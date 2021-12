Így tudsz magasabb fizetést kicsikarni a főnöködből: próbáld ki, 9 másodperc az egész

Sokan gondoljuk úgy, hogy aki jól tud alkudni, az mindig tudja, hogy mit kell mondani. Azonban egy friss kutatás pont ennek az ellenkezőjét mutatta ki, ugyanis egy rövid csend igen hatásos lehet a fizetésünk kialkudásakor.

Bár kultúrától is függ, hogy hogyan reagálunk egy állásinterjún a pár másodperces csendre, kutatások azt mutatják, hogy bizony egy apró csendszünet bevezetésével teljesen megfordíthatjuk azt, ahogy a fizetésről elindult az alkudozás. A válaszunk előtti jól időzített rövid csenddel sokkal gyümölcsözőbb beszélgetést kezdhetünk, mintha folyamatosan beszélnénk.

Megszoktuk, hogy ha egy állásinterjún kérdeznek tőlünk valamit, szinte azonnal válaszolunk, viszont ez nagy hiba lehet. A Journal of Applied Psychology folyóiratban megjelent kutatás szerint ugyanis egy rövid hallgatással a válaszunk előtt jobban tudunk hatni az egyezkedés kimenetelére. A Huffpost magazin is írt a kutatásról, amelyben Jared Curhan, A Massachusetts Institute of Technology kutatója azt vizsgálta, milyen hatást gyakorol a csend az állásinterjúk kimenetelére. A kutatók arra jutottak, hogy

egy 3-9 másodperces csend a válaszunk előtt segíthet abban, hogy beszélgetőpartnerünk is más szemszögből láthassa fizetésigényünket, így a beszélgetés új irányt vehet, új lehetőségeket felismerve. Ráadásul a csenddel mi is jobban átgondoljuk a válaszainkat.

A hallgatás aranyat ér

A kutatás során a résztvevőket véletlenszerűen jelölték ki álláskeresőnek és toborzónak, majd szituációs feladaton keresztül vizsgálták a csend hatását az alkudozás kimenetelére. Amikor a kompenzációról kezdtek tárgyalni, a résztvevőknek 3-9 másodperces csendet kellett tartaniuk, mielőtt válaszoltak volna a kérdésekre. A kutatók úgy látták, hogy a csendet követően sokkal jobb megoldásokat, áttöréseket értek el az alkudozásban, ráadásul mindkét fél számára gyümölcsöző volt maga az interjú. Curhan rámutatott, hogy a csend arra készteti az embereket, hogy elgondolkodjanak azon, hogyan lehetne valóban átlépni a felmerült problémát. Nagyon fontos azonban, hogy mekkora ez a hallgatás, hiszen a szünetnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy hatásos legyen, de nem szabad, hogy már kényelmetlenné tegye magát a helyzetet.

Sokszor gondoljuk úgy, hogy az igazán jó alkuvók olyan emberek, akik minden helyzetben tudják mit kell mondani. Azonban gyakran sokkal jobb, ha inkább később térünk vissza a válaszhoz, és átgondoljuk a mondanivalónkat

- tette hozzá Jared Curhan, kutató.

Az, hogy mekkora legyen ez a csendszünet, és kínosnak érezzük - e kultúra specifikus. Míg egy holland tanulmányban már 4 másodpercnyi csend is elégnek bizonyult ahhoz, hogy kényelmetlen legyen, és negatív érzéseket váltson ki, addig az amerikai és japán bankvezetők közötti beszélgetési csendet elemző tanulmány alapján a japán üzleti vezetők átlagosan 5 másodperces szünetet tartanak, míg az amerikaiak kevesebb,mint három másodpercet. A hallgatás egyébként különösen hasznos a vezetők számára, hiszen stresszesebb tárgyalások során a reflektív csend sokat segíthet a megoldásokban, ötletelésekben. Curhan arra is rávilágított kutatása során, hogy fontos a jelölt és toborzó közötti státusz különbségeket is figyelembe venni. A jelöltek ugyanis kevésbé érezték kényelmesnek a reflektív csendet, míg a toborzóknak ez valóban sokat segített, ennek oka lehet az, hogy a fiatal munkakeresők félnek attól, hogy ha nem adnak gyors, és közvetlen válaszokat, azzal esetleg rossz benyomást tesznek a toborzóra.

Sokan nyomást érzünk állásinterjún, hogy azonnal válaszoljunk minden feltett kérdésre, főleg ha a fizetésünkről van szó, azonban pont az segít az alkudozásban, ha lassan haladunk, szünetet tartunk és átgondoljuk a válaszainkat, így ugyanis sokkal jobb válaszokat is kaphatunk.

Ha úgy érzi, hogy egy állásinterjún sarokba szorították, és túlterhelik önt a kérdésekkel, tartson három- kilenc másodperces szünetet, vegyen mély levegőt és szedje össze a gondolatait arról, hogy milyen előnyök és összegek azok, amelyekkel hajlandó kompromisszumot kötni, és mi az, ami nem. Ez egy jó trükk arra, hogy ismét elinduljon az alkudozás.

- tette hozzá a kutató.

Mennyi a fizetési igényünk?

Lapunk korábban már írt azokról a trükkökről, amelyekkel mi is több fizetést érhetünk el. Bár egy állásinterjún mindig nehéz meghatározni, hogy mennyi fizetést szeretnénk, vannak olyan mankók, amelyek segíthetnek a jó döntésben, és a jó válaszokban. Az első, és legfontosabb, hogy addig ne alkudozzunk, amíg nem biztos, hogy minket akarnak a pozícióra. Ráadásul azt sem vagyunk kötelesek elárulni, hogy a jelenlegi pozíciónkban mennyit keresünk, ugyanis ez könnyen beskatulyázhat minket.

Korábban arra is felhívtuk a figyelmet, hogy nagyon sok magyar dolgozó kezdi egy általános hibával a bértárgyalást, nem is sejtve, hogy mekkora hibát vétenek. Mivel közelednek az év végi céges értékelések, bértárgyalások, sokan az elszálló infláció miatt kérnek emelést, holott sokkal célravezetőbb, ha a saját értékeink miatt kérjük azt, és nem egy általános indokot hozunk fel, ugyanis ezt főnökünk könnyen elutasíthatja azzal, hogy az infláció a céget is érinti.