10 kihagyhatatlan hely Horvátországban, amit látni kell: vajon megéri kiutazni 2021-ben?

Várhatóan sok magyar dönt úgy, hogy nyáron inkább külföld felé veszi az irányt, és tengerparton piheni ki a 2021-es év fáradalmait. Azonban mielőtt útnak indulnánk, érdemes alaposan tájékozódni nem csak az utazási feltételekkel jó tisztában lenni, de azzal is, mi vár ránk kint, és melyek azok a helyszínek, amelyeket feltétlenül érdemes meglátogatnunk, hogy igazán tartalmasan teljen a nyaralás.

Habár a várakozások szerint idén is rengeteg magyar nyaral majd a Balatonon, azok is utazhatnak védettségi igazolvánnyal, vagy friss teszttel, akik inkább külföldön töltenék el évi rendes szabadságukat. A magyarok körében az egyik legnépszerűbb külföldi úti cél egyértelműen Horvátország, így külön jó hír, hogy Magyarország és Horvátország megállapodott arról, hogy kölcsönösen elfogadja az egymás által kiállított oltási igazolványokat, és mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, szabadon közlekedhetnek a két ország között - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter még május elején.

A Konzuli szolgálaton pontosabban részletezik a beutazási szabályokat, melyeket érdemes az utazás előtti napokban ellenőrizni, itt.

„A beutazónak fel kell mutatnia a védettséget igazoló plasztikkártyát és a papíralapú oltási igazolványát, amelyen mindkét oltási dátum szerepel. A Magyarországon kiállított oltási igazolásokat a horvátországi beutazáshoz nem kell külön fordítással ellátni. A beutazás akkor lehetséges, ha a második oltást követően eltelt 14 nap. (A 12 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési és karantén-kötelezettség alól, amennyiben szüleik/felnőtt kísérőjük társaságában utaznak, és a szülők/kísérők rendelkeznek a fent előírt védettségi dokumentációval. Ez azt jelenti, hogy a 12-18 év közötti – az előzőekben említett oltással nem rendelkező – fiatalkorúak beutazása főszabályként teszttel lehetséges.)”

Megéri külföldön nyaralni?

Az elszabaduló balatoni árakról már tavaly írtunk, és szakértők szerint idén is valami hasonlóra kell számítanunk, ugyanakkor a magyarok által kedvelt úti célok esetében drámai drágulásra nem kell számítani, a forint-euró árfolyam mozgása sem indokol most olyan mértékű áremelést, amely számottevő változásokat okozna – mondta el Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke a Világgazdaságnak.

Ezt a Pénzcentrumnak is megerősítette egy horvát utazásszervező: „Nagyjából a tavalyi árakkal kell kalkulálni, a különbség talán annyi, hogy idén sokkal több speciális ajánlat lesz elérhető a szállásadók és az utazási irodák kínálatában”

Belföldön tehát nem csökkennek, a magyarok által kedvelt Horvátországban nem emelkednek a szállásdíjak, idén tehát várhatóan kevesebben nyaralnak majd belföldön, mivel az oltások beadásával biztonságosabban lehet utazni – mondta el mondta a Portfolio-nak Andreas Hamorszky, az ALDI Utazás osztályvezetője.

10 kihagyhatatlan helyszín Horvátországban

Várhatóan tehát idén is sok magyarral futhatunk össze a közeli Isztrián és Abbáziában, aki viszont nem erre vágyik, hanem szeretne nyugodt körülmények között igazán izgalmas és felejthetetlen helyeket meglátogatni, az feltétlenül nézze meg a Touropia friss ajánlásait, és ne hagyja ki ezeket a csodás helyszíneket.

Krka Nemzeti Park

Croatia, Dalmatia, Sibenik-Knin, Krka National Park, Roman Catholic Franciscan monastery Visovac

A Közép-Dalmáciában található Krka Nemzeti Park a látványos természeti tájak, az élővilág és a történelmi helyszínek otthona, mely védett területnek számít. Sibinik-Knin megyében, a Krka folyó mentén fekvő nemzeti park leginkább a vízeséseiről és a tiszta, türkiz vizű természetes medencéiről ismert. A Split és Sibinik között autóval és busszal könnyen megközelíthető nemzeti parkban szépen karbantartott sétautakat járhatunk be, de akár egy csónakkirándulásra is benevezhetünk. Néhány vízesés természetes medencékben ér véget, amelyekben úszni is lehet. A vízesések mellett a környező dús növényzet, a virágok és a vadon élő állatok, például madarak és szitakötők látványa is fokozza a park szépségét.

Zágráb

Morning view of Zagreb, Croatia with the Zagreb Cathedral visible in the distance.

Horvátország fővárosa, Zágráb egy vibráló metropolisz, amely tele van történelmi és modern turisztikai látványosságokkal. A Horvátország északnyugati részén található város eredete a Kr. u. 2. századra nyúlik vissza, Szent László magyar király alapított először itt egyházmegyét. Ma Zágráb egy burjánzó kozmopolita város, a horvát kultúra, tudomány és kormányzat központja. Felső- és Alsóvárosra oszlik, a Felsőváros a történelmi mag, ahol a turisták macskaköves utcákon sétálhatnak, és régi, középkori templomokat, tornyokat és palotákat látogathatnak meg. A város legfontosabb látnivalói közé tartozik a Szűz Máriát ábrázoló festménnyel díszített Kőkapu, amely túlélt egy 1731-es nagy tűzvészt. A Ban Jelacic tér a város főtere, ahol történelmi építészeti alkotások és éttermek találhatók. A hagyományos szabadtéri piacon, a Dolac-on standjain friss termékeket, ruhákat és helyi kézműves termékeket árulnak. A Strossmayer sétány mentén a turisták művészeket, zenészeket és más utcai előadókat csodálhatnak meg.

Korcula

Top down view of the famous Korcula old town in Korcula island in Croatia in the Balkans

Korcula egy 50 km-es sziget, mely a híres kereskedő, Marco Polo állítólagos szülőhelyeként ismert, A horvátországi nagyvárosokból, Splitből és Dubrovnikból könnyen megközelíthető kompjáratokkal, Korucla festői tájakkal, tündéri városokkal, gazdag történelemmel és varázslatos hagyományokkal rendelkezik. Buja zöld erdők, szőlőskertek, olajfaligetek és bájos falvak alkotják, mint például Blato, amely barokk templomairól és hosszú, hársfákkal, üzletekkel, éttermekkel és szállodákkal teli sugárútjáról ismert.

Konyhája a sziget legfőbb látványosságai közé tartozik. Bár a sziget számos nemzetközi étterem található, a helyi alapanyagok közül a bárányhúst, a pácolt sonkát és az olívaolajjal és petrezselyemmel grillezett friss tenger gyümölcseit mindenképpen meg kell kóstolnod, és nem szabad kihagyni a sziget őshonos borait, a Posipot és a Rukatacot sem.

Pula

Roman amphitheater, Pula, Istria, Croatia.

Az Isztriai-félsziget déli csücskénél fekvő Pula népszerű úti cél, amely már az ókori római időkben is vonzotta a turistákat, amikor a város amfiteátrumában gladiátorviadalokat nézhettek a rajongók. Miután az évszázadok során különböző kormányhatalmak uralták, Pula ma Horvátországhoz tartozik, és leginkább a római kori romok gazdagságáról és a kultúrák keveredéséről ismert.

Vibráló város, amely rengeteg látnivalót és tennivalót kínál. Fő látványossága az 1. századi római amfiteátrum, minden júliusban az Aréna ad otthont a Pulai Filmfesztiválnak. További jelentős történelmi építmények közé tartoznak a régi városkapuk, boltívek, kolostorok, egy bizánci kápolnák, a velencei erődítmény és a Forum, a város főtere, amelyet római építészet és templomok vesznek körül.

Zadar

A háromezer éves város egy gyönyörű tengerparton fekszik, ezért is vonzza annyira a turistákat: rengeteg látnivalót kínál. A óvárost gyalogosan is felfedezhetjük, fantasztikus látnivalókat kínál, többek között római kori romokat, középkori építészeti alkotásokat és számos régi templomot. A város legnépszerűbb látnivalói közé tartozik a római fórum, a kör alakú Szent Donát-templom, a 12. századi Szent Anasztázia-katedrális, a Régészeti Múzeum és a Zadari Egyetem, amely Európa egyik legrégebbi egyeteme. Gyönyörű strandokat is találhatunk Zadar partjainál, ahol napozhatnak. Két egyedülálló látványosság, amelyet nem szabad kihagyni, a Tengeri orgona és a Napüdvözlet, melyek a természeti erőket felhasználva lenyűgöző fény- és hangélményt nyújtanak. A Zadar gyönyörű tengerparti sétányán található Tengeri orgona lehetővé teszi, hogy a tenger saját zenéjét adja elő, miközben a hullámok 35 földalatti csövön keresztül levegőt nyomnak a vízbe. Miután egész nap elnyeli a nap energiáját, a Napüdvözlet éjjel színes fényjátékot produkál.

Rovinj

Rovinj egy 20 szigetből álló szigetcsoport, amelynek óvárosa egy kis félszigeten fekszik. Történelmi helyszínek, gyönyörű tájak, mesés éttermek és modern turisztikai létesítmények - csak néhány Rovinj számos kincse közül. A macskaköves szűk utcák, lépcsők, boltívek és más érdekes építészeti megoldások teszik az óvárost igazi kalanddá. Az óváros történelmi gyöngyszemei közé tartozik a hét középkori városkapu, a 12. századi városi óra, a Balbi-ív és a Szent Eufémia-bazilika, egy impozáns barokk templom, amely számos lenyűgöző műalkotással van tele. Érdemes megnézni a Valdibora termelői piacot, a festői szépségű kikötőt, a Carrera utcát a számos üzlettel és művészeti galériával, valamint a Grisia utcát, amelyet művészek és ajándéktárgyárusok szegélyeznek.

Split

A "Földközi-tenger virágaként is emlegetett Split, Horvátország második legnagyobb városa, mely a dalmát partoknál lévő félszigeten fekszik. Régi római építészete és narancssárga tetős házai feltűnő kontrasztot alkotnak a türkizkék tengerrel és a drámai tengerparti hegyekkel. A bőséges napsütés, a lenyűgöző látnivalók, a kiváló étkezési lehetőségek és az éjszakai élet mind-mind népszerű turisztikai célponttá teszik Splitet. Ráadásul a nyüzsgő város közlekedési csomópontként szolgál számos adriai szigethez. A város fő vonzereje a gyönyörű gótikus és reneszánsz építészet történelmi magja, amelynek koronaékszere a Diocletianus-palota. A Kr. u. 298 és 305 között épült római császár palotakomplexuma inkább hasonlít egy kis városra, márványfolyosók és épületek labirintusával, amelyekben üzletek, kávézók és bárok találhatók. A palota belsejében számos más lenyűgöző építmény található, mint például a Szent Duje-székesegyház, a Jupiter-templom, a Peristil tér és két eredeti egyiptomi szfinx-emlékmű.

Plitvicei-tavak

Croatia, Plitvice lakes National Park, Lower Lakes, Unesco World Heritage

Horvátország és egész Európa egyik legszebb természeti csodája, a Plitvicei Nemzeti Park számos lélegzetelállítóan szép tóból, vízesésből és buja erdőből áll. A park legfőbb érdekessége a 16 egymással összekötött tó, amelyek felső és alsó csoportokra oszlanak. A látogatók a tavakat és a környező területet a fából készült sétányokon, de akár csónakkal is felfedezhetik.

Hvar

Aerial view of amazing coastal town Hvar in Croatia, popular mediterranean tourist resort in summertime, Europe.

Az Adriai-tenger egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja, Hvar egy gyönyörű horvát sziget a dalmát tengerparton, amelyet gyönyörű strandjai, levendulamezői és buja szőlőültetvényei miatt kedvelt. Hvar városa 13. századi falakkal, márványkő utcákkal, gótikus palotákkal, lenyűgöző templomokkal és egy impozáns régi erőddel vonzza a látogatókat. A város főtere Horvátország egyik legnagyobb és legszebb tere, amelyet számos történelmi építmény vesz körül, mint például a 17. századi arzenál és a Szent István-székesegyház. A Grapceva-barlangot érdemes felkeresni, hogy megcsodálhassuk érdekes képződményeit. A buja vidéken található bájos falvak tökéletesen alkalmasak a helyi kultúra megismerésére.

Dubrovnik

The old town of Dubrovnik is surrounded by old, solid walls, protecting citizens of old and attracting tourists in more modern times.

Az "Adria gyöngyszeme" néven emlegetett Dubrovnik óvárosa a Földközi-tenger egyik kiemelkedő turisztikai célpontja. Dubrovnik Horvátország déli csücskében, az Adriai-tenger partján fekszik, és a 7. században jött létre a tengeri kereskedelemre központjaként. A Velence és az Oszmán Birodalom részéről érkező állandó területi fenyegetések ellenére Dubrovnik a középkorban az irodalom, a művészet, a tudomány és az oktatás központjaként virágzott. A történelmi negyed, az óváros a régi védőfalak, a macskaköves utcák, a pompás paloták és a lenyűgöző templomok otthona. Kihagyhatatlan látnivaló a 15. századi mérnöki csoda, az Onofrio-kút. Éjszaka az óvárost kivilágítják, ami romantikus hangulatot kölcsönöz neki.