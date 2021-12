Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. december 8.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2021. december 8., szerda.

Névnap

Mária

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 366.92 Ft

CHF: 351.76 Ft

GBP: 430.72 Ft

USD: 324.96 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 17580 Ft

MOL: 2456 Ft

RICHTER: 8490 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.12.09: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, így napközben már erősen felhős vagy borult lesz az ég, a nap második felétől a Nyugat-Dunántúlon már vékonyodhat a felhőtakaró. Nyugatról egy csapadékzóna érkezik, amiből hajnalban ónos eső is előfordulhat. Napközben az Észak-Dunántúlon, az északi megyékben, a hegyvidéki tájakon havazásra, kissé délebbre vegyes halmazállapotú csapadékra, míg délen, délkelen jellemzően esőre számíthatunk. Délutántól egyre inkább terebélyesedik a vegyes halmazállapotú zóna. A szél éjszaka egyre inkább északira fordul megélénkül, néhol meg is erősödik, majd napközben mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és +1 fok között alakul, de a gyengén felhős, szélvédett, részeken ennél hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 1 és 7 fok között várható.

2021.12.10: A reggeli pára, ködfoltok megszűnését követően a Dunántúlon gyengén felhős, napos időre számíthatunk, míg keletebbre erősen felhős vagy borult lesz az ég. A Tiszántúlon szórványos jelleggel lehet vegyes halmazállapotú csapadék. A délnyugati szél néhol megélénkül. Hajnalban általában -5 és +2, míg napközben 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Alapvetően kedvező lesz a levegőminőség. Az esti órákban a PM10 pillanatnyi értékei a (még) nyugodt időjárás miatt megemelkedhetnek, de a napi átlagkoncentráció várhatóan az egészségügyi határérték alatt marad. (2021.12.08. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Érdemi fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. (2021.12.08)

