudja pontosan, mire tudnának használni egy hajlítható telefont

- mondta Jan Stryjak, a Counterpoint Research igazgatóhelyettese az adatok kapcsán.

Nos, az utolsó gondolatban foglalt csoportba tartozom én is, így már csak azért is vártam a tesztet, hogy meg tud-e győzni a Samsung, hogy nekem erre igenis szükségem van. Emellett azon fogyasztók közé is tartozom, akik nincsenek meggyőződve a hajlítós telefonok tartósságáról, a kijelzővédő fóliát a Flip7-ről sem szabad levenni, mert nagyon sérülékeny a panel. De legalább a Flip7 és Fold7 telefonok tulajdonosai 3 éven keresztül évente kétszer ingyenesen cseréltethetik a kijelzővédő fóliát a kijelölt szervizközpontokban.

Ugyan a zsanér erősnek tűnik, de egy kézzel például nem lehet kinyitni a telefont, viszont bármilyen pozicióban meg lehet állítani a hajlítást és a csukódás is viszonylag finom. A hajtásmenti gyűrődés viszont számomra, mint aki eddig nem használt ilyet elég zavaró, de nyilván csak megszokás kérdése.

A rendszerben sok meglepetés nincs, a telefont kinyitva pontosan olyan használni, mint egy "rendes" mobilt, csak hosszabb a kijelző. Újságírói munkához ez még jól is jön, hiszen a így több szöveget tud megjeleníteni. A Galaxy Ai funkciói is jól jönnek, a mesterséges intelligencia remekül össze tudja foglalni például az újságcikkeket, és magyarul is tökéletesen tud, ugyanakkor az még nem megy neki, hogy egy angol nevű cikket magyarul zanzásítson - de ne akarjunk egyszerre túl sokat. Szintén hasznos munkához, hogy a nagy kijelzőn két alaklmazást is lehet egymás alatt futtatni, így például egy online meeting közben is lehet e-maileket olvasni, vagy egy YouTube-videóból jegyzetelni. Félig nyitott állapotban sok alkalmazás vezérlése átalakul egyébként, meg kell szokni, de nem mondom, hogy nem praktikus.

Átlagos használattal (hírek olvasása, üzenetküldés, telefonálás, közösségi média) a 4300 mAh-s akkumulátor bőven elég arra, hogy reggeltől estig kitartson, a játékok, főleg az izmosabbak viszont hajlamosak enni a százalékokat. Az viszont kellemetlen, hogy a vezetékes töltés maximuma 25 watt, vezeték nélkül pedig legfeljebb 15 wattal lehet tölteni a telefont - viszont a visszafelé-töltés funkció aranyat és, a Flip7 vezeték nélkül képes más készülékeket tölteni, egyfajta powerbank szerepben.

Viszont a készülék hajlamos indokolatlanul is nagyon felmelegedni. Egyszer zsebrevágtam, és nagyjából fél óra elteltével éreztem, hogy valamiért melegszik - megnéztem, mi fut a háttérben, a helymeghatározó szolgáltatások lehettek a gond okozói. Ezen felül a kamera használata szintén erősen terheli a processzort, a telefon néhány kép elkattintása után is melegedett. Játék közben szintén erősen fel tud melegedni, lehet, hogy a telefon rendkívül vékony váza is közrejátszik ebben.

A fotós Ai-funkciókkal el lehet lenni, ijesztően tud képeket retusálni, nagy hatékonysággal tünteti el a tárgyakat és az embereket a fotókról, és ideig-óráig szórakoztató vele kalapot generáltatni vele a macskára, vagy rajzfilfigurát készíteni belőle. A szórakoztató jellegen kívül azonban én más gyakorlati hasznát nem láttam a dolognak. Az viszont jó, hogy a külső kijelzőn is lehet szelfiket készíteni, L-alakba hajlítva pedig rendesen videókamera-feelingje van a dolognak.

Összességében kellene-e? Igazándiból a teszt végére rá kellett jöjjek, hogy ez a hajlítható telefon nem az én világom, bár a mindennapokban sok funkcióját tudnám használni, de vegyes érzelmekkel adtam vissza. Inkább sok esetben praktikus, de nem nélkülözhetetlen eszköz. Aki nyitott a hajlítható mobilokra, együtt tud élni a fentebb felsorolt gyerekbetegségekkel, és nem riasztja el az 500 ezeres árcédula, annak jó kapudrog lehet a Galaxy Z Flip7.

Egy fotós szemével

A Flip7 első találkozásra teljesen megfogott: a korall árnyalat élőben is vibráló, különleges szín, ami fotós szemmel azonnal inspiráló hatással volt rám. Az összecsukhatóság számomra nemcsak dizájntrükk, hanem nosztalgia is – évekkel ezelőtt a Motorola V50-emet is csak azért választottam, mert klappos volt. A Flip7-ben ezt a régi érzést kaptam vissza modern formában: kecses, könnyű, és minden egyes kinyitás olyan, mintha apró gesztussal idézném meg a régi mobilos korszakot.

A használat közben azonban rögtön éreztem a hiányosságokat is: iOS-ről érkezve nekem idegen a Samsung rendszere, így kezdetben sok funkciót keresgélnem kellett. Néhány nap után viszont megszokható, és ami igazán meggyőzött, az a kamerarendszer. A fő szenzor képei élesek, kontrasztosak, színekben gazdagok, az éjszakai mód is kifejezetten jól használható. Sokszor jobb képet készített, mint a saját, hétköznapokban használt telefonom, és a FlexCam mód kifejezetten szórakoztató: olyan, mintha egy miniatűr állványt hordanék magammal. Fotósként óhatatlanul összehasonlítottam a digitális MILC gépemmel – és nem, nem ugyanaz a kategória, a dinamika és a részletgazdagság nem ér fel a profi eszközökhöz. De azt el kell ismernem, hogy egy zsebben hordozható telefonhoz képest elképesztően sokat tud.

Mégsem váltanék rá hosszú távon. Az operációs rendszerrel való bizonytalanság mellett a munkafolyamataim iPhone-hoz kötődnek, és a profi fotós felszerelést semmi sem pótolja. A Flip7 inkább egy szemet gyönyörködtető, izgalmas kiegészítő: jó kézbe venni, jó ránézni, és szórakoztató vele dolgozni. Ha valaki szeretné a mobilfotózásban egy új szintet kipróbálni, vagy egyszerűen rajong az összecsukható telefonokért, a Flip7 biztosan sok örömet fog okozni – nekem mindenesetre visszahozta a régi V50-esem romantikáját, modern köntösben.

Képek: Gosztola Judit