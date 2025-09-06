Gurulós járókeret, rollátor ára tb-támogatással: az igénylése egyszerű, ennyibe kerül

Életünk során bármikor előfordulhat velünk, hogy különféle gyógyászati segédeszközöket kell igénybe vennünk. Ezeket bár vény nélkül, teljes áron is megvásárolhatjuk, érdemes tb-támogatással beszereznünk, ha kezelőorvosunk fel tudja írni receptre - mindez jelentős megtakarítást jelenthet a betegnek és családjának. A tb-támogatott gyógyászati segédeszközök közé tartoznak a járókeretek, a gurulós járókeretek és a rollátorok is: nézzük, mennyi egy járókeret ára tb támogatással, illetve mennyi egy rollátor ára tb támogatással, olcsóbb-e egy használt rollátornál!

Cikkünkben a gyakran igényelt gyógyászati segédeszközök kapcsán annak jártunk utána, mennyiért vásárolható járókeret és rollátor teljes áron, illetve hogyan íratható fel járókeret receptre. Miben különbözik a sima járókeret a rollátortól, miért jó a könnyű rollátor és az összecsukható rollátor használata és mik a keskeny rollátor előnyei? Amellett, hogy eláruljuk, mennyi egy tb támogatott rollátor ára, azt is megtudhatod, hogy mennyi a sima járókeret ára tb támogatással, és hogy mennyivel drágábbak az új gurulós járókeretek a használt rollátoroknál.

A gyógyászati segédeszközökről dióhéjban

A gyógyászati segédeszközök (gyse) fontos szerepet töltenek be mind a gyógyító eljárás, mind a rehabilitáció során: tipikusan olyan eszközöket sorolunk ebbe a kategóriába, amelyek az átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő emberek személyes használatába kerülnek (pl. tolókocsi, hallókészülék vagy járókeret), továbbá ide tartoznak azok az orvostechnikai eszköznek nem minősülő ápolási technikai eszközök is, melyeknek használatához nem szükséges egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy (pl. betegápoló) állandó jelenléte.

A gyse-k alapvetően nem vénykötelesek: vény nélkül, teljes áron bárki beszerezheti azokat, azonban ezek a költségek gyakran igen magasak lehetnek. Míg vény nélkül a teljes ár fizetendő, ha az adott segédeszközt háziorvosunk vagy kezelőorvosunk receptre felírja, vagy ha egyedi támogatási kérelmet írunk a gyse-k támogatásáért felelős Nemzeti Egészségbiztosítási alapkezelőnek (NEAK), egyes segédeszközök árához, kölcsönzési díjához vagy azok javítási díjához tb-támogatást kaphatunk – ennek feltételeiről a 14/2007. (III. 14.) EüM rendeletben olvashatunk részletesen.

A gyógyászati segédeszközök árával és támogatásával kapcsolatban több forrásból is tájékozódhatunk:

a NEAK honlapján folyamatosan, minden naptári hónap 20. napjáig közleményben teszik közzé a gyógyászati segédeszközök támogatására vonatkozó friss adatokat;

a NEAK Online Segédeszköz Jegyzékében ingyenesen hozzáférhetők az aktuális árak és tudnivalók;

tájékozódhatunk a gyógyászati segédeszközt receptre megrendelő orvostól, aki köteles informálni a beteget a termékek áráról, az olcsóbb alternatívákról, a tb-támogatásról és a vénybeváltásról;

és a gyse-t értékesítő vagy kölcsönző forgalmazótól (pl. szaküzletek, gyógyszertárak) is.

Hagyományos és gurulós járókeretek: összecsukható rollátor, könnyű rollátor és keskeny rollátor

A test megtámasztását és mozgatását szolgáló gyse-k közé tartoznak a különféle járókeretek, melyeknek ma már számos típusát beszerezhetjük a beteg egyedi igényeihez alkalmazkodva. A hagyományos járókeretek lépésről lépésre segítenek a mozgásszervi megbetegedéssel vagy egyensúlyproblémákkal élőknek és az időskorúaknak a támaszkodásban és a járásban, ezzel szemben a rollátoroknak nevezett gurulós járókeretek azzal az előnnyel bírnak, hogy járás közben nem szükséges őket megemelni, a betegnek elegendő tolnia azt maga előtt. A következő járókeret típusok közül választhatnak a betegek:

hagyományos fémlábas járókeret: egyszerű négylábú járókeret (leginkább otthon használható, például egy műtét utáni lábadozás során);

egyszerű négylábú járókeret (leginkább otthon használható, például egy műtét utáni lábadozás során); hagyományos járókeret kerékkel: ugyanaz, mint ez előző, ám a két első lábán kereket helyeznek el (szintén inkább otthoni használatra alkalmas);

ugyanaz, mint ez előző, ám a két első lábán kereket helyeznek el (szintén inkább otthoni használatra alkalmas); rollátor: mind a négy lábán kereket helyeznek el, emellett ülőfelülettel, fékkel, sőt, akár még bevásárlókosárral is elláthatják (önálló járásra segítséggel képes személyeknek való, utcai használatra is).

A rollátorok kategóriáján belül számos különféle termékkel találkozhatunk, melyeknek az ára annál magasabb, minél több extra igénynek kell megfelelniük. Akinek számít a helytakarékosság, célszerű összecsukható rollátort vásárolnia, akinek rendszeresen meg kell emelnie az eszközt (pl. lépcsőzés során), annak könnyű rollátort érdemes vennie (vásárlás előtt mindig ellenőrizzük, hány kiló a választott eszköz), illetve fontos lehet a testalkatunkhoz illeszkedő szélesebb vagy keskeny rollátorok kipróbálása is (adott esetben gyárttassunk rollátort egyedi méretre).

Hogyan kapható rollátor, járókeret receptre?

Ugyanúgy, ahogy a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök, köztük a járókeret receptre felírható terméknek számít, legyen szó annak kedvezményes árú megvásárlásáról vagy bérléséről (hagyományos vagy gurulós járókeret, rollátor esetén inkább a vásárlás a jellemző, a bérlés az olyan jellemzően drága készülékekre vonatkozik, mint például egy csúcskategóriás hallókészülék vagy egy CPAP készülék alvási apnoe kezelésére) – utóbbira egy vény legfeljebb 1 éves bérlési időtartamot tud biztosítani.

A járókeret ára tb támogatással akkor érvényesíthető, ha azt a tb-támogatással való megrendelésre jogosult orvos a támogatással való rendelés szabályainak megfelelően vényen rendeli meg. A sima és gurulós járókereteket és más gyse-ket kizárólag olyan forgalmazóknál lehet kiváltani, amelyek a támogatás elszámolására (ún. vényelszámolási) szerződéssel rendelkeznek a NEAK-kel – az átvételt a betegnek az aláírásával kell igazolnia.

Magyarországon 90 napig lehet tb támogatott vényt kiváltani, sorozatgyártású és adaptív eszközök esetén legfeljebb 150 nap, egyedi gyse esetén pedig legfeljebb 180 nap a kiváltási határidő. Egyedi méret és igények szerint készíttetett speciális járókeret esetén az eszköz alkalmasságát a betegnek véleményeztetnie kell az azt megrendelő orvossal (lehet kórházi szakorvos, háziorvos, magánorvos). Ha az orvos a gyógyászati segédeszközt nem tartja megfelelőnek, erről értesíti a gyártót és a NEAK-et.

Járókeret árak 2025: mennyi egy járókeret ára tb támogatással?

A sima járókeretek és gurulós járókeretek ára széles spektrumon mozog: a legolcsóbb hagyományos járókeretek ára 10 000 Ft-nál kezdődik, ezek között léteznek egykezes és kétkezes járókeretek is. A jobb minőségű, illetve a kerékkel is ellátott klasszikus járókeretek ára általánosságban 20 000 Ft környékén mozog, a komolyabb rollátorok viszont jellemzően 30 000-40 000 Ft körüli összegbe kerülnek vény nélkül – természetesen ennél drágább, extra készségekkel ellátott rollátorok is kaphatók, melyeknek ára 100 000-150 000 Ft közötti tétel is lehet.

Azt, hogy a választott tb támogatott rollátorok, járókeretek közül melyik termékre mennyi kedvezmény jár, szintén a NEAK szabja meg:

a fizetendő összeg megoszlik a beteg és a társadalombiztosítás között, így a terméknek nem a piaci árát, hanem a közfinanszírozás alapjául elfogadott árnak a támogatás összegével csökkentett térítési díját kell kifizetnie. A járókeret tb-támogatása lehet százalékos mértékű (0-98%) vagy fix összegű, keretösszege a jogosult egészségügyi állapotától függ. Járókeretek, rollátorok esetén mindez általánosságban 80-85%-os árcsökkenést jelent.

Melyik az olcsóbb: tb támogatott rollátor vagy a használt rollátor?

A NEAK adatbázisa szerint egy tb-támogatott járókeret vagy egy rollátor ára jelentősen alacsonyabb, mint a vény nélküli termékekre vonatkozó piaci ár: egy átlagosnak mondható, kb. 35 000 Ft árú rollátor ára tb támogatással a beteg részéről kevesebb mint 7 000 Ft-os ráfordítással megvásárolható. Az online piactereken fellelhető hasonló kategóriájú rollátorok ára tipikusan 22 000 Ft-tól 29 000 Forintig terjed, vagyis - ha van lehetőségünk választani -, célszerű a tb támogatott rollátort megrendelnünk.

Amennyiben akár sima vagy gurulós járókeret, rollátor vagy bármilyen gyógyászati segédeszköz beszerzésére készülünk, minden esetben célszerű a megvásárlandó termékek kapcsán kikérnünk kezelőorvosunk szakvéleményét és tájékoztatását az eszköz tb támogatott áron történő beszerzéséről. Tartsuk szem előtt, hogy a legtöbb segédeszköz esetében több minőségi- és árkategória közül válogathatunk, válasszuk mindig az egészségi állapotunkhoz mérten leginkább megfelelő alternatívát!