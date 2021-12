Jókora hozamot raknak most zsebre a bölcs hozamvadászok: kockázat is alig van

A családi vagyon, és a különböző megtakarítások kezelése hatalmas teher lehet, sokan pedig hirtelen nem is tudják, mihez kezdjenek, ha mondjuk nagyobb összeget örökölnek, vagy egy ingatlaneladás kapcsán jutnak komolyabb összeghez. Kézenfekvő lenne egyszerűen egy bankszámlán tartani a milliókat, de van egy ennél sokkal jövedelmezőbb, kevésbé ismert lehetőség is: a prémium vagyonkezelés. Ennek keretein belül szakértők kezelik a rájuk bízott vagyont, méghozzá úgy, hogy sokkal jobban fialjon a megtakarításunk, mintha csak egy bankban állna. Mivel sokan nem hallottak még a lehetőségről, a Pénzcentrum most megválaszolja a legfontosabb gyakorlati kérdéseket: semmi kőkemény szakzsargon, vagy kesze-kusza grafikonok, csak a színtiszta tények!

A legtöbbeknek elég nagy terhet és felelősséget jelent a megtakarítások megfelelő kezelése, hiszen a család minden vagyona egy kézben összpontosulhat. Komoly döntéseken múlik a pénz sorsa, és bizony, ha az illető nem jó irányba terelgeti a megtakarításokat, azok hamar apadásnak indulhatnak. Emiatt sokan halogatják a fontos pénzügyi döntések meghozatalát, és ha foglalkoznak is a kérdéssel, jellemzően akkor sem értenek annyira hozzá, hogy sikerre vigyék a befektetéseket – és idejük sincs figyelni a piaci folyamatok alakulását, megkeresni a legjobb lehetőségeket.

Kevesen tudják, de pont az ilyen szituációkban nyújthatnak komoly segítséget a prémium vagyonkezeléssel foglalkozó társaságok. Az itt dolgozó gazdasági szakemberek segítenek megtalálni a legjobb befektetési lehetőségeket, hogy nekünk ne kelljen az ügyes-bajos dolgokkal foglalkozni. Mivel a szolgáltatásról sokan nem hallottak még, a Pénzcentrum most megválaszolja a legfontosabb gyakorlati kérdéseket a prémium vagyonkezelésről.

Pontosan mit is jelent a prémium vagyonkezelés?

Amint pénz áll a házhoz, szinte mindenkiben felmerül a kérdés, hogy mi is legyen az összeg sorsa. Ha gondolunk a jövőre, akkor a pénz egy részét, vagy az egészet befektetjük, így még kamatozni is fog, és hozzásegíthet minket a nagyobb, drágább céljaink eléréséhez.

Igen ám, de nem mindenki ért a befektetésekhez, nekik pedig óriási problémát jelenthet megtalálni a legjobb befektetést. Sokan pénzügyi tanácsadók, szolgáltatók segítségét is kikérik: ennek az egyik kevésbé ismert formája a prémium vagyonkezelés.

Ebben az esetben az ügyfelek olyan szakemberekre bízzák a megtakarításaikat, akik tisztában vannak a gazdasági folyamatokkal, és folyamatosan figyelik a piacok alakulását – kvázi az ügyfél helyett –, és úgy forgatják a rájuk bízott pénzt, hogy az a lehető legkisebb kockázattal a legtöbb hasznot hozza a konyhára.

Röviden tehát: a prémium vagyonkezelők leveszik a súlyos pénzügyi döntések terhét az ügyfelek válláról és segítenek abban, hogy jó helyre kerüljenek a megtakarításaink. A hozam pedig így lényegesen nagyobb lesz, mintha egy szimpla bankszámlán lenne a félretett pénzünk.

Rengeteg kapcsolódó helyen olvastam, azt a kifejezést, hogy diszkrecionális vagyonkezelés. Ez mit jelent pontosan?

Gyakorlatilag annyit tesz, hogy az ügyfél átengedi az irányítást a vagyonkezelőnek: minden befektetést érintő tranzakcióról az azt kezelő pénzügyi szakember dönthet, bármilyen felmerülő kérdésben. Egy előzetes beszélgetés folyamán felmérik az adott ügyfél kockázatvállalási hajlandóságát és ennek mentén hozzák meg a megtakarításokat és befektetéseket érintő döntéseket.

Mi a különbség a privátbanki szolgáltatás és a prémium vagyonkezelés között?

A két fogalmat gyakran ugyanazzal a szolgáltatással azonosítják, pedig ez egyáltalán nincs így. Talán az egyik legnagyobb különbség az, hogy a privátbanki szolgáltatásokat kifejezetten magánszemélyekre fókuszálják, mialatt a prémium vagyonkezelők vállalatokkal is foglalkoznak. Emellett a privátbankárok ugyan megtervezik az ügyfelek pénzügyeit, befektetési megoldásait, de a végső döntést az ügyfél viseli, ahogy az anyagi felelősséget is.

Emellett a privátbanki csomagok rengeteg más szolgáltatást is magukba foglalnak a vagyonkezelésen kívül: a módosabb ügyfeleknek dedikált bankáruk van, aki bármikor segít nekik az ügyintézésben. Jellemzően bankfiókba sem kell menniük, az aláírandó dolgokat a bankáruk házhoz viszi – ha mégis valamiért be kell menniük a bankfiókba, akkor exkluzív, gyorsított kiszolgálást is kapnak és ügyeik átfutási ideje is rövidebb.

A vagyonkezelő, ahogy fentebb is írtuk, egyénileg is dönthet az ügyfél vagyonáról, ezért a felelősség is megosztott.

Nevéből adódóan csak az ügyfél vagyonát kezeli, privátbanki szolgáltatást nem nyújt, ellenben a privátbankok jellemzően vagyonkezeléssel is foglalkoznak. A prémium vagyonkezelőknél a kiszolgálás nagyon hasonló, mint a privátbankoknál, ugyanakkor mások a belépési összeghatárok, például a Diófa Alapkezelő esetén már 30 millió forint fellett felkereshetjük az alapkezelőt a befektetések kezelése miatt. Emellett a prémium vagyonkezelésnél pedig mentesülnek az ügyfelek rendszeres befektetési eszköz kiválasztása alól, tehát nem konkrét terméket vagy befektetést ajánlanak, hanem itt a szolgáltatás maga a portfóliókezelés.

Akkor csak odaadom nekik a pénzemet, ők pedig varázsolnak valamit, amitől idővel nő a megtakarításaim értéke?

A dolog azért nem ennyire egyszerű, és ez nem is feltétlenül baj. A prémium vagyonkezelők transzparensen működnek, és nem minden ügyfél pénzét ugyanabba fektetik. Ez egyszerűen azért van így, mert mindenkinek más-más céljai vannak a befektetett összeggel.

Ha te úgy döntesz, hogy belevágsz, akkor a kiválasztott cég szakemberei segítenek meghatározni az egyéni befektetési céljaidat. Ennek ismeretében pedig segítenek összeállítani a személyre szabott portfóliódat, amit aztán teljes mértékben ők fognak menedzselni, neked nem lesz vele dolgod.

A vagyonkezelő munkatársai rendszeresen fognak tájékoztatni szóban és írásban is arról, hogy áll a befektetés, és milyen elemekből áll össze az aktuális portfólió – sőt, a piaci folyamatok alakulását is összegzik.

És mindez mibe kerül?

A prémium vagyonkezelők általában „sikerdíjért” dolgoznak, amelyet a befektetéseink hozama alapján kalkulálnak ki. Természetesen ez nem fedi le a profit jelentős hányadát a szolgáltatásért cserébe, mert akkor semmi értelme nem lenne az egésznek – hiszen ennyi erővel tehetnéd a pénzed akár a párnába is, vagy eláshatnád a kertben.

Mennyi időre kell rájuk bíznom a pénzem?

Ez egy soktényezős kérdés: nagyban függ attól, hogy pontosan mi a célja a befektetésednek - ennek elérése pedig mennyi időbe telik. Az intervallum pedig annak tekintetében is változhat, hogy mennyire szeretsz kockázatot vállalni.

Vannak olyanok, akik nem szeretik, ha a portfóliójuk hozama aktuálisan jóval a becsült érték alá esik, vagy akár éppen mínuszba is fordul – még akkor is, ha végül szépen hozzák a becsült számokat. Az ő számukra a szakértők olyan pakkot válogatnak össze, amelynek minimális a kockázata, ellenben a számított hozam is jóval csekélyebb a konstrukció végén.

Ha bevállalósabbak vagyunk, akkor elkezdhetünk kacsintgatni a mérsékeltebb kockázatú befektetések felé: aggodalomra itt sincs túlzottan ok, a pénzügyi szakértők nem fognak senkit belehajszolni extrém magas kockázatú ügyletekbe. A cégeknek sem érdeke, hogy ügyfeleik bukjanak a portfóliójukon.

Pontosan mire költik a rájuk bízott megtakarításomat a vagyonkezelők?

Gyakorlatilag társaságonként változik, hogy éppen mibe fektetik az ügyfelek pénzét, de a vagyonkezelők jellemzően ingatlanban és értékpapírokban gondolkodnak. Nem ritka az sem, hogy az árupiac felé is nyitnak.

A fő csapásirány szinte mindenhol azonos: fontos, hogy az ügyfél portfóliója megfelelően diverzifikált legyen.

Diverzifikált, azaz több lábon álljanak a befektetések, hogy a legtöbbet ki lehessen hozni a megtakarításokból. Így, ha valamelyik láb esetleg rosszabbul teljesítene a vártnál, azt kompenzálhatja a többi befektetésünk.

Annyi ajánlat reklámja kering már az interneten. Mire figyeljek, ha vagyonkezelőt választok?

Ha hosszú távon gondolkozol, kerülnéd a felesleges kockázatokat, csak megbízható és ismert szolgáltatót válassz. Olyan alapokban gondolkodj, ahol nem csak a rugalmas befektetési lehetőségek között variálhatsz, de hosszú évek tapasztalataival is rendelkeznek a magyar piacon.

A másik fontos dolog, hogy a pénzedet banki háttérrel rendelkező, a vagyonkezelőtől független intézmény vigyázzon, amelyre vonatkozik a Befektetővédelmi Alap védőhálója is – így még akkor sem vész el a megtakarításod, ha a lehető legrosszabb forgatókönyv következik be.

Befektetővédelmi Alap? Erről még nem is hallottam… Olyan, mint az Országos Betétbiztosítási Alap, ami a bankszámlámon lévő pénzt védi?

Pontosan: a Beva kártalanítása mérsékeli azokat a veszteségeket, amelyek a befektetőket érhetik, ha a kártalanítási alap valamelyik tagja, amelynél értékpapírt vagy pénzt helyeztek el, nem képes kiadni jogos követelésüket. A Beva által nyújtott kártalanítás a megbízási, a kereskedelmi és a portfoliókezelési tevékenységre, valamint az értékpapír letéti őrzési, letétkezelési, valamint értékpapír-számla és ügyfélszámla vezetési szolgáltatásokra terjed ki.

Bármennyivel „be lehet szállni”?

A prémium vagyonkezelés egyik előnye a privátbanki szolgáltatásokkal szemben, hogy jóval kisebb az az összeghatár esetén is igénybe vehető a vagyonkezelési szolgáltatás. A pontos minimumok cégenként változnak, de már akár néhány millió forint megtakarítással is be lehet sétálni az egyik szolgáltató irodájába segítséget kérni.

Ha pedig hirtelen nagyobb összeg hullott az öledbe, például örököltél, vagy eladtál valamilyen ingatlant, és kezdenél valamit a pénzzel, akkor mindenképp ajánlatos megkeresni egy vagyonkezelőt.

Térjünk a lényegre: mennyi az annyi? Mekkora hozamot várhatok?

Ez egyénenként, portfóliónként és megtakarítási célonként is változhat. Ha nem szereted a kockázatokat, akkor például a Diófa Alapkezelő mintakalkulációja szerint 2020.10.01. és 2021.09.30. között egy ilyen, nem túl rizikós portfóliónak 6,86 százalékos éves visszatekintő hozama volt. Ugyanebben az időszakban a mérsékelt- és közepes kockázatú porfóliók 8,96, illetve 9,74 százalékos visszatekintő hozamot tudhattak magukénak.

A vagyonkezelőknél elhelyezett összegre tekinthetek egyfajta vésztartalékként?

A leghatározottabban nem: az ilyesfajta megtakarítások nem a napi likviditást szolgálják, hanem a hosszabb távon meghatározott célok elérését! A szakemberek sem varázslók, nem tudják egyik pillanatról a másikra megvalósítani a kitűzött terveket. Úgyhogy érdemes úgy számolni, hogy a vagyonkezelőre bízott összeghez évekig nem fogunk hozzányúlni.

Emiatt a szakértőkre bízott összegen felül is mindenképp képezz pénzügyi tartalékot kifejezetten az ilyen esetekre. Természetesen, ha szükséges, akkor hozzá tudsz jutni a pénzhez.

Mi az az adóoptimalizálás? Valami illegális dolog folyik a vagonkezelőknél?

Abszolút nem! Az adóoptimalizáció a magánszemélyek- és gazdálkodó szervezetek adófizetési kötelezettségének minimalizálása úgy, hogy az jogszerű maradjon és maximálisan megfeleljen a törvényeknek. A pénzügyi szakemberek nem a kiskapukkal élnek vissza, és a jogszabályokat sem sértik meg.

Ki foglalkozik prémium vagyonkezeléssel Magyarországon?

Mára a legtöbb hazai nagybank kínálatában is megtalálható ez a szolgáltatás: például az OTP, a Raiffeisen és az Erste is kínál hasonló szolgáltatást, a biztosítók közül az egyik legismertebb az Aegon alapkezelője. A kisebb, bankoktól független vállalatok között érdemes kiemelni a Diófa Alapkezelőt, a Concorde-ot, az Equilort, valamint a Hold alapkezelőt.