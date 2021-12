Ennyit fizet a pincéreknek, szakácsoknak a legendás pesti Gundel: indul a toborzás

Minden jel arra utal, hogy a vendéglátás még mindig óriási munkaerőhiánnyal küzd, rengeteg pozició elérhető, láthatóan a leghíresebb pesti éttermek is rákapcsolatak a toborzásra. A most újranyíló Gundel étterem például már nyíltan kezeli a fizetéseket is: nettó 450 ezer forintot fizetne egy tapasztalt pincérnek, míg egy szakácsnak nettó 350 ezer forintot ígérnek.

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, napokon, sőt most már órákon belül újra kinyitja kapuit a legendás Gundel étterem. Ám úgy néz ki, hasonlóan a vendéglátás többi szereplőihez, nekik is meggyűlik a bajuk a toborzással.

Az élénk nyár és a biztató ősz után ismét visszaesett a hazai éttermek forgalma, részben a járvány újabb éppen tetőző (?) hulláma miatt. Az erőteljes munkaerőhiány, az emelkedő energia- és nyersanyagárak miatt így sem könnyű a helyzetünk, arról nem is beszélve, hogy 20-30 százalékkal emelkedtek a költségeink, emiatt áremelésekre is kényszerültek az éttermek - mondta el a Portfolionak Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke

Az itt-ott felbukkanó hirdetésekből az derül ki, hogy turbó fokozatra kapcsolt több híres pesti étterem is, már ami a toborzást illeti: egy a közösségi médiában is futó hirdetés szerint elképesztően sok most a nyitott pozíció, az Eventrend Group karrieroldalán ezzel találkozhatunk:

Keresnek:

Felszolgálót (nettó 350 ezer forint a pályakezdőknek, 450 ezer forintot fizetnek a tapasztalt munkavállalóknak)

Felszolgáló segédet (nettó 250 ezer forintos fizetés +tip, személyzeti étkezés)

Hostesst/Hostot (nettó 250 ezer forintos fizetés, +tipp, személyzeti étkezés)

Mosogatót (230 ezer forintos nettó havi bér)

Szakácsot (nettó 350 ezer forintos fizetés)

Takarítót (230 ezer forintos nettó havi bér)

Termelő Cukrászt (300 ezer forintos fizetést)

De nem csak a Gundel, a New York Café is keres szakácsot, bar managert, bartendert, éjszakai szobaszervizes munkatársat, étterem vezetőt (nettó 450 ezer), felszolgálót (300-400 ezer forint), hostesst, reggeli szakácsot (450 ezer).

ELINDULT A TURMIX, A PÉNZCENTRUM HETI HÍRLEVELE! Ha a napi hírzaj nélkül szeretnéd olvasni a Pénzcentrum legjobb anyagait, IRATKOZZ FEL HETI HÍRVELEÜNKRE, A TURMIXRA. A legizgalmasabb sztorijaink, heti egyszer, egyenesen a postaládádba.

2019 májusában is írtunk a New York kévéház nyitott pozícióiról, ám akkor az ígért fizetések jócskán elmaradtak a mostanitó - ez nyilván senkit sem lep meg. Két és fél éve 260 ezer forintot kínáltak egy felszolgálónak, így 2021 végén már akár a 400 ezer forintot is eléri a fizetésük - ez több mint 50 százalékos emelkedés.

Mégsem olyan rossz a helyzet?

Pont az Eventrend Group alapító-tulajdonosai nyilatkozták a napokban, hogy „a turisztikai és a belföldi orientációjú egységeink bevételei is jól alakulnak egyelőre. Több, turisztikára nagyban építő éttermi egységünk is a szezonalitás alapján jellemző novemberi enyhe visszaesés helyett, októberhez képest növekvő bevételt mutat. Sőt van olyan egységünk, amely bevétele a válság előtti szint 70-80 százalékát is eléri."

A szakmából sokan távoztak a pandémia alatt, és közülük egy jelentős hányad már nem is tervezi, hogy újra vendéglátásban vállal munkát. Azok azonban, akik már visszatértek, illetve tervezik a visszatérésüket, a szakmaszeretetük mellett elsősorban a biztonságos megélhetés, a munkahelyek stabilitásának hite miatt tesznek így.