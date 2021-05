Horvátországban nyaralnál? Erről feltétlenül tudnod kell, mielőtt lefoglalod a szállást

A lezárások hosszú hetei után mostanra éledezik a belföldi turizmus: pünkösdre nagyjából magához tért a szektor, és a tavalyihoz hasonló forgalmas nyárra számítanak idén is. Az árak azonban idén is az egekben vannak, miközben a horvátországi szállásadók befagyasztották az árakat.

Habár idén is rekordévre számítanak belföldi turizmus terén az ágazat szereplői, azért ne felejtsük el, hogy 3 millió magyar még nincs beoltva, így velük egészen biztosan nem számolhatnak a szállásadók a nyáron, hiszen védettségi igazolvány hiányában egyetlen vendégéjszakát sem tölthetnek el hivatalosan.

Sokan feltehetően idén is külföldi úti célokat választanak, a legközelebbi tengerparttal rendelkező Horvátország töretlen népszerűségnek örvend. Pláne, miután május 5-én jött a hír, hogy sikerült megállapodni a horvátokkal is a védettségi igazolvány kölcsönös elfogadásáról, ennek értelmében a két ország kölcsönösen elfogadja az egymás által kiállított oltási igazolványokat, és mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, szabadon közlekedhetnek a két ország között.

Azok a magyar állampolgárok, akik már megkapták az oltást, karantén és tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak Horvátországba. A Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint a beutazónak fel kell mutatnia a védettséget igazoló plasztikkártyát és a papíralapú oltási igazolványát, amelyen mindkét oltási dátum szerepel. A Magyarországon kiállított oltási igazolásokat a horvátországi beutazáshoz nem kell külön fordítással ellátni.A beutazás akkor lehetséges, ha a második oltást követően eltelt 14 nap.

Védettségi igazolvány nélkül sem lehetetlen a nyaralás

Horvátország vonatkozásában általános határátlépési korlátozás van érvényben az EU azon tagállamaiból érkezők számára, akik nem tartoznak az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) besorolása szerinti „zöld” (járványügyi szempontból biztonságos) kategóriába. Jelenleg Magyarország nem tartozik a zöld kategóriába. Negatív teszttel azonban be lehet lépni.A határátlépésekor a beutazó magyar állampolgár három módon tehet eleget tesztelési kötelezettségének:

A mintavételtől számított 48 óránál nem régebbi, negatív SARS-CoV-2 PCR teszt (PCR teszt) vagy az EU-által elfogadott antigén-alapú gyorsteszt felmutatásával.

Van lehetőség a tesztelést saját költségre a határátlépést követően Horvátországban elvégezni, ez esetben a teszt eredmény megérkezéséig házi karanténban kell tartózkodni

A tesztelési kötelezettségnek eleget tesz az a személy is, aki már átesett a COVID betegségen és azt a határátlépés idején igazolni tudja. A betegségen való átesettség igazolható: 180 napnál nem régebbi, de az utazást megelőzően legalább 11 nappal korábban kiállított pozitív PCR teszttel vagy antigén-teszttel, vagy a fertőzésen való átesettséget hitelt érdemlően igazoló orvosi igazolással. Teszt hiányában 10 napos karanténkötelezettség áll fenn.

Balatoni szállásárak, horvátországi szállásárak

Ahogy arról a Pénzcentrum tavaly beszámolt a balatoni szállások árai jócskán elszálltak, volt olyan eset, hogy duplájára emelkedett ugyanannak a szállásnak az ára egy év alatt, és idén is hasonló tendencia várható a szakértők szerint, míg a horvát apartmanok árai nem változnak:

Nagyjából a tavalyi árakkal kell kalkulálni, a különbség talán annyi, hogy idén sokkal több speciális ajánlat lesz elérhető a szállásadók és az utazási irodák kínálatában

– nyilatkozta a Pénzcentrumnak Sinisa Miljevic, Uniline Croatia online értékesítési vezetője. A horvát magánszállások árai még nagyon képlékenyek, rengeteg tényezőtől függnek, elsősorban a német átoltottság mértékétől is:

ha megindulnak a tömeges foglalások nyugat irányából, nyilvánvalóan az hatással lesz a piacra.

„Az árakkal az érdeklődéstől függően játszunk” – mondta el egy horvát hírportálnak Eleonora Filipetti, egy makarskai magánszállás bérbeadója. Általánosságban úgy kalkulálnak, hogy az árcsökkentéssel hosszú távon nem járnának jól, közülük is többen úgy látják, hogy az árak ugyanazok, mint 2019-ben voltak, tehát befagyasztották őket.

Belföldön tehát nem csökkennek, a magyarok által kedvelt Horvátországban nem emelkednek a szállásdíjak, idén tehát várhatóan kevesebben nyaralnak majd belföldön, mivel az oltások beadásával biztonságosabban lehet utazni – mondta el mondta a Portfolio-nak Andreas Hamorszky, az ALDI Utazás osztályvezetője. Ez komoly lökést adhat a külföldi nyaralásnak.

Ennyi költőpénzre lesz szükséged Horvátországban

Ha Horvátországba utaznánk, gondolnunk kell a költőpénzre is. Bár sok helyen az eurót is elfogadják, érdemes inkább kunát váltani. Egy kuna az MNB adatai szerint május 26-án 46,63 forintot ért, a tavalyi árfolyamot nézve ez nem sokkal marad el a tavaly nyári mélyponttól, amikor 45,4-ig is lement a horvát fizetőeszköz forinthoz mért árfolyama.

Viszont pénzváltóban szinte biztosan nem lehet kunát váltani az MNB középárfolyamán. Egy gyűjtőoldal szerint a budapesti váltóhelyek átlagban 2,5-3 forintot pakolnak rá az aktuális MNB-s árfolyamra.

A szállásadó akár euróban is kérheti a vételár kifizetését, úgyhogy azt is váltani kell, a közös európai fizetőeszköz március óta a 368,25 forintos árfolyamról mára szép lassan visszaereszkedett a 350 körüli sávba. A két grafikont összehasonlítva látható, hogy a kuna árfolyamgörbéje nagyjából követi az euróét.

Ha kint szeretnénk euróval fizetni, érdemes észben tartani az aktuális kuna-euró árfolyamot is, hogy elkerüljük a lehúzást. Jelenleg egy euró nagyjából 7,5 kunát ér.

Mi olcsóbb, mi drágább Horvátországban, mint Magyarországon

Déli szomszédunknál az autópálya, tankolás lényegesen drágább, mint idehaza, az üzletben vásárolt élelmiszer ára hasonló, étterem kicsit drágább, viszont a szállás az olcsóbb, mint a Balaton parton – írja a Horvátország Info szakportál. Nyáron, vagyis július-augusztusban már 20 ezer forinttól találsz családi apartmant, és 45 ezer forinttól elérhető egy 3 csillagos hotel, félpanziós ellátással 2 főre.

A horvátországi élelmiszer árakat legjobban az befolyásolja, hogy hol akarunk vásárolni: több élelmiszer áruház megtalálható már Horvátországban is, például: Konzum, Billa, Plodnie, Tommy, Metro, Lidl, Interspar. Úgy érdemes a bevásárlásokat ütemezni, hogy valamelyik diszkont üzletláncra essen a választás. Nagyon fontos, a Lidl és a Tommy folyamatosan terjeszkedik Horvátországban. 2021-ben is több üzletet nyitnak. A diszkont áruházakban hasonló árakkal találkozhatunk, mint itthon.