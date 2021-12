Itt egy befektetés, ami védhet az infláció ellen: a profik esküsznek rá

Az ingatlan az egyik legmegbízhatóbb befektetés, a magyar lakosság is előszeretettel fekteti ingatlanba a megtakarításait. Ennek azonban nem az ingatlanvásárlás az egyetlen módja, léteznek ugyanis ingatlanbefektetési alapok, amelyek ugyancsak stabil, jól tervezhető befektetésnek számítanak. A befektetési alapok lehetővé teszik a befektetők számára, hogy a kockázatok megosztásával, egyszerűen és biztonságosan fektethessék be a rendelkezésükre álló összeget. Nem csoda, hogy az ingatlanalapok képezik az egyik legnépszerűbb befektetési kategóriát Magyarországon, állományuk közel 1700 milliárd forintra tehető. A Pénzcentrum aktuális körképében a legnagyobb hazai alapkezelőket kérdezte arról, miért és kinek éri meg ingatlanalapba fektetnie a pénzét, különösen most.

A befektetési alap egyszerűbben működik, mint ahogy tűnhet: olyan vagyontömeget jelent, amely az alapkezelő hoz létre és kezel, viszont a befektetők közös tulajdonában áll. Két fő kategóriáját különböztethetjük meg: az értékpapír- és az ingatlanalapokat. Az ingatlanalapokat legfőképpen a befektetői kör különbözteti meg a többi alaptól, hiszen nagyrészt tárgyi eszközöket – vagyis kézzel fogható ingatlanokat, területeket, telkeket stb. kezelnek. A befektetők stabil, biztos hozamra számíthatnak.

Az MNB lefrissebb, októberi kereskedelmiingatlan-piaci jelentése szerint 2021 első félévében a hazai nyilvános ingatlanalapok befektetési aktivitása alacsony volt, mindemellett likviditási helyzetük stabil: szektorszinten a likvideszköz-állomány nettó eszközértékhez viszonyított aránya 35 százalék volt, a hitelkereteket is magában foglaló likvidarány pedig meghaladta a 40 százalékot 2021. szeptember végén, ami biztonságosnak tekinthető. A jegybank jelentése szerint

2021 során enyhe, de folyamatos tőkekiáramlás volt megfigyelhető a nyilvános nyílt végű ingatlanalapokból.

A ­koronavírus-járvány ­hazai­ megjelenését ­követően ­a­ befektetők ­jelentős­ összegű ­tőkét vontak­ ki­ a ­hazai­ nyílt­végű­ nyilvános­ ingatlanbefektetési­ alapokból.­ Azonban­ az­ első­ járványhullámot­ követően­ növekedett ­a­ befektetési­ jegy ­eladások ­volumene ­és­ 2020 végére­ vissza ­is­ áramlott ­az ­első­ félévben ­kivont ­tőke.­ 2021-ben ­egy ­enyhe,­ de folyamatos­ kiáramlást ­lehet ­megfigyelni.

Óvatosak a befektetők

A hazai ingatlanbefektetési alapok lapunkkal megosztott tapasztalatai felemás képet mutatnak – csökkenést és növekedést egyaránt. A Diófa Alapkezelő kisebb visszaesést tapasztalt a 2021-es forgalmazási adatokat megnézve az ingatlanalapok népszerűségében. Az idei évben a BAMOSZ adatai alapján közel 40 milliárd forintnyi befektetést váltottak vissza a befektetők a hazai ingatlanalapokból.

Ez elsőre jelentős csökkenésnek tűnhet, de nem szabad elfelejteni, hogy az ingatlanalap továbbra is az egyik legnépszerűbb befektetési kategória Magyarországon, közel 1 700 milliárd forintos állománnyal. A visszaváltás hátterében a gyengébb 2020-as év állhat, sok alap teljesítménye visszaesett a pandémia negatív hatásainak köszönhetően

- magyarázták.

A Diófa Alapkezelő által kezelt Magyar Posta Takarék Ingatlan Alapra viszont nem jellemző a negatív trend: a termék „A” sorozata 2020-ban kiemelkedőnek mondható 5,44 százalékos hozamot ért el.

Ez a teljesítményt a befektetők bizalmát is elnyerte, hiszen a legtöbb alappal ellentétben az MPTIA forgalma 2021-ben pozitív egyenleget mutat, november végéig 6,5 milliárd forint áramlott be a termékbe

- közölték lapukkal.

A Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap tapasztalatai szerint bár a gazdasági környezet egyértelműen a közvetlen és közvetett ingatlanbefektetések erősödését prognosztizálja, mégis csökkent az ingatlanalapok népszerűsége. Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője szerint ennek egyértelműen a 180 napos visszaváltási idő az oka. Ennek értelmében ugyanis aki újonnan kibocsátott ingatlanalapba fektet be, annak hat hónapot (T+180) kell várnia a pénzére, annak visszaváltása után. "A likviditás ilyen mértékű lassítása komoly visszatartó erő a befektetők részéről" - magyarázta a szakértő.

Azt is közölték lapunkkal, hogy az Eurostat legfrissebb adatai is azt mutatják, hogy a lakosság még mindig a saját tulajdonú ingatlanban hisz, így a bérleti kultúra kialakulása és ezzel együtt a befektetési ingatlanok további erősödése még várat magára. A felmérés szerint 2020-ban a hazai lakosság 91 százaléka saját tulajdonú ingatlanban élt, aminél csak Romániában és Szlovákiában erősebb a tulajdonosi arány. A skála másik végén Svájc és Németország van, ahol 50-60 százalék körül mozog a bérlakások aránya. Utóbbi országokban sokkal erősebb a lakóingatlanok terén a befektetési hajlandóság, hiszen a bérlakásokra is sokkal nagyobb a kereslet.

Az OTP Ingatlan Alapkezelő tapasztalatai viszont azt mutatják, hogy az elmúlt pár hónapban növekedett a kereslet az ingatlanalapok iránt. Vélekedésük szerint ennek hátterében elsősorban az inflációs félelmek állhatnak. Magasabb inflációs környezetben ugyanis a reál eszközök jellemzően jobban teljesítenek, emellett kifejezetten az ingatlanok mellett is több érv szól inflációs környezetben – közölték lapunkkal.

Miért és kinek ajánlott ingatlanalapba fektetnie?

A Diófa Alapkezelő megítélése szerint elsősorban a hosszabb távra tervező ügyfelek részére ajánlott ez a befektetési forma – javasolt befektetési időtáv 2 év –, mivel az ingatlan reáleszköz és egy hosszú távú befektetési forma is egyben.

Az a történelmi tapasztalat, hogy reálértéken és hosszú távon az ingatlanárak kiegyensúlyozzák az infláció jelentette veszteségeket, miközben a bérleti díjak révén többlet hozamot is termelnek a befektetőiknek

- hangsúlyozták.

A Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap is elsősorban azoknak ajánlja ezt a befektetési lehetőséget, akik hosszú távon szeretnék kamatoztatni a pénzüket. Kiemelték, hogy a kereskedelmi ingatlanokba és irodaházakba fektető ingatlanalapok mellett, a Duna House célja a túlnyomó részt lakóingatlanokat tartalmazó ingatlanportfólió létrehozása, amellyel a befektetőknek lehetőségük nyílik a hazai lakóingatlanpiac hozamaiból való részesedésre anélkül, hogy önállóan vásárolnának befektetésként ingatlant. Az ingatlanok ára már középtávon is emelkedik, így az értéknövekedés mellett az esetleges bérleti díjakból is hozamot lehet realizálni – magyarázták.

Az OTP Ingatlan Alapkezelő kitért arra is, hogy az ingatlanalapok közötti is többféle terméktípus érhető el eltérő hozam és kockázati szinttel, és mindegyiknek megvan a saját előnye és a vele járó kockázat. Egy befektetési tanácsadó nagyon sokat tud segíteni a befektetőnek abban, hogy az ő befektetési profiljához milyen jellegű ingatlankitettség illik a legjobban. Az OTP elsősorban ingatlanhasznosítási profilú befektetéseket kínál az ügyfeleinek, akik így részesülhetnek az irodaházak, kiskereskedelmi egységek vagy a logisztikai ingatlanok bérbeadási tevékenységének és az ingatlanok értékváltozásának az eredményéből.

Az ingatlan inflációálló befektetés

A Diófa Alapkezelő szerint a jelenlegi bizonytalan környezetben előnyt jelent a befektetők számára a stabil bérlői mix, amely egyszerre jelent tőkeerős hazai vállalkozásokat és multinacionális vállalatokat is. A Diófa által kezelt legnagyobb ingatlanalap kifejezett előnye emellett a különböző szektorokat összefogó befektetési politika: az alap rendelkezik irodaházakkal, bevásárlóközponttal, számos vidéki kiemelkedő népszerűségű bevásárlóparkkal, valamint logisztikai befektetésekkel is. Ezáltal a befektetők egyszerre tudnak részesedni ezen szektorok hozamából.

Az alap befektetései közvetett módon elérhetőek EUR és USD devizanemekben is, tehát a forint árfolyam miatt aggódók számára is megoldást jelentenek

- közölték lapunkkal.

A Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap szerint szintén kiváló lehetőséget nyújtanak az ingatlanalapok azok számára, akik ebben az inflációs környezetben bíznak a reáleszközök felértékelődésében.

"Az ingatlanbefektetések általában nagyobb befektetési összeggel járnak, viszont az alapoknak köszönhetően akár kevesebb pénzzel is részese lehet a befektető az ingatlanpiac értéknövekedésének. Természetesen valós, biztos előny a hosszú távú befektetésből valósulhat meg ezeknél az alapoknál is" - hangsúlyozták.

Az OTP Ingatlan Alapkezelő tapasztalatai szerint szintén nagyon sok befektető keres most olyan eszközöket, amelyek védelmet biztosíthatnak az egyre magasabb inflációval szemben. A tapasztalatok és a nemzetközi eredmények is azt mutatják, hogy az ingatlanbefektetések jól teljesítenek ebben az időszakban. Ugyancsak kiemelték azt is, hogy az ingatlanalapoknak különösen nagy előnye a lakásvásárlással szemben, hogy ezt már nagyon alacsony összeggel is el lehet kezdeni. Pár ezer forintos rendszeres megtakarítást ugyanúgy el tud indítani az ügyfél, mint egy nagyobb összeget elhelyezni ingatlanalapban. Így azok számára is vonzó befektetési forma lehet az ingatlanalap, akik ingatlanba fektetnék a megtakarításukat, de ahhoz nem rendelkeznek elég nagy összeggel, hogy lakást vásároljanak.